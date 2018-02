Na črnomaljski praznik odprli prenovljeno ulico

Kidričeva ulica je ena najprometnejših cest v Črnomlju

22. februar 2018 ob 21:21

Črnomelj - MMC RTV SLO, STA

V Črnomlju so prenovili Kidričevo ulico, ki je ena najprometnejših, za njeno obnovo so na občini porabili 700.000 evrov.

Dela na Kidričevi ulici so začeli julija, prvih 400 metrov cestišča do avtobusnega postajališča so prenovili med šolskimi počitnicami, z obnovo pa so končali novembra. Medtem so morali dela na cesti zaradi bližine šol in vrtca prilagoditi prometni obremenjenosti. O poteku gradnje pa so se usklajevali tudi s predstavniki okoliških podjetij in ustanov.

Naložba je skupaj z davkom stala nekaj manj kot 700.000 evrov, Občina Črnomelj je okoli 100.000 evrov pridobila iz nepovratnih sredstev ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, drugo so krili z najemom brezobrestnega kredita.

Na 600 metrih Kidričeve ulice so prenovili tudi pločnike in vse napeljave oz. mešano in meteorno kanalizacijo, vodovod, javno razsvetljavo in električne ter optične vode, je povedala županja Črnomlja Mojca Čemas Stjepanovič.

Odprtje močno zasnežene prenovljene ulice je potekalo v okviru prireditev črnomaljskega občinskega praznika.

La. Da.