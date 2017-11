2. november: Dan, ko so umorili dva režiserja

Smrt Piera Paola Pasolinija in Thea van Gogha

1. november 2017 ob 23:46

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1975 je bil ubit kontroverzni italijanski režiser Pier Paolo Pasolini, avtor filmov Dekameron in 120 dni Sodome.

Umora takrat 53-letnega Pasolinija, čigar iznakaženo truplo so našli na nogometnem igrišču v Ostii blizu Rima, je bil obsojen prostitut Pino Pelosi, ki je takrat priznal dejanje. Zdaj pa trdi, da je nedolžen, da je v ječi po krivem preživel devet let in da si ni upal spregovoriti, ker so grozili njegovi družini.

Tudi Pasolinijevi prijatelji so bili vsa ta leta prepričani, da je umor naročila skupina desničarskih skrajnežev, ne pa v času umora 17-letni Pelosi. Po snemanju njegovega zadnjega filma Salo ali 120 dni Sodome, v katerem je Pasolini obravnaval zadnje dneve Mussolinijeve diktature, so ga namreč skrajne desničarske organizacije pogosto skušale ustrahovati s smrtnimi grožnjami. Film prikazuje dogajanje v zastraženi vili, v kateri so štirje fašisti perverzno zlorabljali ugrabljeno mladino. S filmom je Pasolini izrekel strogo kritiko vsakršnega enoumja.

Leta 1744 je blizu Dunaja umrl sloviti jezikoslovec in naravoslovec slovenskega rodu Janez Žiga Popovič.

Leta 1755 se je na Dunaju rodila francoska kraljica in hči Franca I. Marija Antoaneta, hči Marije Terezije. Leta 1770 se je poročila z Ludvikom XVI. Bila je velika nasprotnica francoske revolucije. 16. oktobra 1793 je končala pod giljotino.

Leta 1766 se je rodil avstrijski vojskovodja, zmagovalec bitk pri Custozzi in Navari Joseph Wenzel Radetzky.

Leta 1789 je bilo v Franciji zaplenjeno vse cerkveno premoženje.

Leta 1889 sta Severna in Južna Dakota postali 39. in 40. zvezna država ZDA.

Leta 1913 se je v New Yorku rodil filmski igralec Burt Lancaster.

Leta 1917 so po britanski zasedbi Palestine objavili Balfourjevo deklaracijo, v kateri britanska vlada izraža pripravljenost za ustanovitev judovske države.

Leta 1930 je bil za etiopskega vladarja okronan Haile Selassie.

Leta 1931 je podjetje DuPont naznanilo izum sintetične gume.



Leta 1934 se je rodil avstralski teniški igralec Ken Rosewall, osemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Le 18 let je bil star, ko je v enem letu osvojil dva: OP Avstralije in OP Francije.

Leta 1936 je družba British Broadcasting Corporation začela oddajati program BBC Television Service, ki so ga leta 1964 preimenovali v BBC1.

Leta 1942 so v bitki pri El Alameinu zavezniške enote pod vodstvom britanskega generala Montgomeryja premagale nemško vojsko pod vodstvom generala Rommla.

Leta 1947 je v Kaliforniji Howard Hughes izvedel prvi polet z letalom Spruce Goose, ki je imelo največja krila v zgodovini letalstva.

Leta 1948 je Harry Truman na volitvah za ameriškega predsednika premagal Thomasa E. Deweyja in bil s tem izvoljen za predsednika Združenih držav Amerike.

Leta 1949 je indonezijski politik Ahmed Sukarno razglasil odcepitev Indonezije od Nizozemske.

Leta 1950 je umrl znameniti angleški dramatik irskega rodu George Bernard Shaw. Leta 1925 je za svoje delo dobil Nobelovo nagrado. Slovel je po izredni duhovitosti in iznajdljivosti ter ostrem jeziku. Med njegovimi številnimi deli je najbolj znan Pigmalion. Rodil se je 1856. leta.

Leta 1960 se je rodil maroški atlet Said Aouita, najboljši srednjeprogaš osemdesetih let.

Leta 1960 je sodišče odločilo, da založba Penguin Books v sodbi zaradi opolzkosti v romanu Ljubimec lady Chatterley avtorja D. H. Lawrencea nedolžna.

Leta 1961 se je rodila kanadska pevka K. D. Lang.

Leta 1963 se je v Postojni rodil Borut Pahor.

Leta 1964 je bil v družinskem spopadu ubit savdski kralj Saud, na prestolu ga je nadomestil njegov polbrat kralj Fajsal.

Leta 1976 je na volitvah Jimmy Carter premagal Geralda Forda in tako postal prvi predsednik z juga ZDA po koncu državljanske vojne.

Leta 1984 je Američanka Velma Barfield postala prva ženska po letu 1962, ki so jo zaradi storjenih kaznivih dejanj usmrtili.

Leta 1988 je bil prek spleta razposlan prvi računalniški črv - Morris. Dvignil je veliko medijskega prahu, na splet pa je bil poslan z MIT-a.

Leta 1991 je Jermaine Jackson v pesmi Word to the Badd! napadel brata Michaela. Pesem so prvič predvajali na radiu KPWR v Los Angelesu.

Leta 2000 je na mednarodno vesoljsko postajo prispela prva ekipa.

Leta 2004 je bil ubit nizozemski filmar Theo van Gogh.

Leta 2004 je na predsedniških volitvah v ZDA predsednik George W. Bush premagal Johna Kerryja in začel svoj drugi mandat.