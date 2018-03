Za prenovo ljubljanske Cukrarne se potegujeta Strabag in Kolektor Koling s CGP-jem

Vrednost prenove je ocenjena na 23,56 milijona evrov

16. marec 2018 ob 13:27

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na javni razpis Mestne občine Ljubljana (MOL) za obnovo Cukrarne sta se prijavila dva ponudnika. Samostojno se je na razpis prijavil Strabag, ki bi delo opravil za 21,8 milijona evrov, Kolektor Koling in CGP pa se za obnovo potegujeta s skupno ponudbo in bi delo opravila za 100 tisoč evrov manj od Strabaga.

Na MOL-u so ob tem zapisali, da se bodo za izvajalca odločili na podlagi analize ponudb, obenem pa so poudarili, da še niso prejeli odločbe o dodelitvi evropskih sredstev. Vrednost projekta Cukrarna je ocenjena na 23,56 milijona evrov, pri MOL-u pa pričakujejo, da bodo prejeli 13,47 milijona nepovratnih sredstev kohezijske politike, od tega 10,77 milijona evropskih sredstev. Država naj bi namenila 2,69 milijona evrov, MOL pa 10,09 milijona evrov.

Na občini so že pred časom povedali, da bo prenova lahko stekla šele po končanem izboru izvajalca gradnje, podpisu pogodbe za izvajanje del in prejetju bančne garancije za dobro izvedena dela ter ko bo ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo o sofinanciranju. Na ministrstvu, kjer so vlogo MOL-a prejeli v decembru, so ob tem pojasnili, da so v tem postopku le posrednik, saj je izdaja odločitve o podpori po pravilih izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 v pristojnosti vladne službe za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Občina želi v nekdanji rafineriji sladkorja urediti sodobni galerijski prostor, ki bo popestril ponudbo na področju vizualne in likovne umetnosti ter rešil dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

L. L.