Občina Velenje bo tožila Teš

Dolgujejo jim 750.000 evrov odškodnine

12. marec 2018 ob 14:18

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Velenjska občina bo tožila Termoelektrarno Šoštanj, ker ji še ni plačala 750.000 evrov odškodnine za uporabo infrastrukture med gradnjo bloka 6.

Velenjski župan Bojan Kontič pojasnjuje, da gre za odškodnino iz leta 2016, od leta 2010 do leta 2015 pa jim je Teš plačal 3,1 milijona evrov. "Očitno je, da se Teš izogiba realizaciji dogovora o izplačilu odškodnin. Želimo si, da bi bil sprejet zakon o Šaleški dolini, ki bi določil vplive Premogovnika Velenje in Teša na okolje ter višino odškodnin," dodaja Kontič.

Tožbo bo v enem tednu vložil odvetnik Boštjan Verstovšek. "Žalostno je, da moramo odškodnino izterjati s tožbo, za katero verjamem, da bo uspešna. Velenjska občina je stisnjena v kot. Ne vem, zakaj Teš noče izpolniti svojih obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o plačilu odškodnine. Teš in njegov lastnik Holding Slovenske elektrarne kujeta visoke dobičke na račun degradacije okolja," je dejal.

Če ne bodo uspeli s tožbo, je Verstovšek napovedal sprožitev ustreznih postopkov pred evropskimi institucijami. Ker je Teš lani za 54 odstotkov dvignil ceno toplotne energije, od agencije za energijo pričakuje podatke, na podlagi katerih je bila določena tako visoka podražitev.

Kontič je ob tem povedal tudi, da jim je Premogovnik Velenje od leta 2011 do leta 2013 zaradi vplivov rudarjenja plačal 1,2 milijona evrov odškodnine in tako poravnaval vse svoje obveznosti.

Po njegovih besedah se občina že vrsto let trudi pridobiti dovoljenje za kopalne vode Velenjskega jezera, a ji to ne uspeva zaradi vplivov rudarjenja in proizvodnje električne energije.

A. S.