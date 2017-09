22. september: Rodil se je eden in edini - Ronaldo

Leta 1896 se je rodil Veno Pilon

22. september 2017 ob 00:00

Rojstni dan praznuje legendarni brazilski nogometaš Ronaldo Luis Nazario de Lima, preprosto - Ronaldo.

Ronaldo je odrasel v revni soseski Ria de Janeira. Tako kot pri večini njegovih sovrstnikov je bila glavna strast nogomet, ki ga je na zaprašenih ulicah igral od jutra do večera. Ni minilo dolgo, ko ga je po naključju opazil legendarni brazilski nogometaš in svetovni prvak iz leta 1970 Jairzinho. Ta ga je nemudoma priporočil lokalnemu klubu Cruzeiru, v dresu katerega je mladi Ronaldo hitro vzbudil zanimanje, potem ko je na 13 tekmah zadel 12 golov. Z izjemnimi predstavami je pritegnil pozornost tudi v Evropi, kjer so se zanj še najbolj ogreli pri PSV-ju iz Eindhovna, ki je veljal za valilnico nadarjenih.

Za podpis komaj 19-letnega Ronalda sta se krčevito bojevala milanski Inter in Barcelona, ki ji je naposled napadalca le uspelo zvabiti na Camp Nou za rekordnih 13,5 milijona evrov. Naložba se je izplačala, saj je Ronaldo v krstni sezoni v Španiji na 49 tekmah mrežo zatresel kar 47-krat, Barceloni pa je pomagal tudi do Pokala pokalnih zmagovalcev, finale katerega je v 37. minuti z bele točke odločil tudi sam.

Sledila je selitev v Inter, ki je zanj leta 1997 Barceloni odštel rekordnih 25,3 milijona evrov. Mnogi so bili nad višino odškodnine zgroženi, a so kmalu spoznali, da je bil Ronaldo vreden vsakega centa. Hitro se je navadil na italijanski slog igre, že v krstni sezoni v Serie A je bil s 25 zadetki drugi najboljši strelec italijanskega prvenstva, leta 1998 je s tretjim golom v finalu pokala UEFA zapečatil tudi usodo Lazia.

Po sezoni 2001/02 se je 26-letnik znova preselil v Španijo, a tokrat na Santiago Bernabeu, kjer je naslednjih pet sezon za odškodnino 39 milijonov evrov branil barve madridskega Reala. V španski prestolnici so bili navijači nad njim tako navdušeni, da je prodaja dresov z njegovim priimkom že prvi dan porušila vse rekorde, čeprav je bil njegov debi zaradi poškodbe prestavljen na oktober. Navijačem 'belega baleta' se je predstavil z dvema zadetkoma, sezono 2002/03, v kateri je osvojil naslov svetovnega klubskega prvaka in ligaški naslov, je končal s 30 zadetki v vseh tekmovanjih. V naslednjih letih je teroriziral španske obrambe, z Raulom je sestavljal ubijalski napadalni dvojec, ki je pridno polnil mreže nasprotnika, a je bil za novo špansko krono vsakič znova prekratek zaradi slab(š)e obrambe. V sezoni 2006/07 je Brazilec izgubljal vse več zaupanja trenerja Fabia Capella, ki je prednost dajal Ruudu van Nistelrooyu. Sredi sezone se je vrnil v Italijo in zaigral za Milan, kariero pa je sklenil pri domačem Corinthiansu.

Leta 1241 je bil ubit islandski pisec in zgodovinar Sturluson Snorri, avtor najobsežnejše sage o norveških kraljih.

Leta 1566 je umrl nemški teolog Johann Agricola.

Leta 1609 so bili iz Španije izgnani krščeni muslimani.

Leta 1862 je ameriški predsednik Abraham Lincoln izdal proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah ZDA svobodni.

Leta 1882 se je rodil nemški feldmaršal Wilhelm Keitel.

Leta 1896 se je v Ajdovščini rodil slovenski slikar in grafik Veno Pilon. Bil je vodilni predstavnik slovenskega ekspresionizma in je sodil v sam vrh evropske umetnostne zgodovine.

Leta 1914 je nemška podmornica U-9 pred nizozemsko obalo v eni uri potopila tri britanske križarke. Na ta način je za nekaj časa prevzela vodstvo v bojih pod vodo. V potopih je življenje izgubilo 1.400 ljudi.

Leta 1917 se je rodil slovenski pisatelj in prevajalec Janez Gradišnik.

Leta 1920 se je rodil ameriški politični znanstvenik William Harrison Riker.

Leta 1940 se je v Hanoju začela Francosko-japonska konvencija.

Leta 1947 je bil v Szklarski Porebi na Poljskem ustanovljen Informacijski biro komunističnih partij Kominform, krajše Imformbiro.

Leta 1949 je bil po insceniranem procesu zaradi titoizma usmrčen madžarski zunanji minister Lazslo Rajk.

Leta 1958 je umrl pomemben slovenski umetnostni zgodovinar, kritik in književnik Izidor Cankar, bratranec slovenskega pisatelja Ivana Cankarja. Rodil se je 22. aprila 1886.

Leta 1960 je afriška država Mali razglasila neodvisnost.

Leta 1961 je ameriški Kongres potrdil ustanovitev mirovnih enot.

Leta 1969 je Kitajska sporočila, da je izvedla svoj prvi jedrski poskus pod zemljo.

Leta 1976 se je rodil brazilski nogometaš Ronaldo. Med drugim je leta 2002 Brazilijo popeljal do naslova svetovnega prvaka, potem ko je v finalu z dvema goloma pokopal Nemce.

Leta 1980 je iraški voditelj Sadam Husein začel invazijo na iransko pokrajino Kuzestan.

Leta 1985 je francoski premier Laurent Fabis priznal, da so francoski tajni agenti na Novi Zelandiji potopili Greenpeaceovo ladjo Rainbow Warrior. Agenti so delali po povelju vlade.

Leta 1991 so bili Kumranski zvitki iz okolice Mrtvega morja prvič dostopni širši javnosti. Na ogled so bili v knjižnici Huntington v San Marinu, Kalifornija.

Leta 1999 so nogometaši Maribora Teatanica odigrali prvo tekmo Lige prvakov na domačem igrišču. Bayer iz Leverkusna je vijoličaste ugnal z 2:0.

Leta 1996 je Avstralec Bob Dent postal prvi človek, na katerem so izvedli evtanazijo. Pri usmrtitvi je Dentu pomagalo medicinsko osebje, ki je evtanazijo (smrt iz usmiljenja) izvedlo na osnovi zakona o evtanaziji. Dent je imel neozdravljivega raka.

Leta 2001 je umrl ameriški violinist Isaac Stern.

Leta 2007 je Vlade Divac v svojem slogu sredi Beograda ob obisku številnih športnih in estradnih zvezd končal bogato košarkarsko kariero.

Leta 2012 je Katja Požun na tekmi poletne velike nagrade v Kazahstanu osvojila 2. mesto. Premagala jo je le Sara Takanaši.

Leta 2013 je Sebastian Vettel brez večjih težav dosegel še 33. zmago v formuli ena, potem ko je prvi prečkal ciljno črto na dirki za VN Singapurja v Marina Bayu.

Leta 2013 so košarkarji Francije na evropskem prvenstvu v Sloveniji v razprodanih Stožicah z 80:66 premagali Litvo in prvič v zgodovini postali evropski prvaki. MVP turnirja je postal Tony Parker.

