V 37. letu starosti umrl Neil Fingleton, velikan iz Igre prestolov

Z 232,5 centimetri višine je bil najvišji Britanec

27. februar 2017 ob 16:36

London - MMC RTV SLO/STA

V soboto je v Londonu umrl igralec iz ameriške televizijske nadaljevanke Igra prestolov Neil Fingleton, ki je bil z 232,5 centimetri najvišji Britanec. V seriji je bil znan kot velikan Mag the Mighty.

"Na žalost smo bili obveščeni, da je v soboto umrl najvišji Britanec Neil Fingleton," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zapisali na Facebook profilu londonskega kluba visokih ljudi in hkrati izrazili iskreno sožalje njegovi družini. Po navedbah britanskih medijev naj bi Fingletonu odpovedalo srce.

Na družbenih omrežjih so se že začela pojavljati posvetila umrlemu igralcu. "Zelo sem žalosten ob novici o tragični smrti Neila Fingletona. Sledil je svojim sanjam. Počivaj v miru," je tako na Twitterju zapisal njegov soigralec v seriji Ian Whyte.

Niel Fingleton se je rodil leta 1980 v Durhamu na severu Anglije, kariero pa je začel kot košarkar v ameriških in španskih klubih. Prejel je tudi štipendijo univerze v Severni Karolini. Športno kariero je moral leta 2007 zaradi poškodbe predčasno zaključiti. Kasneje je zašel v filmske vode, med drugim je igral v filmih Možje X: Prvi razred in Jupiter v vzponu. Nastopal je tudi v televizijski seriji Doctor Who. Najbolj znan pa je po vlogi velikana v nadaljevanki Igra prestolov, v kateri je prvič nastopil leta 2014.

Odločitev, da bo postal igralec je po poročanju spletnega BBC-ja komentiral z besedami: "Na desetine milijonov ljudi je v naši državi, jaz pa sem najvišji, kar je nekaj zelo posebnega. Zakaj torej ne bi izkoristil tega in bil prepoznaven, a ne zgolj zaradi višine, tudi kot talentiran igralec". Fingleton je leta 2006 v pogovoru za Guinessovo knjigo rekordov dejal, da je bil pri 16. letih visok že 2,25 metra, pri 18. pa je nehal rasti.

G. K.