Občina Ankaran ne želi azilnega doma

Pripravljena pa je sodelovati pri integraciji mlade družine

23. avgust 2018 ob 13:30

Ankaran - MMC RTV SLO, Radio Koper

Občina Ankaran se ne strinja s kontingentnim načrtom, ki predvideva izpostavo azilnega doma na Debelem rtiču v primeru povečanega števila prosilcev. O tem je bila občina obveščena iz medijev, pri spremembi ni sodelovala in jo bo izpodbijala s pravnimi sredstvi.

Prvi kontingentni načrt iz leta 2015 je v času zelo povečanega prihoda beguncev že predvideval začasno namestitev manjše skupine na Debelem rtiču. Takrat so v Ankaranu takšnemu scenariju odprli roke. Nov načrt, ki ga je vlada sprejela julija letos, pa je, pravijo na občini, nastal popolnoma mimo njih, čeprav predvideva, da bi tam nastanili do 120 prosilcev za azil. Na vlado so se obrnili, naj načrt popravi, pravi župan Gregor Strmčnik.

"Vlada ni izpolnila pravnih pogojev za sprejetje novega kontingentnega načrta kot tudi ne faze, v kateri bi se morebiti začel uporabljati počitniški dom na Debelem rtiču. Drugič, z enostransko odločitvijo je ravnala nezakonito, saj je posegla v pristojnosti in financiranje občine Ankaran. In tretjič, namembnost samega objekta, torej počitniškega doma, na podlagi veljavnega gradbenega in uporabnega dovoljenja sploh ne dovoljuje dejavnosti azilnega doma."

Izpostava bi bila v krajinskem parku, a tja, poudarja Strmčnik, z upravnimi postopki ne spada. Vse to so pred mesecem dni pisali vladi, odgovora niso prejeli. V Uradu za oskrbo in integracijo migrantov pa so nam prejšnji teden zagotovili, da se v podobnih okoliščinah vselej obrnejo na predstavnike ključnih institucij, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti, ki sodelujejo v programih vključevanja posameznikov v slovensko družbo in da bodo za to še sledila usklajevalna srečanja, če bo to potrebo zaradi dejanskega vzpostavljanja izpostave. Občina pa je pripravljena sodelovati pri integraciji mlade migrantske družine.

Tjaša Škamperle, Radio Koper