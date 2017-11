Maribor uvaja mobilno plačevanje parkirnin v belih conah

Znotraj belih con je na razpolago skupno 2070 parkirnih mest

2. november 2017 ob 10:51

Maribor - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Mariborsko javno podjetje Marprom je v začetku novembra prevzelo upravljanje parkirišč z zapornicami na štirih lokacijah v mestu ter vzpostavilo mobilno plačevanje parkirnin v belih conah v Mariboru.

V Mariboru bo od četrtka omogočeno plačevanje parkiranja v beli coni z mobilniki, je poročal Radio Slovenija. Tako bo mogoče tudi na daljavo podaljšati parkirnino, in sicer s poslanim SMS-om, v katerega bo uporabnik zapisal cono parkiranja, svojo registrsko številko in čas parkiranja.

Druga možnost bo plačilo z aplikacijo Mobile Park, še vedno pa ostaja tudi plačevanje na parkomatih. Na občini načrtujejo nadgradnjo sistema.

"Znotraj belih con je na razpolago skupno 2070 parkirnih mest, poslej pa boste lahko plačevali parkirnino zanje tudi preko mobilnega telefona, in sicer s sms sporočilom na številko 031 20 90 20 ali s pomočjo mobilne aplikacije mobilePark. Z uvedbo te novosti bomo voznikom omogočili sodobnejšo in enostavnejšo možnost plačevanja parkirnin, kakršna se je odlično obnesla v nekaterih drugih mestih pri nas in v tujini," so zapisali na spletni strani Marproma.

Na občini že načrtujejo nadgradnjo

Direktor mariborske mestne uprave Simon Štrancar pravi, da že pripravljajo nadgradnjo sistema. "Z Univerzo v Mariboru v prihodnje pripravljamo nadgradnjo sistema, tako da bomo čim prej prišli do tega, da bo uporabnik na aplikaciji ugotovil in videl, kje so prosta mesta, da si lahko poišče najbližje prosto mesto že na sami aplikaciji. To bo naslednji korak nadgradnje," je povedal za Radio Slovenija.

G. C.