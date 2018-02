Metalurgi, farmacevti in lesarji - gospodarstvo kliče, Koroška se odziva

Podjetja se povezujejo s srednjimi šolami

4. februar 2018 ob 12:30

Slovenj Gradec - MMC RTV SLO, STA

Na potrebe gospodarstva Koroške se v zadnjih letih vse bolj odzivajo tudi tamkajšnje srednje šole. Na Ravnah izobražujejo metalurške tehnike za jeklarsko industrijo, gimnazija tudi za potrebe Leka razpisuje program farmacevtski tehnik.

Koroška podjetja, predvsem tista s področja kovinskopredelovalne industrije, se že nekaj časa spopadajo s pomanjkanjem ustreznega kadra. Da bi pridobili usposobljene zaposlene, razpisujejo štipendije in se povezujejo s srednjimi šolami pri oblikovanju ustreznih izobraževalnih programov.

Tako je Srednja šola Ravne na Koroškem v šolskem letu 2016/2017 po 25 letih ponovno začela izobraževati metalurške tehnike. Za prihajajočo jesen na tem programu razpisuje 28 prostih mest. Veliko tovrstnega kadra potrebujejo v družbi Metal Ravne, ki je del skupine Slovenske industrije jekla (SIJ).

Ta letos za dijake, ki se bodo izobraževali po programu metalurški tehnik, razpisuje 15 novih kadrovskih štipendij, družba pa je dijake štipendirala tudi že do zdaj.

Išče se najmanj 28 prijav za farmacevte

Na potrebe gospodarstva se je odzvala tudi Gimnazija Ravne na Koroškem. Program farmacevtski tehnik je oblikovala skupaj z družbo Lek, ki na Prevaljah širi proizvodnjo antibiotikov in bo v prihodnjih dveh oziroma treh letih potreboval dodatnih 150 delavcev v tovarni.

Ravenska gimnazija za šolsko leto 2018/2019 razpisuje prvih 28 prostih mest na programu farmacevtski tehnik, a je v razpisu navedla, da bo program izvajala, če se bo ob roku za prijave, to je 5. aprila, prijavilo najmanj toliko kandidatov.

"Zanimanje po osnovnih šolah Koroške je precejšnje, obiskali pa bomo tudi šole v Velenju. Motivacijo prinašajo predvsem možnost zaposlitve, zanimiv program in tudi možnost strokovne vertikale v smislu študija in zaposlitve," je ocenil ravnatelj ravenske gimnazije Dragomir Benko.

Na gimnaziji računajo in se dogovarjajo za sodelovanje s kadrom in pri opremi z Lekom, Koroškimi lekarnami, pogovarjajo se tudi z drugimi podjetji, v katerih imajo dobre laboratorije, na primer z Metalom Ravne. Načrtujejo tudi sodelovanje s Fakulteto za tehnologijo polimerov iz Slovenj Gradca.

Oživljeni Otiški Vrh bi potreboval lesarje

Na potrebe lesne industrije, ki bo v primeru uspešne oživitve tovarne ivernih plošč in vzpostavitve gozdno-lesnega centra v Otiškem Vrhu prav tako v prihodnjih letih potrebovala dodaten ustrezno izobražen kader, se poskuša odzvati Srednja šola Slovenj Gradec in Muta z razpisom programa lesarski tehnik.

A ker lani za ta program ni bilo dovolj prijavljenih, ga šola v tekočem šolskem letu ne izvaja, ga pa ponovno razpisuje za prihodnje šolsko leto. Razpisanih je 28 prostih mest, šola pa v razpisu opozarja, da bo program izvajala, če se bo nanj do 5. aprila prijavilo najmanj 16 kandidatov.

Lani je bilo okoli 10 prijav, ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta Bernard Kresnik pa upa, da bodo za naslednje šolsko leto izpolnili pogoje in program izvajali. "Glede na potrebe in povpraševanje po tovrstnih kadrih v okolju upam, da bo zadostno število prijav," je dejal.

T. H.