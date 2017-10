Kdo ovira gradnjo novih vhodov v koprsko pristanišče?

Država in občina Ankaran naj bi bila v sklepni fazi dogovorov glede zamenjave zemljišč na Serminu, medtem ko se na bertoški strani ne morejo uskladiti

13. oktober 2017 ob 09:22

Koper - MMC RTV SLO, Radio Koper

Kljub zagotovilom ministrstva za infrastrukturo, da za gradnjo dveh novih vhodov v koprsko pristanišče ni več ovir, dogovora še vedno ni.

Da bi mesto razbremenili prometa s tovornjaki, namenjenimi v pristanišče, so v državni prostorski načrt vrisali nov vhod na Serminu, a se je zataknilo zaradi zapleta med občino in podjetjem Finali ter tedaj še nerešeno bilanco med Koprom in Ankaranom. Zato so v Luki predlagali alternativni vhod z bertoške smeri, a tudi tu naleteli na oviro. Država in občina se na sodišču namreč pravdata, kdo je lastnik zemljišč.

Medtem sta se država in občina Ankaran dogovorili za zamenjavo 7.000 kvadratnih metrov velike parcele na Serminu. Občina jo prepusti državi, ta pa Ankaranu nameni območje na Katarini. Zataknilo se je pri ceni, a sta strani tik pred dogovorom, zagotavljajo na ministrstvu.

Vhodov letos še ne bo

Še daleč od dogovora so pri bertoškem vhodu. Ministrstvo sicer soglaša, da občina Luki dovoli gradnjo, a občina zahteva dodatno plačilo, 66.000 evrov na leto. V to pa ne bi smela privoliti niti Luka niti ministrstvo, saj bi s tem kršila koncesijsko pogodbo. Luka sicer predlaga, da bi do tedaj, ko bo sodišče odločilo, čigava je parcela, najemnino nakazovali na poseben račun, občina pa to zavrača, ker bi ta denar lahko izgubila, če bi sodišče odločilo v korist države.

Iz zagate naj bi jim zdaj pomagal pravni strokovnjak, ki se bo ukvarjal z vprašanjem, ali lahko Luka plačuje najemnino na parcelah, ki so predmet spora med občino in državo in komu bi denar pripadel, če občina izgubi tožbo. V novembru naj bi znova preverili, ali so zbližali stališča. Vhodov, tako kot so zagotavljali na ministrstvu še pred kratkim, pa letos zagotovo ne bo.

Nataša Ugrin Tomšič, Radio Koper