Na vipavski hitri cesti prihodnje leto testna protivetrna zaščita

Sprva le tri testna polja

10. december 2017 ob 12:58

Vipava - MMC RTV SLO, STA

Dars je z novogoriško družbo Projekt podpisal pogodbo za svetovalne in inženirske storitve za izvedbo dodatnih protivetrnih ukrepov na hitri cesti Razdrto-Vipava-Ajdovščina.

Cilj je, da bi izvajalec gradnjo načrtovanih treh testnih polj v skupni dolžini približno 1,6 kilometra začel prihodnje leto, je pojasnil Marjan Koler iz Darsa. Vrednost projekta je 609.738 evrov z DDV-jem.

Tudi obnova dela hitre ceste

V začetku prihodnjega leta se bo nadaljevala tudi obnova dotrajanega vozišča vipavske hitre ceste. To bo obnavljala novogoriška družba Kolektor CPG v sodelovanju s CPK Koper, saj je na javni razpis prispela le njena ponudba. Vrednost del znaša skoraj 12,4 milijona evrov.

"Postopek oddaje javnega naročila je bil pravnomočno zaključen, pogodba med Darsom in izvajalcem je bila sklenjena sredi novembra. Načrtovano je, da bo izvajalec začel obnovitvena dela takoj, ko bodo nastopili ugodni vremenski oz. najpozneje po koncu zimske službe na naših cestah, to je sredi marca 2018," je povedal Koler.

Del hitre ceste med Ajdovščino in Selom je bil obnovljen poleti, ostala dva dotrajana dela pa bosta na vrsti v začetku prihodnjega leta. Obnovili bodo nekaj skoraj osem kilometrov vozišča. Gledano iz smeri Vipave se bo obnova začela približno dva kilometra pred priključkom Ajdovščina in bo potekala do stika, kjer se je končala letošnja obnova.

Precej tovornega prometa

V okviru teh del bodo med drugim obnovili tudi dotrajano vozišče priključka Ajdovščina, na mostovih in podvozih bodo poleg asfalta zamenjali hidroizolacijo, na viaduktu Lijak pa dilatacije. Izvedeni bodo tudi drugi ukrepi za večjo prometno varnost, saj bodo razširjene in podaljšane obstoječe odstavne niše, smerni vozišči pa bodo ločili z betonsko varovalno ograjo, ki omogoča višjo raven varovanja.

Vipavska hitra cesta sicer ni izrazito prometno obremenjena, ima pa razmeroma veliko tovornega prometa, so še pojasnili na Darsu.