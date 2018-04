Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Absolutni zmagovalec 25. Naše pesmi je Komorni zbor Dekor iz Ljubljane. Foto: Janez Eržen Najboljša dirigentka Petra Grassi je Komorni zbor Dekor popeljala do zmage. Foto: Janez Eržen Drugo mesto je zasedel Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Foto: Janez Eržen Sorodne novice Veliko zborovsko nagrado Evrope osvojili Indonezijci Najboljši zbori sveta se pomerijo v Mariboru Dodaj v

Zmagovalec 25. Naše pesmi je Komorni zbor Dekor iz Ljubljane

Najboljša dirigentka Dekorjeva Petra Grassi

23. april 2018 ob 11:40

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Na dvodnevnem bienalnem zborovskem tekmovanju Naša pesem, že 25. po vrsti, je s svojim nastopom zablestel ljubljanski Komorni zbor Dekor pod vodstvom Petre Grassi. Zmagali so v kategoriji "absolutno", odnesli nagrado za najboljšo dirigentko in za najboljšega novinca.

Za nagrade in priznanja se je v Mariboru potegovalo 20 vrhunskih slovenskih zasedb s skupno 650 pevci. Petčlansko mednarodno strokovno žirijo je s svojim nastopom najbolj prepričal Komorni zbor Dekor iz Ljubljane pod vodstvom Petre Grassi, ki je prejela tudi naziv najboljša zborovodkinja tekmovanja. Komorni zbor Dekor je na Naši pesmi nastopil prvič in tako odnesel tudi nagrado za najboljšega novinca.

Na drugo mesto se je uvrstil Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pod vodstvom dirigenta Sebastjana Vrhovnika in asistentke Alenke Podpečan. Tretje mesto pa si delita Dekliški pevski zbor oddelka za glasbo Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru pod vodstvom Tadeje Vulc in Akademski pevski zbor Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani pod vodstvom Jerice Gregorc Bukovec.

Mednarodno žirijo so sestavljali Helena Fojkar Zupančič, Ambrož Čopi, Gary Graden, Karmina Šilec in Simon Phipps.

Nagrade in priznanja so podelili v več različnih kategorijah, med drugim tudi nagrade za najboljše zbore posameznih sestavov ter priznanja in nagrade za najboljše izvedbe skladb. Posebno priznanje in denarno nagrado za noviteto je prejel mladi skladatelj Tilen Slakan za priredbo ljudske pesmi Ko bi le vedela mam'ca vi.

Priznanje zborovodji za najboljšo izbiro sporeda je prejel dirigent Sebastjan Vrhovnik, priznanje za najboljšo izvedbo izvirne slovenske novitete je prejel Akademski pevski zbor Maribor, priznanje za najboljšo izvedbo priredbe slovenske ljudske pesmi pa je odnesel Komorni zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.



Priznanji za najboljšo izvedbo sodobne slovenske skladbe, napisane od leta 1998 do zdaj, in za najboljšo izvedbo tuje skladbe, napisane od 20. stoletja do zdaj, je pripadlo Akademskemu pevskemu zboru Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani. Priznanje za najboljšo izvedbo skladbe skladatelja, rojenega od leta 1500 in umrlega do leta 1750, pa je pripadlo zboru Collegium Vocale Celje.

Cvet vrhunske zborovske ustvarjalnosti

Naša pesem je bienalna prireditev v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (JSKD), ki na vsaki dve leti ponudi pregled vrhunske zborovske ustvarjalnosti pri nas. Letos je na Naši pesmi kar osem zasedb nastopilo prvič, tekmovanja pa se je udeležilo tudi pet zborovodij debitantov, kar kaže na sveže in živahno dogajanje na področju zborovskega petja.



"Tekmovanje Naša pesem je izjemnega pomena za ohranjanje in razvoj kakovosti zborovskega petja pri nas, pri čemer ni nezanemarljivo to, da je bil za vse v tujini že uveljavljene slovenske zasedbe prav nastop na Naši pesmi ključen za njihovo poznejšo mednarodno uveljavitev," so opozorili.

Tekmovanja, ki tradicionalno poteka v mariborski dvorani Union, se udeležujejo odrasli pevski zbori in male zasedbe pevskih skupin na najvišji kakovostni ravni. Sodelujoče izbira umetniški svet tekmovanja, tekmovanje pa ocenjuje komisija, sestavljena iz domačih in tujih strokovnjakov.

G. K.