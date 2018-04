10. april: Črn dan za Poljsko

Na današnji dan

10. april 2018 ob 00:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 2010 je v letalski nesreči pri ruskem mestu Smolensk umrlo 96 ljudi, med njimi poljski predsednik Lech Kaczynski z ženo in številni visoki predstavniki poljskih oblasti.

V nesreči 10. aprila 2010, ko se je poljska delegacija s predsednikom države na čelu želela udeležiti spominske slovesnosti v Katinskem gozdu, je umrlo 96 ljudi. Zaradi nesreče se je povečala napetost v odnosih med Rusijo in Poljsko, ki imata za seboj velik del skupne, a nič kaj prijetne zgodovine.

Rusija: Pilot popustil pritisku delegacije

Rusko uradno poročilo je krivdo za nesrečo pri pristajanju pripisalo pilotu, ki ni upošteval navodil zračnih kontrolorjev, ki so zaradi goste megle odločno odsvetovali pristanek. Ob tem so Rusi zapisali domnevo, da je moral pilot pristati na ukaz enega izmed članov poljskega generalštaba oz. da je pilot popustil pritisku vodilnih politikov na letalu. Poljska delegacija naj bi si želela brez zamude priti na žalno slovesnost ob obletnici poboja poljskih častnikov, ki jih je spomladi leta 1940 na ukaz Josipa Stalina pobila sovjetska tajna služba NKVD.

Uradna Varšava je ob objavi ruskega poročila januarja 2011 protestirala in Moskvo obtožila, da je izdala "nepopolno poročilo". Poljska različica poročila, objavljena konec julija 2011, govori o tem, da pilot predsedniškega letala ni imel veliko izkušenj s pristajanjem v zmanjšani vidljivosti in da je bilo letalo sovjetske izdelave pomanjkljivo opremljeno za okoliščine v Smolensku.

Poljaki: Krivo napačno poročilo kontrolorja

Poljaki so izpostavili tudi domnevno pomanjkljivo opremljenost smolenškega letališča z lučmi in reflektorji. Neposredni povod za nesrečo naj bi bilo napačno poročilo kontrolorja zračnega prostora posadki letala tu-154, zaradi česar je posadka napačno ocenila možnosti pristanka.

Leta 1389 se je rodil firenški vladar Cosimo Medičejski.

Leta 1512 se je rodil škotski kralj James V.

Leta 1583 se je v Delftu rodil nizozemski utemeljitelj znanosti o mednarodnem pravu Hugo Grotius. Z delom O pravu vojne in miru, ki temelji na nazorih naravnega prava, je postavil temelje mednarodnemu pravu. V delu Svobodno morju je postavil temelje pomorskemu pravu.

Leta 1601 je umrl škotski pesnik Mark Alexander Boyd.

Leta 1741 je Prusija premagala Avstrijo v bitki pri Mollwitzu.

Leta 1847 se je rodil ameriški časnikar madžarskega rodu, Joseph Pulitzer. Ustanovil je Pulitzerjevo nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1917 za največje dosežke v časnikarstvu. Umrl je 29. 10. 1911.

Leta 1866 je v New Yorku Henry Bergh ustanovil Ameriško zvezo za preprečevanje mučenja živali.

Leta 1867 se je rodil irski pesnik, umetnik in nacionalist George William Russell.

Leta 1869 je bila dograjena pacifiška železnica, ki je medsebojno povezala atlantsko in tihooceansko obalo.

Leta 1870 se je rodil ruski voditelj Vladimir Iljič Uljanov - Lenin.

Leta 1882 je umrl angleški pesnik in slikar Dante Gabriel Rossetti.

Leta 1887 se je rodil argentinski psiholog in Nobelov nagrajenec Bernardo Houssay.

Leta 1887 se je v Trebnjem na Dolenjskem rodil slovenski pesnik in dramatik Pavel Golia. Kot pesnik je bil mojster lahkotnega muzikalnega ritma in preprostih in prisrčnih podob. Njegove prve zbirke so Večerna pesmarica in Pesmi o zlatolaskah. Med njegovimi dramskimi deli pa izstopata satira Kulturna prireditev v Črni mlaki in ljudska igra Bratomor na Metavi. Umrl je leta 1959.

Leta 1896 je Grk Spyros Louis postal zmagovalec maratonskega teka na olimpijskih igrah v Atenah. 42 km je pretekel v 2 urah, 58 minutah in 50 sekundah. Drugo mesto je zasedel Harilaos Vassilakos, ki je za progo potreboval 3 ure in 6 minut. Tekmovali so štirje tujci in deset Grkov.

Leta 1912 je RMS Titanic zapustil angleško pristanišče Southampton in odpotoval proti ZDA.

Leta 1912 se je rodil Boris Kidrič. V 30. letih je bil ob Edvardu Kardelju eden vodilnih slovenskih komunistov, s katerimi je leta 1941 organiziral partizanski odpor. Med drugo svetovno vojno je bil sekretar KP Slovenije, politični sekretar osvobodilne fronte in njen voditelj ter je postal predsednik slovenske narodne vlade, leto pozneje v zvezni vladi minister za industrijo. Visoke gospodarske funkcije v Jugoslaviji je opravljal vse do smrti leta 1953.

Leta 1918 se je rodil danski arhitekt Jorn Utzon. Utzonovo najznamenitejše delo je načrt za operno hišo v Sydneyju. Čeprav opera slovi kot eden najizvirnejših primerkov sodobne arhitekture, pa je Utzon sam ni nikoli obiskal. Zaradi varčevanja so namreč avstralske oblasti zahtevale poenostavitev načrta. Stavba zato ni tako zelo razkošna, kot bi morala biti. Med znanimi deli arhitekta, ki je Pritzkerjevo nagrado prejel leta 2003, so še stavba kuvajtskega parlamenta, cerkev Bagsvaerd v Kopenhagnu ter objekta Can Lis in Can Feliz na Mallorci. Danski arhitekt je umrl leta 2008.

Leta 1919 je umrl vodja mehiške revolucije proti diktaturi Porfiria Diaza, ki je izbruhnila leta 1910, Emiliano Zapata Salazar.

Leta 1925 je prvič izšlo delo Veliki Gatsby (The Great Gatsby), ki ga je napisal F. Scott Fitzgerald.

Leta 1932 se je rodil egiptovski igralec Omar Sharif.

Leta 1935 je umrl slovenski politik, publicist in planinec Henrik Tuma.

Leta 1938 je Edouard Daladier postal francoski premier.

Leta 1941 so razglasili Neodvisno državo Hrvaško pod vodstvom Anteja Pavelića. Po ustanovitvi je ustaško gibanje začelo iztrebljati Srbe, Jude in Muslimane.

Leta 1944 sta Rudolf Vrba in Alfred Wetzler pobegnila iz taborišča smrti - Auschwitza II.

Leta 1944 je bil Henry Ford II. imenovan za izvršnega podpredsednika podjetja Ford Motor Company.

Leta 1950 se je rodil ameriški kitarist, član skupin P-Funk in The Temptations, Eddie Hazel.

Leta 1951 se je rodil ameriški igralec Steven Seagal.

Leta 1954 je umrl francoski filmski pionir Auguste Lumiere.

Leta 1955 se je rodila angleška sopranistka Lesley Garrett.

Leta 1955 je umrl francoski paleontolog, antropolog in teolog Teilhard de Chardin.

Leta 1957 je bil Sueški kanal po treh mesecih znova odprt za vse ladje.

Leta 1957 je umrl slovenski slikar Fran Tratnik iz Potoka ob Dreti pri Mozirju. Njegovo slikarstvo je most med impresionizmom in ekspresionizmom.

Leta 1958 se je rodil ameriški glasbeni in filmski producent in glasbenik Kenneth "Babyface" Edmonds.

Leta 1959 se je (takrat prihodnji) japonski cesar Akihito poročil z navadno državljanko Mičiko Šoda.

Leta 1962 je umrl ameriški filmski režiser madžarskega rodu Mano Kertesz Kaminer, bolj znan kot Michael Curtiz.

Leta 1963 je ameriška podmornica USS Thresher izginila z vseh radarjev. Na njej je bilo ob izginotju 129 članov posadke.

Leta 1965 je umrla ameriška igralka Linda Darnell.

Leta 1972 je Charles Spencer Chaplin, angleški filmski igralec, avtor, režiser, skladatelj in producent, ki je zaslovel z nemimi filmi, prejel oskarja za življenjsko delo.

Leta 1972 so komunistični gverilci po 20 dneh, odkar so v Buenos Airesu ugrabili Oberdana Sallustra, tega ubili.

Leta 1972 so ZDA in Sovjetska zveza podpisale sporazum o prepovedi uporabe biološkega orožja.

Leta 1972 so v Vietnamu ameriški bombniki B-52 prvič po novembru 1967 bombardirali Severni Vietnam.

Leta 1973 se je rodil nogometaš Roberto Carlos. Kariero je začel leta 1992 pri Palmeirasu. V sezoni 1995/96 je igral za Inter, poleti pa se je po OI v Atlanti (z Brazilci je osvojil bron) preselil k madridskemu Realu, kjer je v letih 1998, 2002 in 2002 zmagal v Ligi prvakov, trikrat pa je postal španski prvak (1997, 2001 in 2003). Za reprezentanco je odigral več kot 100 tekem. Leta 2002 se je s cariocami veselil naslova svetovnega prvaka. Od 2007 do 2010 je igral za Fenerbahče, nato se je za 1 leto vrnil v domovino h Corinthiansu. V sezoni 2011/12 je igral za Anži Mahačkalo, kjer je nato postal trener.

Leta 1973 je v snežni nevihti pri Baslu padlo angleško letalo. Umrli so 104 ljudje.

Leta 1979 je tornado opustošil teksaško mesto Wichita Falls. Umrlo je 42 ljudi.

Leta 1991 je pri Livornu italijanski trajekt Moby Prince v gosti megli trčil s tankerjem. Umrlo je 140 ljudi.

Leta 1995 je Andre Agassi na računalniški lestvici najboljših tenisačev sveta (ATP) s prvega mesta izrinil rojaka Peta Samprasa, ki je bil na vodilnem mestu kar 82 tednov, in sicer od 13. septembra 1993. Agassi se je na prvo mesto povzpel prvič v svoji karieri.

Leta 2008 je Peter Mankoč na svetovnem prvenstvu v kratkih bazenih v Manchestru s časom 50,04 osvojil zlato medaljo na 100 metrov delfin. Mankoč je le za dve stotinki zaostal za evropskim rekordom.

