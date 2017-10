30. oktober: Dan, ko so Američane prestrašili Wellsovi "Marsovci"

Zgodilo se je na danšnji dan leta ...

30. oktober 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1938 so na radiu predvajali igro režiserja Orsona Wellsa Vojna svetov. Posledice so bile katastrofalne: histerične množice in veliko ranjenih.

Na tisoče ljudi, ki so zamudili uvod, v katerem so pojasnili, da gre za fikcijo, je bilo prepričanih, da gre za resnično zgodbo. Izbruhnila je panika, nekateri so se pognali v beg, nekateri so se celo oborožili, da bi se branili pred napadajočimi Marsovci, na policiji so prejeli nešteto klicev prestrašenih prebivalcev.

New York Times je na svojih straneh že naslednji dan zapisal: "Panika radijskih poslušalcev, ki so mislili, da je vojna drama resničnost". V raziskavi, ki so jo opravili desetletje po dogodku, so ugotovili, da je bilo prestrašenih okrog milijon ljudi, ki so jih posebni efekti in realističen zvok pretentali.

Dramo je režiral in vodil do takrat neznani Orson Welles, ki je imel takrat le 23 let. Adaptacijo romana in scenarij za dramo je s pomočjo Wellsa in ostalih članov ekipe Mercury Theater napisal Howard Koch. Welles se je pozneje posvetil filmski režiji, igri in produkciji, za svoje delo pa je med drugim prejel tudi oskarja.

Leta 701 je papež postal Janez VI.

Leta 1451 naj bi se rodil italijansko-španski pomorščak Krištof Kolumb. Drugi mogoči datum rojstva je 25. julij 1451.

Leta 1611 je umrl švedski kralj Karl IX.

Leta 1654 je umrl japonski vladar Go Komjo.

Leta 1735 se je rodil ameriški državnik John Adams, predsednik ZDA od leta 1797 do leta 1801. Bil je eden izmed avtorjev deklaracije neodvisnosti. Umrl je leta 1826.

Leta 1751 se je rodil irski dramatik Richard Sheridan.

Leta 1816 je umrl Frederick I. Wuerttemberški.

Leta 1818 se je rodil japonski cesarski in vzgojitelj Danšaku Motoda Nagazane.

Leta 1821 se je rodil eden največjih pisateljev 19. stoletja Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Z deli Zločin in kazen, Zapiski iz mrtvega doma in Bratje Karamazovi je dosegel vrh psihološkega realizma. Dostojevski je bil ena vodilnih osebnosti ruske književnosti, včasih pa ga imajo za ustanovitelja eksistencializma. Pisatelj je umrl leta 1881.



Leta 1831 so v okrožju Southampton v Virginii ujeli in aretirali pobeglega sužnja Nata Turnerja, ki je vodil najbolj krvav upor sužnjev v vsej zgodovini ZDA.

Leta 1862 se je rodil slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec Anton Funtek.

Leta 1864 se je končala druga vojna za Šlezijo. Vojvoda Frederick in danska krona sta priznala prusko in avstrijsko aneksijo Šlezije, Holsteina in Lauenburga.

Leta 1871 se je rodil francoski lirik in esejist Paul-Ambroise Valery. Umrl je leta 1945.



Leta 1873 se je rodil mehiški državnik in v letih 1911-1913 predsednik Mehike Francisco Indalecio Madero.

Leta 1885 se je rodil ameriški pesnik Ezra Weston Loomis Pound, ustanovitelj šole imagistov. Med njegova najpomembnejša dela sodijo Spevi.

Leta 1895 je umrl slovenski književni zgodovinar Fran Celestin.



Leta 1905 je ruski car Nikolaj II. uvedel dumo.

Leta 1906 se je rodil Emilio Giuseppe Farina, prvi svetovni prvak v formuli ena.

Leta 1910 je umrl švicarski človekoljub in Nobelov nagrajenec iz leta 1901 Jean Henri Dunant.

Leta 1916 se je rodil plavalec Tone Cerer. Kamničan je edini Evropejec, ki je osvojil medaljo (bronasto) na evropskih prvenstvih pred drugo svetovno vojno (1938) in po njej (1947).

Leta 1918 je umrl avstrijski slikar Egon Schiele.

Leta 1922 je bil za predsednika italijanske vlade izvoljen Benitto Mussolini. Na oblast je prišel po pohodu na Rim.

Leta 1941 se je rodil ameriški pevec Otis Williams.

Leta 1941 je Franklin Delano Roosevelt dovolil milijardo ameriških dolarjev pomoči Sovjetski zvezi.

Leta 1944 so Ano Frank premestili iz Auschwitza v koncentracijsko taborišče Bergen-Belsen.

Leta 1947 je bil ustanovljen World Trade Organisation (WTO).

Leta 1951 se je rodil ameriški igralec Harry Hamlin.

Leta 1953 je umrl madžarski skladatelj Emmerich (Imre) Kalman.

Leta 1960 se je rodil sloviti nogometaš Diego Armando Maradona, ki se je nato preizkusil v vlogi trenerja in bil tudi selektor argentinske reprezentance.

Leta 1961 so Rusi testirali hidrogensko Carsko bombo v bližini naselja Nova Zemlja. Bomba je imela moč 58 megaton in še danes velja za največjo jedrsko eksplozijo. Hruščov je oznanil, da so hoteli znanstveniki preizkusiti bombo z močjo 100 megaton, a so jo zmanjšali, saj bi zaradi eksplozije v Moskvi popokala vsa okna.

Leta 1961 so zaradi trenj sklenili, da bodo Stalinovo truplo premestili iz Leninovega mavzoleja in ga pokopali v bližini Kremlja, na grob pa postavili le enostaven granitni spomenik.

Leta 1968 je prišel v kino film The Lion in Winter, v katerem je glavno vlogo odigrala Katharine Hepburn.

Leta 1968 je umrl mehiški igralec Ramon Novarro.

Leta 1970 je Vietnam prizadel hud monsun, ki je terjal 293 žrtev, 200.000 ljudi je ostalo brez domov. Zaradi monsuna pa so bile ustavljene vse bitke v vietnamski

Leta 1975 je v Španiji po smrti osovraženega diktatorja Francisca Franca kralj postal Juan Carlos.

Leta 1975 je umrl nemški fizik Gustav Ludwig Hertz, ki je leta 1925 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1975 je pri pristajanju na praško letališče strmoglavilo potniško letalo slovenske družbe Inex Adria. Umrlo je 74 ljudi.

Leta 1980 sta Salvador in Honduras podpisala mirovni sporazum, s katerim sta se strinjala glede meje med državama, zaradi katere je leta 1969 nastala t. i. nogometna vojna.

Leta 1981 se je v New Yorku rodila ameriška manekenka in poslovna ženska Ivanka Marie Trump, bolj znana kot hčerka Ivane in Donalda Trumpa.

Leta 1983 je na prvih volitvah v Argentini, odkar je leta 1973 z državnim udarom oblast prevzela vojska, zmagala socialno usmerjena Radikalna državljanska zveza.

Leta 1988 je Philip Morris kupil Kraft Foods za 13,1 milijarde dolarjev.

Leta 1991 se je začela bližnjevzhodna mirovna konfrenca v Madridu.

Leta 1997 je v baznem taboru pod Nuptsejem zahreščala radijska postaja: "Johana ni več, odneslo ga je," je sporočil Tomaž Humar. Domžalskega alpinista Janeza Jegliča je odnesel orkanski veter nekaj minut za tem, ko sta s Humarjem osvojila vrh 7855 metrov visokega himalajskega orjaka Nuptseja.

Leta 2000 je umrl ameriški komik Steve Allen.

Leta 2001 se je Michael Jordan v dresu Washingtona vrnil v Ligo NBA. Wizardsi so v Madison Square Gardnu izgubili z New York Knicksi (91:93).

Leta 2002 je bil ubit ameriški raper in glasbenik Jam Master Jay.

Leta 2004 se je 163 metrov visoka radijska antena v Peterboroughu, Cambridgeshire, Velika Britanija, zrušila zaradi požara.

Leta 2007 ste obiskovalci spletne strani rtvslo.si/sport v MMC-jevi akciji "Naj športnik Slovenije vseh časov" največ glasov namenili Leonu Štuklju.