Tri leta po razrešitvi Kristina Dokl še vedno v boju za direktorski stolček DU Ptuj

Vloženi številni sodni spori

8. november 2017 ob 12:43

Ptuj - MMC RTV SLO

Nekdanja direktorica Doma za upokojence Ptuj Kristina Dokl se še vedno trudi dokazati, da je bila razrešena in odpuščena neupravičeno. Približno tri leta leti po menjavi vodstva v ptujskem domu za upokojence, se prah še vedno ni povsem polegel.

Sodni boji med Domom za upokojence in nekdanjo direktorico Kristino Dokl so se začeli praktično takoj po njeni razrešitvi novembra 2014. Doklova je na prvostopenjsko delovno sodišče vložila tožbo zaradi izgube službe, ki jo je sodišče zavrglo, nato je o njej odločalo še višje sodišče, ki pa je ugodilo Doklovi in razveljavilo sklep o prenehanju zaposlitve.

Zaradi razrešitve je Doklova sodni spor sprožila tudi proti ministrstvu za delo, a je upravno sodišče tožbo zavrnilo, enako je z zahtevo po reviziji storilo vrhovno sodišče. Zato je Doklova svoj primer predala ustavnemu sodišču, če tam ne bo uspešna, namerava pravico iskati na evropskem sodišču za človekove pravice. Za dom za upokojence pa je ta zgodba končana. »Tako v primeru Kristine Dokl kot Dejana Dokla je zgodba zaključena do pravnomočnosti in revizije. V Sloveniji ni več pravnega sredstva, ki bi ga še lahko uporabila«, pojasnjuje zdajšnja direktorica Jožica Šemnički.

Dejan Dokl nam je potrdil, da je njegova tožba zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi dejansko zaključena, vsaj kar se slovenskih sodnih postopkov tiče. Kot že omenjeno pa Kristina Dokl zdaj še čaka, kako bo odločilo ustavno sodišče.

Ob vsem tem pa ima Doklova z Domom odprto še eno fronto. "Odprt je sodni spor, kjer nas nekdanja direktorica toži za neizplačan dopust in nadure, ki jih je oddelala. To je še odprta zaveda", dodaja Šemničkijeva, v Domu pa so ob tem še potrdili, da so tudi sami vložili nekaj kazenskih ovadb zoper Kristino in Dejana Dokla, v enem primeru pa tudi zoper nekdanjo računovodkinjo.

Prav tako pa je še vedno odprta tožba zoper Doklovo, ki jo je vložil Dom in se nanaša na vračilo preveč izplačanih plač in delovne uspešnosti, sodno pa je že zaključena zgodba o domnevnem sumu kaznivega dejanja ob nakupu nepremičnine na Rogli. Sodišče je sum kaznivega dejanja nekdanje direktorice Doklove zavrglo.

Daniel Poslek, Radio Slovenija