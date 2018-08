11. avgust: Ustanovitev SAZU-ja

Na današnji dan

11. avgust 2018 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1938 je bila kot tretja jugoslovanska znanstvena akademija ustanovljena Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Začetki pravega znanstvenoraziskovalnega dela so se začeli po letu 1945, in sicer v okviru šestih oddelkov: za zgodovino in družbene vede, za filološke in literarne vede, za matematične, fizikalne in tehnične vede, za naravoslovne vede, za umetnosti in za medicinske vede.

Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je najvišja narodna znanstvena in umetnostna ustanova Slovenije, ki združuje vrhunske slovenske znanstvenike in umetnike, člane akademije.

Člani so lahko redni, izredni ali dopisni (slednji so lahko tudi neslovenskega rodu), njihovo delovanje pa je organizirano v skupinah (razredih), glede na znanstveno ali umetniško področje, iz katerega izhajajo. Člane te ustanove imenujemo (slovenski) akademiki.



Leta 3114 pr. n. št. se je na ponedeljek začelo ciklično štetje po majevskem koledarju dolgega štetja, ki so ga označili kot [0.0.0.0.0].

Leta 480 pr. n. št. so Perzijci pod vodstvom Kserksesa pri Termopilah premagali Špartance pod vodstvom Leonidasa, ki je v bitki umrl.

Leta 1235 je umrla Klara Asiška, ustanoviteljica ženskega meniškega reda klaris.

Leta 1519 iz Seville na pot okrog sveta odpluje pet ladij z 243 mornarji pod poveljstvom Ferdinanda Magellana.



Leta 1789 francoska Narodna skupščina ukine fevdalizem in razlasti cerkvene redove.



Leta 1805 je cesar Franc I. uzakonil obvezno osnovno šolanje po vsej avstrijski monarhiji.

Leta 1858 se je rodil nizozemski fizik Christiaan Eijkman, ki je za odkritje vitamina B leta 1929 dobil Nobelovo nagrado za medicino.

Leta 1863 so Francozi vkorakali Kambodžo in jo razglasili za svoj protektorat. Kambodža je namreč zaradi nenehnih vpadov Tajcev in Anamitov zaprosila za zaščito Francijo in tako je postala del Francoske Indokine z lastnim kraljem.

Leta 1892 je bila v avstrijskih deželah vpeljana enotna denarna valuta, krona, ki se je delila na 100 vinarjev in je imela zlato podlago.

Leta 1918 se je končala bitka pri Amiensu.

Leta 1919 je umrl škotsko-ameriški poslovnež in filantrop Andrew Carnegie.

Leta 1919 je bila sprejeta ustava Weimarske republike.

Leta 1928 si je Johnny Weissmüller na olimpijskih igrah v Amsterdamu na 100 m prosto priplaval zlato olimpijsko medaljo. Weissmüller, ki je znan po glavni vlogi v filmih o Tarzanu, je skupaj osvojil pet zlatih olimpijskih medalj.

Leta 1934 so odprli zapor na otoku Alcatraz pri San Franciscu.

Leta 1935 so v nacistični Nemčiji pričeli s pregonom Judov.

Leta 1941 je Japonska razglasila splošno vojaško mobilizacijo.

Leta 1943 se je rodil pakistanski general in nekdanji predsednik Pervez Mušaraf.

Leta 1950 se je rodil ameriški računalničar Stephen Wozniak. Leta 1976 je skupaj s Stevom Jobsom ustanovil družbo Apple Computer in v podjetju delal kot glavni znanstvenik in tehnični svetovalec raziskovalno-razvojni skupini. Wozniak je dejansko načrtoval in tudi izdelal osebni računalnik, ki so ga poimenovali Apple I - sestavil ga je v Jobsovi garaži. Leto pozneje je prišel na trg že nov model, Apple II, ki je bil prava prodajna uspešnica, saj je premogel barvni zaslon in leta 1978 tudi disketni pogon. Za veliko priljubljenost računalnika Apple II je poskrbela aplikacija/preglednica VisiCalc, ki je bila izdelana ravno za omenjeni računalnik.

Leta 1954 je bilo konec francoske oblasti v Indokini.

Leta 1960 je Čad razglasil neodvisnost.

Leta 1956 je umrl ameriški slikar Jackson Pollock, pomemben ustvarjalec abstraktne umetnosti. Leta 2000 so o njegovem življenju posneli film z Edom Harrisom v glavni vlogi, ki je za svojo predstavo prejel nominacijo za oskarja.

Leta 1965 so se v losangeleškem predelu Watts začeli medrasni nemiri.

Leta 1970 je podjetje Van Brode Milling Company prejelo patent za tako imenovani "spork" - kombinacijo žlice in vilic.

Leta 1972 se je še zadnja ameriška enota umaknila iz Južnega Vietnama.

Leta 1984 je Carl Lewis na olimpijskih igrah v Los Angelesu osvojil še četrto zlato medaljo in izenačil dosežek Jesseja Owensa. Lewis je z ameriško štafeto 4 x 100 metrov po pričakovanju premagal vso konkurenco in zbirki zlatih na 100 metrov, 200 metrov in v skoku v daljino dodal še četrto najžlahtnejše odličje, kar je pred njim leta 1936 v Berlinu uspelo le rojaku Owensu. Na naslednjih treh olimpijskih igrah je Lewis osvojil še pet zlatih medalj.

Leta 1999 je več sto milijonov ljudi v Evropi in Aziji opazovalo popolni sončni mrk, zadnji v 20. stoletju.

Leta 2003 so v Bangkoku aretirali Riduana Isamudina - Hambalija, voditelja indonezijske teroristične skupine Jemaah Islamiyah.

Leta 2003 je Nato prevzel poveljstvo nad mirovnimi silami v Afganistanu, kar je bila prva operacija tega zavezništva zunaj Evrope.

Leta 2008 je umrl socialdemokratski avstrijski politik Alfred "Fred" Sinowatz, po rodu gradiščanski Hrvat, ki je bil tudi avstrijski kancler med leti 1983 in1986.



Leta 2014 je umrl ameriški filmski igralec Robin Williams. Po daljšem boju z depresijo naj bi storil samomor. Veteranski filmski in televizijski igralec, ki je kariero začel v humoristični seriji Mork and Mindy (1978-1982), je bil najbolj znan po komičnih vlogah, kot je bila uspešnica Očka v krilu, a je v Dobrem Willu Huntingu kot terapevt naslovnega lika Matta Damona razkazal tudi dramske veščine. Vloga mu je leta 1997 prinesla edinega oskarja, ob tem pa je bil nominiran še trikrat - za Ribjega kralja, Društvo mrtvih pesnikov in Dobro jutro, Vietnam. Ob tem je prejel še vrsto zlatih globusov in emmyjev.





C. R.