Struktura nezakonitih prebežnikov v Sloveniji se spreminja

Avstrija omenja možnost zapiranja meja

28. maj 2018 ob 16:33

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Število prebežnikov v Sloveniji se povečuje, spreminja se tudi njihova struktura. Zdaj prevladujejo Alžirci, Pakistanci, Maročani in Iračani.

Slovenska policija namreč v zadnjem času opaža precejšen porast števila nezakonitih prehodov meje, kar ima za posledico povečano število vloženih prošenj za mednarodno zaščito. V javnosti se pojavljajo različne ocene, a na notranjem ministrstvu zatrjujejo, da so balkanske migracijske poti, tudi s pomočjo sodelovanja držav na Balkanu, pod nadzorom.

Državni sekretar na notranjem ministrstvu Boštjan Šefic je pojasnil, da so že poostrili nadzor ob meji, mejnih prehodih in tudi v notranjosti države. "Pripravili smo predloge dodatnih postavitev začasnih tehničnih ovir na meji. Tam, kjer je policija ocenila, da je to nujno potrebno," je izjavil.

Veliko pozornost ministrstvo posveča mednarodnemu sodelovanju z državami ob t. i. balkanski migracijski poti, z Evropsko komisijo (EK) in Frontexom (Evropska agencija za mejno in obalno stražo). "Pomembno je, da sosednje države zelo jasno ugotavljajo, da nezakonitih prehodov iz Slovenije v Italijo in Avstrijo ni," je poudaril uspešnost slovenskih varnostnih organov.

Slovenija ocenjuje, da je zunanja evropska meja, ki jo varuje Hrvaška, še vedno preveč prehodna, sploh ob dejstvu, da si naša južna soseda želi vstopiti v schengensko območje. Problematični sta tudi Bosna in Hercegovina in Srbija, ki je liberalizirala vizumsko politiko z Iranom. Sloveniji v korist govori dejstvo, da Slovenija še vedno ni ciljna država.

"Približno 80 odstotkov vseh, ki izrazijo namero prošnje za mednarodno zaščito, potem prekine postopek in odide," je še razgrnil Šefic, ki priznava, da novo vlado čaka veliko dela. Državam na migracijski poti pa ob tem sporoča, da bo morala Slovenija v primeru neustreznega odzivanja potegniti enostranske ukrepe, ki bodo omogočili učinkovito varovanje slovenske in hkrati schengenske meje.



Avstrija lahko neprepustno zapre meje

Avstrijska vlada je znova opozorila, da ne bo dopustila, da se zgodba iz leta 2015 ponovi, zato bo Avstrija, če se nova begunska pot, ki po besedah zveznega kanclerja Sebastiana Kurza vodi iz Grčije, prek Albanije, Srbije, Bosne in Hercegovine, Slovenije do srednje in zahodne Evrope, ne bo zaprla, morala neprepustno zapreti svoje meje.



Premier Sebastian Kurz je za prihodnji teden že napovedal srečanje s predsednikom albanske vlade na Dunaju, ob tem pa dodal, da je v Grčiji že več kot 18.000 novih beguncev, kar je v primerjavi z lani za 150 odstotkov več. A hkrati miril, da trenutno ni razloga za preplah. Cilj Avstrije je, da begunce zaustavijo že na zunanjih mejah Evropske unije.





Pretekli konec tedna prijetih 75 tujcev

Policisti so pretekli konec tedna ob nadzoru meje na območju Bele krajine izsledili in prijeli 75 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Na območju Policijske uprave Koper pa so konec tedna prijeli 34 nezakonitih prebežnikov.

Metliški policisti so na območju Drašičev, Božakovega in Metlike prijeli devet tujcev, preostali pa so bili prijeti na območju Policijske postaje Črnomelj. Državljani Pakistana, Afganistana, Alžirije, Sirije, Maroka, Indije in Tunizije so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po končanih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

S koprske policijske uprave pa so sporočili, da so v petek popoldne v Podgradu prijeli pet nezakonitih prebežnikov, od teh štiri državljane Sirije in državljana Iraka. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito. Tega dne ob 22. uri pa so v Dolenjah pri Jelšanah prijeli državljana Libije, ki je zaprosil za azil, nekaj čez polnoč pa državljana Turčije v Mali Bukovici, ki so ga vrnili na Hrvaško.

Policisti so v soboto zjutraj v Zabičah prijeli štiri tujce, od tega dva državljana Iraka, enega državljana Sirije in državljana Jemna. Malo pozneje pa so v Ilirski Bistrici prijeli še osem državljanov Pakistana. Vsi so zaprosili za azil.

V nedeljo dopoldne so pri Zabičah spet prijeli štiri državljane Sirije in enega državljana Libije. Vse so vrnili na Hrvaško. Ob 14. uri so na poti za Sviščake prijeli dva državljana Libije in dva državljana Sirije, ki so zaprosili za azil. Zvečer so na cesti Obrov-Golac prijeli pet državljanov Afganistana in enega državljana Pakistana. Vsi so zaprosili za mednarodno zaščito.

Policisti na Obrežju pa so preteklo noč pri pregledu tovornega vozila s srbskimi registrskimi oznakami našli štiri tujce, skrite med tovorom. Državljane Afganistana so po končanem postopku predali hrvaškim varnostnim organom, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

G. K., Robert Škrjanc, Radio Slovenija