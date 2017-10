Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Sebastjan Kokl ni več direktor Študentske organizacije na Primorskem. Foto: Arhiv Radia Koper Sorodne novice Obsodba direktorja ŠOUP-a Kokla pravnomočna Koklovo ponarejanje statuta zastara čez mesec dni Dodaj v

Sebastjan Kokl po 13 letih ni več glavni študentski funkcionar v Kopru

S položaja direktorja ŠOUP-a je odstopil dva tedna po dokončni obsodbi zaradi zlorabe položaja

Sebastjan Kokl ni več direktor Študentske organizacije na Primorskem. Kot je potrdil, je s tega mesta odstopil.

Zakaj konkretno je odstopil, nismo uspeli izvedeti. Dejstvo pa je, da se je za odstop odločil dobra dva tedna potem, ko je višje sodišče potrdilo sodbo okrajnega sodišča, ki ga je obsodilo na 14 mesecev pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo.

Kokla sicer čaka še sojenje zaradi suma, da se je okoristil s študentskim denarjem. Kot je v vloženi obtožnici zapisalo tožilstvo, naj bi tega denarja bilo za najmanj 150 tisoč evrov.

Sebastjan Kokl je bil na vrhu ŠOUP-a vse od ustanovitve, leta 2004. Takrat je bil izvoljen za predsednika. Leta 2007 je moral zapustiti ta položaj, ker se mu je iztekel status študenta. Predlagal je nov statut, s katerim je ustanovil položaj direktorja, ki je prevzel večino pooblastil predsednika.

Sklicali so zbor študentov, na katerem pa je bila udeležba zelo skromna, organ je bil torej nesklepčen. Kaznivo dejanje, zaradi katerega je bil obsojen, je storil tako, da je kljub nesklepčnosti razglasil novi statut in zasedel položaj direktorja. Tega je zasedal skoraj deset let, vse dokler višje sodišče tik pred iztekom desetletnega zastaralnega roka ni sprejelo pravnomočne sodbe.

L. Š., B. K.