26. februar: Tlakovana je pot do Cekinovega gradu

Na današnji dan

26. februar 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Šišenski hrib in današnji park Tivoli sta že od nekdaj priljubljena kraja Ljubljančanov za oddih ali sprehode. To so spoznali že v 16. stoletju, ko so ob robu parka postavili zidani dvor, predhodnika sedanjega Cekinovega gradu.

Na današnji dan leta 1901 so poslopje in zemljišče okoli njega kupili jezuiti, po razpustu njihovega reda pa je dvorec postal last ljubljanskega škofa in nato deželnih stanov. Pred njim je bil urejen eden najlepših vrtov oziroma parkov v Ljubljani.

Sedanji baročni dvorec je kot nadstropno paviljonsko stavbo na robu parka dal v prvi polovici 18. stoletja postaviti grof Leopold Karel Lamberg. Dvorec krasijo s pilastri poudarjene fasade ter polkrožno zaključeni portali na pročelju, izjemno lepa pa je baročno poslikana dvorana v nadstropju. Dvorec je prvotno nosil ime po Lambergu, po smrti njegovega sina pa se je vdova omožila z avstrijskim konjeniškim kapetanom Lovrom Szőgenyjem. Ljubljančani so madžarsko ime lastnika poslovenili v Cekinov grad.

Med poznejšimi lastniki je bil do konca druge svetovne vojne tudi Peter Kozler, avtor znamenitega zemljevida Slovenske dežele in pokrajin iz leta 1861 in soustanovitelj Pivovarne bratov Kozler, predhodnice današnje Pivovarne Union. Danes je v Cekinovem gradu Muzej novejše zgodovine.

Leta 1770 je umrl italijanski violinist in skladatelj Giuseppe Tartini.

Leta 1802 se je rodil francoski pesnik, pisatelj in dramatik Victor Hugo, najpomembnejši predstavnik francoske romantike. Z Notredamskim zvonarjem je ustvaril zgodovinski roman, katerega središče je pariška katedrala, njena na novo odkrita arhitekturna lepota in življenje okoli nje. Vse je naslikano v močnih kontrastnih barvah. Leta 1824 je ustanovil revijo La Muse francaise, glasilo francoskih romantikov. Ukvarjal se je tudi s politiko in bil nekaj časa poslanec v parlamentu, v času Napoleona III. pa je moral v izgnanstvo, kjer je preživel 19 let. Umrl je leta 1885.

Leta 1815 je Napoleon zapustil otok Elbo v spremstvu 1.200 vojakov in krenil na zmagoviti pohod proti Parizu.

Leta 1829 se je rodil Levi Straus, človek, ki je iznašel džins. Po njem se imenujejo hlače - leviske.

Leta 1848 sta Marx in Engels izdala svoj Komunistični manifest.

Leta 1914 je bila v Belfastu splavljena HMHS Britannic, sestrska ladja nesrečnega Titanika.

Leta 1932 se je rodil "mož v črnem", ameriški country pevec Johnny Cash. S svojimi odločnimi akordi in glasom, ki je z leti postal temačen in globok kot noč, je prepeval preproste skladbe o zlomljenih srcih, vsakdanjem boju za preživetje, trpljenju in odrešitvi. Njegove prve uspešnice so skladbe Folsom Prison Blues, I Walk the Line in The Ring of Fire. Znana pa sta tudi njegova koncerta za zapornike v razvpitih zaporih San Quentin in Folsom, ki ju je izdal tudi na veliki plošči. Njegovo burno življenje je podobo dobilo tudi na velikem platnu. V biografskem filmu Hoja po robu (2003) ga je utelesil Joaquin Phoenix.

Leta 1954 se je rodil ameriški pevec Michael Bolton.

Leta 1965 sta se na neki zabavi v Cambridgeu prvič srečala pesnika Sylvia Plath in Ted Hughes; razmerje je oba usodno zaznamovalo.

Leta 1971 se je rodila afriškoameriška pevka Erykah Badu.

Leta 1974 se je rodil Francoz Sebastien Loeb, ki je med letoma 2004 in 2011 osvojil rekordnih osem zaporednih naslovov svetovnega prvaka v reliju.

Leta 1985 so v Los Angelesu 27. podelili nagrade grammy: med zmagovalci večera sta tudi Cyndi Lauper in Tina Turner (oz. pesem What's Love Got to Do With It).

Leta 1988 je Mateja Svet na olimpijskem slalomu v Calgaryju osvojila srebrno medaljo. Zanesljivo je zmagala Švicarka Vreni Schneider. Svetova je zaostala sekundo in 68 stotink, za tri stotinke pa je prehitela bronasto Nemko Christo Kinshofer. Mojca Dežman je končala na 9. mestu.

Leta 1991 je Tim Berners Lee predstavil WorldWideWeb, prvi spletni brskalnik.

Leta 1992 je Slovenija 25.671 prebivalcev Slovenije, državljanov tedanjih republik SFRJ, za katere je začel veljati zakon o tujcih, izbrisala iz registra stalnega prebivalstva oziroma jih prenesla v "pasivno" evidenco. Izbrisani so s tem izgubili nekatere pravice, številni pa so morali iz države.

Leta 1993 je bil v New Yorku izveden bombni napad na stolpnici Svetovnega trgovinskega centra. Eksplodirala je bomba v tovornjaku, umrlo je 6 ljudi, več kot tisoč je bilo ranjenih. Stavbi sta bili spet tarča teroristov 11. septembra 2001.

Leta 1995 je najstarejša banka v Veliki Britaniji Barings Bank propadla, potem ko je njen delavec Nick Leeson s špekulacijami na singapurski borzi izgubil 1,4 milijarde dolarjev.

Leta 1995 je mehiško-ameriške zvezdnica Selena še zadnjič nastopila na koncertu, ki so ga prenašali po televiziji. Slab mesec kasneje jo je ustrelila obsedena oboževalka Yolanda Saldívar, nekdaj predsednica njenega kluba oboževalcev.

Leta 2004 je v letalski nesreči v bližini Mostarja umrl makedonski predsednik Boris Trajkovski.

Leta 2005 je umrl Jef Raskin, ameriški mojster računalništva, ki je pod okriljem podjetja Apple konec sedemdesetih začel projekt Microsoft.

Leta 2007 je Jan Ullrich, zmagovalec kolesarske Dirke po Franciji leta 1997, v Hamburgu sporočil, da končuje kariero.

Leta 2013 je v Parizu umrl Willy Rizzo. Fotograf, ki je v svoj objektiv ujel številne znane obraze 20. stoletja - od Winstona Churchilla do Marlene Dietrich in Salvadorja Dalija -, je dobil tudi svoj lik v slavnem Tintinu ter ovekovečil utrinke nürnberških procesov. Znan je bil kot sledilec zvezdniškega življenja v petdesetih letih, tako slaven, da ga je Herge satirično ovekovečil v liku paparaca Walterja Rizotta.

Leta 2013 so znanstveniki objavili, da razvijajo "fleksibilno baterijo", ki se jo da napajati brezžično, jo zložiti in raztegniti.

Leta 2013 je raketa, izstreljena iz Gaze v Izrael, končala premirje na Bližnjem Vzhodu, ki je trajalo vse od novembra 2012.