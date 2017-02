Proti poledici z odpadno soljo?

Nikjer ni predpisano, kakšnega vonja ali barve mora biti sol in ali preverjajo tudi vsebnost maščob

Več slovenskih komunalnih podjetij je v prejšnjih mesecih po nakupu soli opazilo, da ima ta neprijeten vonj in nenavadno barvo. Kaj je skupna točka? Vsa so sol kupila prek istega podjetja v Kopru.

To zimo smo večkrat poročali o poledenelih cestah. Marsikje so bili pešci neprijetno presenečeni, ker pločniki in javne površine niso bile pravočasno očiščene. V Sežani pa so se zgražali zaradi posipanja cest s soljo, ki je vsebovala koščke pršuta. Zadevo je po prijavi pod drobnogled vzela okoljska inšpekcija in podjetju Kras prepovedala oddajo odpadne soli komunalnemu podjetju.

V več slovenskih komunalnih podjetjih pa so v preteklih mesecih opazili, da ima sol, ki so jo kupili, neprijeten vonj in nenavadno barvo. Skupno jim je, da so jo prek javnih naročil kupili pri koprskem podjetju Portval. Se je na slovenskih cestah spet znašla odpadna sol?

Podjetje izbrano na podlagi javnih naročil

S prodajo in dobavo soli za posipanje cest se pri nas ukvarja več podjetij. Od lani je med večjimi dobavitelji soli tudi koprsko podjetje Portval, sicer registrirano za storitvene dejavnosti v vodnem prometu. Pri njem so pred zimo sol nabavile tudi občine: Velike Lašče, Sevnica, Trebnje, Litija, Beltinci, Ribnica, Dobrna, Tolmin in Rogaševci.

Portval je bil izbran na podlagi javnih naročil, saj je ponudil najnižjo ceno. Čeprav v podjetju to zanikajo, so nam v vseh komunalnih podjetjih, z izjemo treh, potrdili, da so bile nekatere pošiljke dobavljene soli nenavadne barve in neprijetnega vonja.

Direktor Komunale Litija Roman Ciglar nam je pojasnil, da so v skupno javno naročilo šli s Komunalama Sevnica in Trebnje: "Portval je bil z najnižjo ceno uspešen na razpisu. Z dobavo soli ni bilo težav, ima pa sol nenavaden vonj. O tem smo podjetje obvestili in pravijo, da je sol pač taka in da imajo analize. Vonj pa ni predmet analize."

Kakšen pa je vonj? "Po piščančjih farmah oz. po industrijah kože. Pošiljke so se sicer nekoliko razlikovale, a pri vseh je bil tak moteč vonj."

Čudna barva in vonj soli

Podobne težave so imeli tudi v Velikih Laščah in Ribnici. Od Portvala so tam novembra lani kupili sol, ki je bila po besedah direktorja Bojana Trdana čudne barve in vonja, opazili so tudi, da je preveč sipka. Po opozorilu, da bodo v prihodnje tako pošiljko zavrnili, jim sedaj Portval prodaja ustreznejšo sol.

S soljo nenavadnega vonja in videza so se ukvarjali tudi v Tolminu, kjer so lani zamenjali dobavitelja in na javnem razpisu izbrali podjetje Portval. Direktor Komunale, Berti Rutar: "Pri prvem naročilu, to je okoli 70 ton soli, so nas podizvajalci obvestili o čudnem vonju in videzu. Sol je temne barve in specifičnega vonja. Mi smo od dobavitelja zahtevali vse teste. In vsi so kazali, da je sol ustrezne kvalitete za posipanje cest. Z dobaviteljem smo se dogovorili, da bomo pošiljke, če bi bile ponovno take barve in vonja, zavračali. Drugače pa je sol izpolnjevala karakteristike za posipanje po cestah. Odkar smo jih opozorili na to, nam dobavljajo drugo sol, na katero nimamo pripomb."

So povedali, od kod prihaja ta sol? "Ne, nismo dobili te informacije, tudi ne moremo od njih zahtevati, da nam povedo, če sol ustreza standardom."

Analize vzorca soli ustrezale tehničnim pogojem

Po naših informacijah naj bi Portval zaradi pritožb ceno že dostavljene soli znižal, a nam tega v tolminskem komunalnem podjetju niso uradno potrdili.

Dobavitelj je ob pošiljkah dostavil tudi analize vzorca soli. Te so ustrezale t. i. tehničnim pogojem, ki jih je za državne ceste postavila Direkcija za infrastrukturo. V tehničnih pogojih so ključni: granulacija, vsebnost vlage, netopnih snovi, natrijevega klorida in sulfatov, težkih kovin in snovi proti strjevanju soli. Nikjer pa ni predpisano, kakšnega vonja ali barve mora biti sol in ali preverjajo tudi vsebnost maščob.

Portval: Ne gre za odpadno sol

Za pojasnila smo se obrnili tudi na podjetje Portval. Direktor Dejan Pencelj je sicer odgovore na naša novinarska vprašanja označil kot zaupne in zagrozil s tožbo, če jih bomo objavili. Trdi, da komunalna podjetja z njihovo soljo nimajo težav, kar je nenavadno, saj so nam v šestih komunalah povedali za nenavaden vonj in barvo. Pencelj je prepričan, da se za našimi informacijami skriva konkurenca, ki jim želi škoditi.

Namige, da naj bi šlo za odpadno sol iz mesnopredelovalne industrije v Italiji, ostro zavrača in pravi, da so vsi podatki o načinu pridobivanja, predelavi soli in področja uvoza poslovna skrivnost, zato jih ne bodo razkrivali. Poudarja, da je sol glede na analize akreditiranih laboratorijev ustrezna.

Analizirajo le tisto, kar je določeno v uredbi

Analize soli med drugim opravljajo na Zavodu za gradbeništvo, kjer pravijo, da ne morejo vedeti, kje je bil vzorec odvzet, če jim ga dostavi naročnik. Na Inštitutu za gradbene materiale pojasnjujejo, da je za reprezentativen in sledljiv odvzem vzorca ter korektno prilagajanje poročil k pošiljkam odgovoren naročnik analize, v tem primeru torej podjetje Portval. Ponovili pa so, da analizirajo le tisto, kar je določeno v uredbi (ta sicer velja za državne ceste), ne pa denimo barve, vonja in vsebnosti maščob.

Ali bi lahko odpadna sol k nam prišla tudi iz Italije, kot pravijo naši neuradni viri, smo preverili na ministrstvu za okolje in prostor. Tam so nam pojasnili, da je prevoz odpadkov, tudi odpadne soli, čez mejo sicer dovoljen, vendar je odpadke prepovedano puščati v okolju ali z njimi nenadzorovano ravnati, za kar je predvidena globa od 10.000 do 30.000 evrov.

Podjetje Portval, po javnih podatkih ima tri zaposlene, je od ustanovitve oktobra leta 2013 prejelo skoraj 1,3 milijona državnega denarja, večino lani, prav s soljo. Portval je sicer registriran za storitvene dejavnosti v vodnem prometu. Prek javnega razpisa so bili izbrani za vzdrževanje, servisiranje in popravilo plovil za Policijsko upravo Koper in Upravo za pomorstvo. Trenutno so v igri še za en posel z državo. Uprava za pomorstvo jih je že izbrala za koncesionarja, ki bo prihodnjih sedem let vzdrževal svetilnike v našem morju, a se je dosedanji koncesionar pritožil in o tem še odloča Državna revizijska komisija.

V prihodnjem naročilu bodo maščobe prepovedane

V Komunali Tolmin so se odločili, da bodo, če bi še kdaj naleteli na podobne težave, vzorec soli na analizo dali tudi sami. Neprijetna izkušnja jih je izučila, da bodo v prihodnje v javno naročilo poleg tehničnih pogojev zapisali tudi, da sol ne sme vsebovati maščob. To bi sicer po mnenju direktorja Bertija Rutarja morali urediti na državni ravni.

"Nisem strokovnjak. Če obstaja možnost špekulacij in zlorab, mora zakonodajalec to urediti. Imamo inšpekcijske službe. Omenili ste maščobe v soli: s testi bi bilo treba to preveriti. Če bomo še kdaj dobili takšno sol, jo bomo tudi sami dali na analizo. Pri javnem naročili smo razpisali, da mora sol izpolnjevati parametre, ki so določeni v zakonu oz. uredbi. Če pošiljka to izpolnjuje, potem nimamo vzvoda, da bi lahko javno naročilo razveljavili."

Tjaša Škamperle in Mariša Bizjak, Radio Koper