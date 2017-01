Ankaran ima novo ambulanto splošne medicine

Kmalu tudi zobozdravstvena ambulanta

11. januar 2017 ob 17:25

Ankaran - MMC RTV SLO/STA

V ločenih prostorih paviljona C Ortopedske bolnišnice Valdoltra je odprla vrata ankaranska enota Zdravstvenega doma Koper. Nova ambulanta splošne medicine že vpisuje paciente.

Občina Ankaran je za ureditev prostorov prek javnega razpisa izbrala podjetje Makro 5, ki je izvedlo investicijo v vrednosti dobrih 68.000 evrov. Opremo v vrednosti 20.000 evrov je prispeval ZD Koper.

Za hitrejši dostop in učinkovitejšo zdravstveno oskrbo občanov je občina zagotovila obnovo prostorov za delovanje razširjene enote koprskega zdravstvenega doma v Ortopedski bolnišnici (OB) Valdoltra, pri čemer se je župan Gregor Strmčnik zahvalil obema partnerjema, tako ZD Koper za kooperativnost pri organizaciji javne zdravstvene službe ter vzpostavitvi nove ambulante kot OB Valdoltra, ki je izkazala veliko pripravljenost za sodelovanje in oddala prostore za ta namen v brezplačno uporabo za določeno obdobje.

Prva ambulanta že močno obremenjena

V Ankaranu je doslej delovala ena ambulanta splošne medicine, ki je bila zelo obremenjena, zato so se številni Ankarančani opredeljevali za zdravnike v drugih ambulantah. Z novo ankaransko enoto je Zdravstveni dom Koper vzpostavil povsem novo, dodatno ambulanto, v kateri sta zaposleni specialistka družinske medicine in medicinska sestra.

Po besedah direktorja ZD Koper Matevža Ravnikarja bo zapolnitev zmogljivosti nove ankaranske ambulante prinesla enakomernejšo razporeditev pacientov in razbremenila izvajalce splošnih ambulant na koprskem območju ter izboljšala dostopnost prebivalcev Ankarana do osnovnih zdravstvenih storitev.

Medicinska oprema, ki jo je zagotovil ZD Koper, obsega tudi aparate za laboratorijske analize v ambulanti, kar bo ambulanti omogočilo visoko stopnjo neodvisnosti. Tu bodo tako v prihodnje opravljali tudi odvzeme krvi za potrebe zahtevnejših analiz, ki se bodo z dostavo prek kurirske službe opravljali v centralnem laboratoriju v Kopru, nekatere nujne preiskave pa v laboratoriju OB Valdoltra, so navedli na ankaranski občini.

Direktorja OB Valdoltra Radoslava Marčana ob tem veseli, da v ortopedski bolnišnici po 40 letih ponovno odpirata vrata splošna in zobna ambulanta. Zobno ambulanto so v ortopedski bolnišnici odprli že leta 1961, nato pa leta 1978 še ambulanto splošne medicine za zaposlene in njihove svojce.

Al. Ma.