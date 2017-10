27. oktober: Prestolnica odkrije tek

27. oktober 2017 ob 00:00

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1996 je bil organiziran prvi ljubljanski maraton. Tekaško prireditev po središču prestolnice vsako leto organiza Mestna občina Ljubljana in tradicionalno poteka zadnji konec tedna v oktobru.

V središču pozornosti je maraton (torej tek na 42 kilometrov), ki poteka ločeno za ženske in moške. Teči je mogoče tudi polmaraton (21 km), rekreativni tek (10 km) ter tek za mlajše: srednješolski, osnovnošolski in t. i. Lumpi tek.

Leta 625 je bil za papeža izvoljen Honorij I.

Leta 1430 je umrl litovski voditelj Vitautas Veliki.

Leta 1439 je umrl vladar svetorimskega cesarsta Albert II. Habsburški.

Leta 1466 se je najverjetneje rodil nizozemski humanist Geert Geertsen, bolj znan kot Erazem Rotterdamski.

Leta 1728 se je rodil angleški pomorščak James Cook, ki mu pripada več pomembnih geografskih odkritij v 18. stoletju.

Leta 1782 se je rodil znameniti italijanski violinski virtuoz in skladatelj Nicolo Paganini. Bil je umetnik, v katerem so bile združene izredne glasbene in fizične sposobnosti s fanatično sugestivnostjo. Samo na G-struni ali na treh strunah je igral tako mojstrsko in s takšno briljantno lahkoto, da je občinstvo norelo od navdušenja.

Leta 1795 so ZDA in Španija podpisale madridski sporazum, s katerim so bile določene meje med španskimi kolonijami v Severni Ameriki in ZDA.

Leta 1810 so ZDA anektirale nekdanjo špansko kolonijo Zahodno Florido.

Leta 1811 se je v Pittstownu, ameriška zvezna država New York, rodil izumitelj in igralec Isaac Merritt Singer. Njegov najpomembnejši dosežek je izboljšanje šivalnega stroja. Poleg tega je bil Singer ustanovitelj podjetja Singer Sewing Machine Company.

Leta 1835 se je v Podreči na Sorškem polju rodil slovenski pesnik Simon Jenko. Po maturi je šel v celovško semenišče, potem pa na Dunaj študirat pravo. Delal je kot domači učitelj, nato pa se v Kranju zaposlil v odvetniški pisarni. Jenko je zaradi bolezni umrl pri 34 letih. Njegova zbirka Pesmi, ki je izšla leta 1865, je izražala odpor proti brezdušnemu in skrajnemu enoličnemu verzificiranju takratnega časa. Njegov opus obsega med drugim še noveli Tilka in Jeprški učitelj ter povest Spomini. Znan je kot glavni lirik slovenske književnosti med romantiko in realizmom.

Leta 1838 je guverner Misurija Lilburn Boggs izdal odredbo o iztrebljenju, zaradi katere so morali vsi mormoni zapustiti državo.

Leta 1858 se je rodil ameriški državnik Theodore Roosevelt. Bil je 26. predsednik ZDA, na položaju pa je bil od leta 1901 do 1909. Umrl je deset let pozneje, leta 1919.

Leta 1870 se je maršal Francois Achille Bazaine skupaj s 140 tisoč francoskimi vojaki pri Metzu predal pruski vojski.

Leta 1883 se je na Tolminskem rodil slovenski pisatelj Ivan Pregelj. Večino svojih leposlovnih spisov je izdal med obema vojnama.

Leta 1904 so odprli prvo podzemeljsko železnico v New Yorku. Ko je bil sistem podzemnih železnic popolnoma zgrajen, je postal največji v ZDA in eden največjih na svetu.

Leta 1922 se je začel fašistični pohod na Rim. Kraljevski dvor se je sporazumel z Mussolinijem, da ne bo zrušil monarhije in Mussolini je postal ministrski predsednik.

Leta 1932 se je rodila ameriška pesnica Sylvia Plath.

Leta 1934 se je na Kitajskem začel pohod komunističnih enot pod vodstvom Maa Cetunga. V enem letu so prehodili 12.000 km.

Leta 1943 so nemški okupatorji uničili in zažgali partizansko bolnišnico Pugled v Kočevskem rogu. Umrlo je 21 ranjencev.

Leta 1946 je bil prvič predvajan televizijski program, ki je bil finančno v celoti plačan iz reklam.

Leta 1949 je letalo, ki je letelo med Parizom in New Yorkom, padlo v bližini Azorov. Med umrlimi sta bila tudi violinistka Ginette Neveu in boksar Marcel Cerdan.

Leta 1954 je Benjamin O. Davis mlajši postal prvi temnopolti general v vojaškem letalstvu ZDA.

Leta 1958 je prvega pakistanskega predsednika Iskanderja Mirzo strmoglavil general Ajub Kan, ki ga je Mirza 20 dni pred tem postavil za poveljujočega glede vojaškega prava.

Leta 1958 se je rodil rocker Simon Le Bon, član skupine Duran Duran. Skupina je bila priljubljena predvsem v osemdesetih, ena njihovih največjih uspešnic pa je pesem Hungry Like the Wolf.

Leta 1962 se je mirno končala kubanska oborožitvena kriza.

Leta 1967 se je rodil ameriški pevec Scott Weiland. Pel je v skupinah Stone Temple Pilots in Velvet Revolver.

Leta 1970 so podpisali sporazum o skupni graditvi jedrske elektrarne Krško, podpisala sta ga izvršna sveta skupščin republik Slovenije in Hrvaške.

Leta 1980 je umrl ameriški fizik in Nobelov nagrajenec John Hasbrouck van Vleck.

Leta 1981 je na vzhodni obali Švedske potonila sovjetska podmornica U 137.

Leta 1990 je vrhovni sovjet za prvega predsednika republike Kirgizije izvolil Aškarja Akajeva.

Leta 1991 je Turkmenija postala samostojna država.

Leta 1998 je bil za kanclerja Nemčije izvoljen Gerhard Schroeder. Schroeder se je od reveža povzpel do odvetnika in nato nemškega kanclerja, po upokojitvi pa je postal pisatelj, poslovnež in zagovornik Rusije. Ko se je odpovedal kanclerskemu mestu po tesnem porazu na volitvah leta 2005, se je odpovedal tudi poslanskemu mandatu in se povsem umaknil iz politike.

Leta 1999 je umrl ameriški fizik Robert Mills.

Leta 1999 so bili v napadu na armenski parlament ubiti armenski premier Vasgen Sarkissian in še šest članov parlamenta.

Leta 2002 je bil za predsednika Brazilije izvoljen Luiz Inacio Lula da Silva.

Leta 2004 je bil nekoč izredno uspešen finski smučarski skakalec Matti Nykanen obsojen zaradi poskusa umora družinskega prijatelja. Sodnik mu je določil dve leti in dva meseca zaporne kazni.

Leta 2011 se ke več kot 10 tisoč ljudi v mestecu Coriano pri Riminiju zbralo na pogrebu italijanskega motociklista Marca Simoncellija, ki je umrl na dirki za VN Malezije v Sepangu.

Leta 2011 je nagrado Saharov za svobodo misli prejelo pet aktivistov arabske pomladi.

Leta 2012 je Tina Maze zmagala na veleslalomu v Soeldnu, kar je bil uvod v dominantno sezono, v kateri je z rekordnim izkupičkom točk osvojila veliki kristalni globus.

Leta 2013 je v 72. letu umrl Lou Reed, ustanovitelj skupine Velvet Underground, vpliven tekstopisec in kitarist, ki je imel ključno vlogo pri sooblikovanju zadnjega pol stoletja rocka. Velja za očeta indierocka, predhodnika panka in new wava ter večine alternativnih rockovskih glasbenih gibanj sedemdesetih in osemdesetih.

