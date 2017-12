14. december: Rodil se je Frane "Ježek" Milčinski

Rojstni dan praznuje tudi nekdanji Liverpoolov napadalec Michael Owen

13. december 2017

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1914 se je rodil slovenski humorist, igralec in pisatelj Frane Milčinski - Ježek.

Umrl je leta 1988. Frane Milčinski je bil bolj znan pod umetniškim imenom Ježek. Po maturi leta 1933 je igral v Šentjakobskem gledališču. Nastopal je v številnih avtorskih humorističnih oddajah, veliko je gostoval po Sloveniji, med drugim tudi v mariborskem Totem teatru.

Med vojno je bil interniran v Gonars. Po osvoboditvi je delal v Drami SNG, pozneje pa na RTV Ljubljana kot režiser, igralec in umetniški vodja. Pisal je radijske igre za odrasle (Strme stopnice) in za otroke (Zvezdica zaspanka) ter sodeloval pri Slovenski popevki. Zaigral je tudi v nekaj slovenskih filmih. Najbolj se ga spominjamo po vlogi naivnega slikarja Trpina v Vesni in možica Kosobrina v Kekcu. Frane Milčinski - Ježek je med drugim pomagal tudi približati šanson Slovencem.

Leta 872 je postal papež Janez VIII.

Leta 1287 se je na Nizozemskem porušil nasip Zuider Zee. Morje je zalilo del države. Umrlo je več kot 50 tisoč ljudi.

Leta 1503 se je v Saint-Remyju v Provansi rodil Michel de Nostradamus. Navduševal se je nad matematiko, medicino, predvsem pa astronomijo in astrologijo.

Leta 1542 je princesa Mary Stuart postala škotska kraljica Mary I.

Leta 1788 je umrl nemški skladatelj Carl Phillipp Emanuel Bach, drugi sin J. S. Bacha. Bil je eden najvidnejših in zadnjih velikih čembalistov.

Leta 1799 je umrl ameriški vojskovodja, politik in državnik George Washington, prvi predsednik ZDA.

Leta 1819 je Alabama postala 22. ameriška zvezna država.

Leta 1886 se je rodil slovenski umetnosti zgodovinar Vojeslav Mole.

Leta 1895 se je rodil britanski kralj Jurij VI.

Leta 1896 so kot tretjo na svetu odprli podzemno železnico v Glasgowu. Še isti dan so jo zaradi nesreče zaprli. Ponovno so jo odprli naslednje leto.

Leta 1900 je Max Planck objavil svojo študijo o kvantni teoriji.

Leta 1902 so pod Tihim oceanom položili prvi telegrafski kabel.

Leta 1906 so v nemško mornarico uvrstili prvo podmornico.

Leta 1911 je norveški polarni raziskovalec Roald Amundsen kot prvi človek dosegel južni tečaj. V tej odpravi je potoval z vlečnimi psi, ki so tudi pri zelo nizkih temperaturah zmogli preteči več kot 25 km na dan.

Leta 1918 se je rodil Friedrich Karl von Hessen, nemški princ, ki ga je finski parlament izbral za kralja. Prevzeti bi moral ime Vaini I., a je princ krono zavrnil.

Leta 1922 se je rodil ruski fizik in Nobelov nagrajenec Nikolaj Basov.

Leta 1932 je Irak postal od Velike Britanije neodvisna država.

Leta 1935 je Tomaš Garrigue Masaryk odstopil z mesta češkoslovaškega predsednika.

Leta 1940 je umrl slovenski politik Anton Korošec.

Leta 1944 so aktivisti OF-a osvobodili 127 jetnikov iz celjskega Starega piskra.

Leta 1945 je Generalna skupščina Organizacije združenih narodov sklenila, da New York postane njeno središče.

Leta 1946 je Mednarodna organizacija dela (ILO) postala prva specializirana agencija OZN-a.

Leta 1947 je nogometno moštvo Real Madrid odigralo prvo tekmo na stadionu Santiago Bernabeu. Nasprotnik je bil Belenenses iz Lizbone, Real je slavil zmago s 3:1.

Leta 1959 so v Detroitu ustanovili glasbeno založbo Motown.

Leta 1962 je mariner 2 postalo prvo vesoljsko plovilo, ki je letelo mimo Venere.

Leta 1962 so da Vincijevo sliko Mona Lisa zavarovali za 100 milijonov dolarjev, kar je najvišja zavarovalnina za sliko v zgodovini.

Leta 1975 se je rodil krožni napadalec slovenske rokometne reprezentance Zoran Lubej.

Leta 1979 se je rodil angleški nogometni reprezentant Michael Owen. Na 297 tekmah je za Liverpool zadel 158 golov.

Leta 1979 je punkskupina The Clash izdala dvojni album z naslovom London Calling.

Leta 1981 je Izrael anektiral Golansko planoto.

Leta 1989 je umrl Andrej D. Saharov, ruski fizik in aktivist. Saharov je zavrnil Nobelovo nagrado za mir.

Leta 1989 so bile v Čilu prve svobodne volitve po 16 letih. Za predsednika je bil izvoljen Patricio Aylwin.

Leta 1991 se je zrušilo skalovje na najvišji gori Nove Zelandije Mount Cook, zaradi česar se je gora znižala za 10 metrov.

Leta 1995 je bil v Parizu podpisan daytonski sporazum, s katerim se je končala vojna v Bosni in Hercegovini.

Leta 1995 je bil Ludvik Zajc odstavljen z mesta trenerja slovenske reprezentance v smučarskih skokih. Začasni vršilec dolžnosti glavnega trenerja je postal Jelko Gros.

Leta 2003 so tudi uradno objavili, da so ujeli nekdanjega iraškega predsednika Sadama Huseina.

Leta 2003 je argentinski trener Carlos Bianchi postal prvi, ki je trikrat osvojil Medcelinski pokal v nogometu, potem ko je Boca Juniors s 3:1 (po enajstmetrovkah, sicer je bilo 1:1) v Tokiu premagala Milan.

Leta 2003 so v Benetkah praznovali ob ponovnem odprtju gledališča Fenice.

Leta 2004 je bil uradno odprt najvišji most na svetu, viadukt Millau.

Leta 2008 je Petra Majdič v Davosu prvič zmagala v prosti tehniki. Majdičeva je blestela že v kvalifikacijah, v katerih je za več kot štiri sekunde ugnala vso konkurenco.

Leta 2010 je z oskarjem nagrajena igralka Gwyneth Paltrow dobila svojo zvezdo na legendarnem hollywoodskem Pločniku slavnih.

Leta 2012 se je na osnovni šoli Sandy Hook v kraju Newtown v Connecticutu v ZDA zgodil strelski napad, ki je zahteval 28 žrtev. Poleg učencev in učiteljev je strelec Adam Lanza pokončal tudi svojo mater in si na koncu sodil še sam.

