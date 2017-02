Bankirji zapuščajo podeželje

Nova KBM zapira poslovalnici v Dornberku in Desklah

6. februar 2017 ob 19:51

Deskle - MMC RTV SLO

Podeželje se vse bolj prazni, ljudje na obrobju izgubljajo življenjsko pomembne ustanove. To potrjujeta zadnja primera iz Vipavske in Soške doline. Nova KBM bo namreč zaprla svoji poslovalnici v Dornberku in Desklah. Domačini so ogorčeni, saj so pred kratkim brez vnaprejšnjega obvestila že izgubili poštna urada.

Napis "Tisoč zgodb, ena banka", s katerim se ponaša Nova KBM (tudi) na severnem Primorskem, te dni zveni res ironično. "Nobena banka," bi bil primernejši. Vse več krajev na obrobju namreč ostaja brez poslovalnic Nove KBM. Mariborski bankirji so jih zaprli že v Podbrdu v Baški grapi, na Mostu na Soči, v Vrtojbi, tudi v središču Nove Gorice, te dni pa bosta vrata zaprli še poslovalnici v Desklah v srednji Soški dolini in v Dornberku na srednjem Vipavskem.

Jezni krajani protestirali pred banko

Danes so se pred poslovalnico Nove KBM v Dornberku (zaprli jo bodo 17. februarja) zbrali jezni krajani Dornberka in okoliških vasi. Janja Šinigoj jeze ni skrivala: "Ogorčeni smo! Odločitev vodstva KBM-ja, da zapre svojo bančno enoto v našem kraju, je za nas popolnoma nesprejemljiva. Tu imamo vse naše prihranke. Mi smo na Vipavskem in Goriškem že desetletja vezani na Novo KBM, ki si je pravzaprav pripojila našo domačo primorsko banko, novogoriško Komercialno banko, pri kateri smo od nekdaj varčevali vsi. Iz Goriške je šlo srce naše banke na Štajersko, zdaj pa nam jo Štajerci pred nosom zapirajo!"

Razočaran je tudi Janko Zorn, predsednik Krajevne skupnosti Prvačina, ki je vezana na Dornberk: "Razočarani smo pravzaprav vsi krajani Prvačine, kajti kot veste, so nam v Prvačini zaprli že pošto, zdaj bomo še ob banko v Dornberku. Ne vem, kam pelje ta centralizacija. Za vsako ceno praznijo naše podeželje. Najbolje bo, da se vsi vkrcamo na en tovornjak in da nas odpeljejo v Ljubljano ali v Maribor, pa da vsi živimo tam."

Sanacijo smo plačali vsi, zdaj pa smo izobčeni!

Ivo Saksida iz Zalošč je pred banko, ki bo odprta le še teden dni, opozoril: "Za sanacijo bank, tudi nove KBM, nas ni vprašal nihče. Za zapiranje poslovalnic tudi nihče ne vpraša – v obeh primerih pa smo žrtve mi, davkoplačevalci z obrobja." Predsednica Krajevne skupnosti Dornberk Štefka Susič je povedala, da so vodstvo Nove KBM tudi pisno prosili, naj dornberške poslovalnice ne ukinja: "Sprašujemo se, kašni so razlogi za zaprtje poslovalnice v naselju s skoraj 1.800 prebivalci in nekaj manj kot 540 gospodinjstvi ter številnimi poslovnimi subjekti, podjetniki, vinarji, sadjarji. Resda se z uveljavljanjem novih oblik poslovanja manj ljudi poslužuje bančnih uslug na bančnem okencu, a te ostajajo še kako pomembne za starejše prebivalce, ki niso vešči modernega bančništva. Mogoče je za Novo KBM zaprtje poslovalnice res najcenejše, a takšna finančna ustanova, katere poslovanje smo z davkoplačevalskim denarjem reševali prav vsi v Sloveniji, bi morala imeti več posluha za podeželje in približevanje bančnih uslug tudi starejšim generacijam in prebivalcem zunaj velikih mestnih središč. Predvsem pa se sprašujem, ali so bankirji pred odločitvijo o zaprtju poslovalnice sploh iskali druge rešitve, so razmišljali o bogatejši ponudbi za podjetnike v našem kraju?"

Banka odgovarja: Odločitev je nepreklicna

Z Nove KBM so krajani dobili odgovor Otona Lahajnarja, direktorja Podružnice zahodna Slovenija. Vljudno jim je napisal, da si sicer želi, da bi krajani Dornberka in okoliških vasi ostali še naprej zvesti komitenti Nove KBM – toda dejstvo je: poslovalnica v Dornberku nepreklicno zapira vrata. Ob tem je direktor Lahajnar lakonično pripisal: "Za enostavne bančne storitve boste imeli na voljo pošto v Dornberku, imate pa tudi bankomat in z nami lahko poslujete prek e-banke in mobilne banke."

Za odgovor, zakaj zapiranje že šeste poslovalnice na severnem Primorskem, smo prosili tudi vodstvo Nove KBM v Mariboru. Odgovor nam je poslala Petra Shirley iz njihove službe za stike z javnostmi: "Sprejeli smo dokončno odločitev, da na Primorskem v februarju zapremo še poslovalnici Deskle in Dornberk. Odločitve o zaprtju drugih poslovalnic v tem trenutku nismo sprejeli. Poslovanje strank bomo iz omenjenih poslovalnic brezplačno preselili v bližnje poslovalnice. O vseh podrobnejših informacijah smo stranke pisno obvestili na začetku februarja."

Krajani: Tudi naša odločitev je nepreklicna

Ogorčeni krajani, ki so se protestno zbrali pred dornberško bančno poslovalnico, mariborskim bankirjem odgovarjajo: "Tudi naša odločitev je nepreklicna. Zapustili bomo vašo banko." Stanislav Vodopivec iz Dornberka se je pridušal: "Vse svoje prihranke sem zdaj pobral ven iz te banke. In moja žena prav tako. Prenesla sva jih na drugo banko, za katero verjamem, da bo imela več posluha za nas ljudi na podeželju. Prva bančna poslovalnica Nove KBM bo zdaj, ko zaprejo to v Dornberku, v Šempetru in v Novi Gorici. Tam pa imam široko ponudbo, tam je več bank – in lahko si izberem tisto, ki ji verjamem, da ji za malega človeka ni vseeno!" Štefka Susič, dolgoletna "vaška županja", mu pritrjuje: "Več kot 90 odstotkov ljudi pri nas je bilo zvestih novi KBM. Navsezadnje je bila to edina banka v našem kraju in okoliških vaseh. Zdaj pa sem prepričana, da se jih bo velika večina preusmerila na druge banke. Če morajo v Novo Gorico na bančno okence, si bodo pač tam izbrali najboljšega in cenovno ugodnejšega ponudnika, kot je zdajšnja Nova KBM, ki nas je izdala."

Tudi Deskle brez edine banke

V drugi polovici februarja bodo zaprli tudi bančno poslovalnico Nove KBM v Desklah v srednji Soški dolini. Predsednik Krajevne skupnosti Deskle Jože Valentinčič povzema jezo krajanov: "Zelo smo ogorčeni. Pravzaprav, zgroženi smo nad tako odločitvijo štajerske banke. Izgubili smo trgovino, izgubili smo pošto – preselili so nam jo na bencinsko črpalko, zdaj pa zapirajo še to edino banko v kraju. Tu je ogromno starejših ljudi, samo naše društvo upokojencev jih šteje več kot 450. In vsi so bili vsa leta zvesti tej banki. Že čez teden dni bodo na njena vrata trkali zaman." Andrej Maffi, župan občine Kanal ob Soči, je razočaran nad odnosom mariborskega bančnega vrha do ljudi in občine na obrobju: "Mi kot občina sploh nismo bili uradno obveščeni o zapiranju poslovalnice. Šele po tem, ko smo zahtevali jasen odgovor od vodstva Nove KBM, so nam to potrdili."

Občina že išče nove bančne ponudnike

Na kanalski občini pa ob odgovoru Nove KBM ne stojijo križem rok. Župan Maffi je povedal, da so šli takoj v akcijo: "Intenzivno iščemo druge ponudnike. Pisali smo prav vsem bankam v Sloveniji. Zdaj se vrstijo pogovori. Z novo KBM pač ni šlo. Duša te banke je v Mariboru, mi varčevalci pa smo tukaj na obrobju. Očitno smo za njih predaleč. Zato iščemo nekoga, ki bo bolj lokalen. Zavedamo se, da gre tu za bančne oziroma kapitalske odločitve. Da smo mi nemočni, da je v igri dobiček, kapital. Toda hkrati verjamemo, da manjše banke vidijo tudi človeka, komitenta. In tukaj nas ni tako malo. Samo v Desklah je 1.300 ljudi. Če prištejemo še okoliške zaselke, je ta številka še precej višja. Tudi naše gospodarstvo se popravlja. Imamo kar precej uspešnih podjetnikov."

Mojca Dumančič, TV Slovenija