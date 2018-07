1. avgust: Usmerjevalec modnih smernic 20. stoletja

Leta 1936 se je v Alžiriji rodil francoski modni oblikovalec Yves Saint Laurent, ki je s svojimi modnimi kreacijami narekoval modne smernice 20. stoletja.

Z 21 leti je Saint Laurent postal vodilni v modni hiši Dior, leta 1961 pa je s Pierrom Bergeom ustanovil lastno modno hišo.

Sloviti modni oblikovalec, ki velja za eno najpomembnejših osebnosti iz sveta mode v 20. stoletju, je navdih za kreacije velikokrat našel tudi v gledališču, likovni umetnosti, književnosti in naravi. Njegove stvaritve so oboževale modne ikone, kot sta bili monaška princesa Grace Kelly in Chatrine Deneuve, ter mnogo drugih slavnih žensk.

Iz modnega oblikovanja se je Saint Laurent umaknil leta 2002, umrl pa je 1. junija 2008.

Leta 10 pr. n. š. se je rodil rimski cesar Klavdij.

Leta 527 je Justinijan I. postal bizantinski cesar.

Leta 1245 se je v Lyonu začel ekumenski koncil.

Leta 1291 je bila oblikovana Švicarska konfederacija.

Leta 1492 so v Španiji začeli iz države izganjati Jude.

Leta 1498 je Krištof Kolumb odkril Venezuelo.

Leta 1519 je Karel V. postal nemški cesar.

Leta 1520 se je rodil poljski kralj Sigismund II. Avgust.

Leta 1619 so prvi afriški sužnji prispeli v Jamestown (Virginia, ZDA).

Leta 1635 je Guadeloupe postal francoska kolonija.

Leta 1664 sta se pri Monoštru spopadli avstrijska in turška vojska.

Leta 1774 sta Carl Wilhelm in Joseph Priestley odkrila kisik.

Leta 1776 je bila ameriška deklaracija o neodvisnosti tudi uradno podpisana.

Leta 1790 je bil končan prvi popis prebivalstva v ZDA. 13 zveznih držav je imelo skupno 3.929.214 prebivalcev.

Leta 1798 je britanski admiral Horatio Nelson v bitki pri Abukirju premagal francosko floto, ki je krila Napoleonovo vrnitev iz Egipta.

Leta 1819 se je v New Yorku rodil ameriški pisatelj Herman Melville. Znan je predvsem po romanu Moby Dick.

Leta 1834 je bilo v britanskem imperiju odpravljeno suženjstvo.

Leta 1838 je bila Viktorija okronana za britansko kraljico.

Leta 1889 je bila v Ljubljani ustanovljena prva Okrajna bolniška blagajna, z njo pa zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo med Slovenci.

Leta 1894 je zaradi Koreje izbruhnila vojna med Kitajsko in Japonsko.

Leta 1895 so Salvador, Honduras in Nikaragva ustanovili Srednjeameriško zvezo.

Leta 1902 so ZDA od Francije odkupile pravico do izgradnje Panamskega prekopa.

Leta 1909 je bilo ustanovljeno vojno letalstvo ZDA.

Leta 1910 se je v Ljubljani rodil slovenski režiser, igralec, scenograf in gledališki pedagog Bojan Stupica.

Leta 1914 je Nemčija v prvi svetovni vojni napovedala vojno Rusiji.

Leta 1919 so na pariški mirovni konferenci obravnavali vprašanje Prekmurja. Vrhovni svet konference je pooblastil Kraljevino SHS, da zasede Prekmurje do razvodnice med Muro in Rabo.

Leta 1922 je umrl škotsko-ameriški izumitelj prvega uporabnega telefona Aleksander Graham Bell. Bellovo zanimanje za prenos zvokov človeškega glasu je zraslo iz njegovih raziskav o mehaniki govora, ko je vadil z učitelji za slušno prizadete. Prenos zvoka človeškega glasu je zahteval še izume mikrofona in sprejemnika. Mikrofon krmili tok v sprejemnikovem tokokrogu, kjer nastaja zvok, podoben tistemu, ki ga je sprejel mikrofon. Prvi uspešni telefon je sestavil leta 1876. Rodil se je 3. marca 1847.

Leta 1927 je bila na Kitajskem ustanovljena Ljudska osvobodilna armada.

Leta 1941 je bilo v ZDA izdelano prvo terensko vozilo.

Leta 1941 so ZDA in ZSSR podpisali sporazum o sodelovanju.

Leta 1942 se je rodil ameriški rockovski kitarist in pevec Jerome John "Jerry" Garcia.

Leta 1943 je umrla slovenska pisateljica in pesnica Lea Fatur.

Leta 1943 je Burma razglasila neodvisnost pod japonsko nadvlado.

Leta 1943 je bila v Ljubljani pred sodno palačo demonstracija za izpustitev internirancev, v kateri je sodelovalo okoli 10.000 Ljubljančanov.

Leta 1944 je Ana Frank še zadnjič pisala v svoj dnevnik.



Leta 1944 se je v Varšavi začela splošna vstaja proti okupatorju. Poljaki so poskušali pregnati nemško vojsko, preden bi sovjetske sile zasedle mesto.

Leta 1950 se je rodil ameriški pesnik, avtobiograf in rockovski glasbenik Jim Carroll.

Leta 1952 se je v bosanskem Šamcu rodil srbski premier Zoran Djindjić. Zaradi ureditev katastrofalnih gospodarskih razmer in velikega vpliva mafije je bil 12. marca 2003 v Beogradu ubit.

Leta 1958 so v Ljutomeru odprli prvo samopostrežno trgovino v tedanji Jugoslaviji.

Leta 1959 se je rodila slovenska političarka Ljudmila Novak, ki je trenutno predsednica parlamentarne stranke NSi.

Leta 1964 se je rodil slovenski motociklist Miran Stanovnik, redni udeleženec relijev Dakar.

Leta 1966 je Charles Whitman med streljanjem iz stolpa teksaške univerze v Austinu ubil 15 ljudi, preden ga je policija ubila.

Leta 1967 si je Izrael priključil Vzhodni Jeruzalem.

Leta 1973 je umrl pomemben slovenski slikar Stane Kregar. Njegov opus obsega več kot 300 oljnih podob, velja pa za začetnika slovenske nadrealistične abstraktne umetnosti.



Leta 1975 so predsedniki 33 evropskih držav, Kanade in Združenih držav Amerike in njihovi pooblaščeni v Helsinkih podpisali sklepno listino o evropski varnosti in sodelovanju.

Leta 1976 je avstrijski dirkač formule ena Niki Lauda doživel hudo nesrečo na dirki za VN Nemčije na Nuerburgringu.

Leta 1984 se je rodil nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger.

Leta 1991 je izraelski premier Jicak Šamir sprejel formulo za bližnjevzhodna mirovna pogajanja.

Leta 1996 je Američan Michael Johnson v Atlanti slavil zmago v teku na 200 metrov in postal prvi atlet v zgodovini olimpijskih iger, ki je osvojil zlati medalji v teku na 200 in 400 metrov.

Leta 1996 je bila Alenka Bikar na olimpijskih igrah v Atlanti v polfinalu teka na 200 metrov sedma in je s časom 22,82 postavila nov državni rekord.

Leta 2001 so na povratni tekmi 2. kroga kvalifikacij za Ligo prvakov nogometaši Glasgow Rangersa doma premagali Maribor Pivovarno Laško s 3:1 in se s skupnim izidom 6:1 zanesljivo uvrstili v 3. krog kvalifikacij.

Leta 2001 je bil v pogovorih med makedonskimi oblastmi in pripadniki albanske manjšine dosežen sporazum o položaju albanščine v Makedoniji.

Leta 2003 so Slovenija, Slovaška, Bolgarija, Ciper, Latvija in Malta postale članice Evropske agencije za okolje (EEA).

Leta 2002 je Alenka Kejžar na evropskem prvenstvu v plavanju v Berlinu osvojila bronasto kolajno na 200 metrov mešano.

Z 2:14,24 je le za stotinko zaostala za državnim rekordom, ki ga je postavila na istem prvenstvu. Zmagala je Ukrajinka Jana Kločkova (2:11,59) pred Belorusinjo Hano Ščerbo (2:13,04).



Leta 2005 je umrl savdski kralj, premier in vodja hiše Saud, Fahd bin Abdul Aziz Al Saud. Rodil se je leta 1923 in je bil eden od 37 sinov ustanovitelja Savdske Arabije Ibn Sauda.

Leta 2007 je umrl dolgoletni košarkarski delavec Vojko Herksel.

Leta 2007 je v 78. letu starosti umrl nekdanji diplomat Marko Kosin, prvi veleposlanik samostojne Slovenije v Italiji.

G. C.