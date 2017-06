7. junij: Umor "dobrega človeka iz Negove"

Na današnji dan

7. junij 2017 ob 00:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Za uboj predsedniškega kandidata Ivana Krambergerja so obsodili kmeta Petra Rotarja, ki je v zaporu preživel devet let. Kljub temu so se o Krambergerjevi smrti – njene obletnice se spominjamo na današnji dan – pojavljale različne teorije.

Ivan Kramberger je bil ustreljen 7. junija 1992 okoli 18.45, ko je na predvolilnem shodu v Jurovskem Dolu predstavljal svoj program za predsednika republike pred volitvami decembra 1992. Zadet je bil v levo ramo, krogla pa mu je prestrelila eno izmed glavnih žil, zaradi česar je med prevozom v Zdravstveni dom Lenart izkrvavel. Policija je storilca prijela kmalu, dejanje pa je tudi priznal.

Obtožnica, ki jo je spisalo tožilstvo, je takrat 42-letnega Petra Rotarja bremenila, da je Krambergerja ubil z lovsko puško z nameščenim strelnim daljnogledom. Streljal naj bi s svoje nedograjene stanovanjske hiše, z razdalje 63 metrov. Sodna obravnava se je začela 24. avgusta, sodišče pa je sodbo, v kateri je Rotarja obsodilo na devet let zapora, izreklo 31. avgusta. Po pritožbi tožilstva mu je višje sodišče kazen zvišalo na 12 let, toda na koncu jih je odsedel devet.

Že med sodnim procesom je Rotarjeva obramba izražala dvom, da bi Rotar, ki so mu policisti v krvi namerili 2,5 promila alkohola, s take razdalje lahko zadel Krambergerja. Forenzik je zavrnil nekatere domneve, da naj bi na Krambergerja v resnici streljali iz sosednje hiše in ne iz Roterjeve, kljub temu pa v očeh marsikoga senca dvoma o političnem ozadju atentata še vedno ostaja.

Kramberger se je rodil leta 1936 v Negovi, po končani osnovni šoli pa se je izučil za dimnikarja. Po končanem služenju vojaškega roka je odšel v Nemčijo, kjer je najprej delal v kemični tovarni, nato pa na oddelku za dializo ene izmed bolnišnic. Med drugim je patentiral aparat, ki ne uničuje zdravih krvnih telesc, izum pa naj bi mu prinesel precej denarja.

Znan je bil po nenavadni volilni kampanji, saj se je na predvolilne shode velikokrat vozil v odprtem bugattiju, ki ga je izdelal sam, in z opico Ančko na ramenih. Resnega političnega programa ni imel, se je pa znal na šaljiv, preprost in neposreden način približati ljudem.

Leta 1099 so križarji prispeli do Jeruzalema, ga 10. junija napadli in 15. junija zasedli.

Leta 1494 so španski in portugalski odposlanci na srečanju v Tordesillasu potrdili razmejitev med imperijema na poldnevniku 46 stopinj in 30 minut zahodno od Greenwicha.

Leta 1502 se je rodil papež Gregor XIII., ki je najbolj znan po tem, da je reformiral koledar. Po njem se koledar, ki je v uporabi od leta 1582, imenuje gregorijanski.

Leta 1654 je bil Ludvik XIV. okronan za francoskega kralja.

Leta 1776 je Richard Henry Lee iz Virginije v kongresu predstavil resolucijo, v kateri je predlagal deklaracijo o neodvisnosti.

Leta 1811 se je na Škotskem rodil porodničar James Young Simpson, ki je prvi uporabil kloroform pri operacijah.

Leta 1832 je zaradi azijske kolere, ki so jo irski priseljenci prinesli v Québec, umrlo okoli 6.000 ljudi.

Leta 1848 se je rodil tretji v nizu velikih začetnikov moderne umetnosti ob van Goghu in Cezannu – Paul Gauguin. Bil je slikar samouk. S slikarstvom se je začel ukvarjati sorazmerno pozno. Najprej se je s slikanjem ukvarjal ljubiteljsko, potem pa pustil službo na borzi in se od leta 1883 posvečal le likovni umetnosti.

Leta 1862 so Velika Britanija in ZDA sklenile sporazum o prizadevanju za odpravo suženjstva po vsem svetu.

Leta 1876 je umrla znamenita francoska pisateljica George Sand s pravim imenom Amandine Aurore Lucie de Dudevant, rojena Dupin. V svojih romanih je kritično opisala takratno ozkosrčno meščansko moralo.

Leta 1879 se je rodil danski polarni raziskovalec Knut Rasmussen. Posvetil se je raziskovanju Grenlandije. Ustanovil je polarno postajo Thule, od koder je v letih od 1912 do 1932 organiziral sedem odprav v notranjost Grenlandije in kanadske Arktike.

Leta 1896 se je rodil ameriški fizik in kemik Robert Mulliken, ki je za svoje delo v kemiji leta 1966 prejel Nobelovo nagrado. Znan je tudi po tem, da je sodeloval pri razvoju atomske bombe.

Leta 1896 se je v Kapsvaru rodil madžarski komunist in politik Imre Nagy, eden izmed voditeljev zadušenega upora leta 1956 na Madžarskem. Sovjetske enote so ga odpeljale v Romunijo, kjer so ga po tajnem postopku 16. junija 1958 usmrtili. Na Madžarskem so ga rehabilitirali leta 1990.

Leta 1905 je Norveška razglasila prekinitev zveze s Švedsko. Norveški parlament je enostransko razglasil neodvisnost od Švedske, danskega princa Karla pa razglasil za norveškega kralja Haakona VII.

Leta 1909 se je v Londonu rodila Jessica Tandy, ameriška , znana po svojem dolgoletnem druženju s Humom Cronyonom, s katerim se je poročila leta 1942. Nastopati je začela s šestnajstimi leti, profesionalni debi pa je doživela v Londonu s predstavo The Rumor leta 1929. Njen filmski repertoar obsega filme, kot so The Desert Fox (1951), The Birds (1963), Cocoon (1985), The Return of Cocoon (1988). Za film Driving Miss Daisy, v katerem je igrala glavno vlogo, je leta 1989 dobila nagrado za najboljšo igralko. Leta 1994 sta Tandyjeva in Cronyn osvojila nagrado tony za življenjske delo v gledališču.

Leta 1914 so odprli Panamski prekop, ki so ga Američani začeli graditi

leta 1904, pri gradnji pa je sodelovalo več deset tisoč delavcev. Za gradnjo so porabili 350 milijonov ameriških dolarjev. Do 31. decembra 1999 so prekop upravljali Američani, tega dne pa so upravo predali Panamcem. Panamski prekop povezuje Atlantski in Tihi ocean. Z njegovo gradnjo je bila pomorska pot med vzhodno in južno obalo Amerike korenito skrajšana in olajšana, saj ladjam ni bilo več treba pluti okrog viharnega rta Horn.

Leta 1929 je Vatikan s podpisom lateranske pogodbe postal suverena država. Pogodbo sta podpisala papež Pij XI. in v imenu italijanskega kralja Victorja Emanuela III. premier Benito Mussolini.

Leta 1940 se je rodil valižanski pevec Thomas Jones Woodward, bolj znan kot Tom Jones.

Leta 1941 so Nemci iz Slovenske Bistrice odpeljali prve štajerske Slovence v Srbijo.

Leta 1942 se je končala bitka za Midway, ki je v drugi svetovni vojni predstavljala prelomnico. Japonci so doživeli svoj prvi poraz na morju v zgodovini. Njihova dolga, veličastna pomorska ofenziva je bila s tem končana.

Leta 1948 je Edvard Beneš odstopil z mesta češkoslovaškega predsednika, da mu ne bi bilo treba podpisati komunistične ustave.

Leta 1952 se je rodil severnoirski igralec Liam Neeson. Med drugim je igral v filmih Gangs of New York, Schindler’s List, Suspect, The Phantom Menace, Rob Roy, Michael Collins, Excalibur in The Mission.

Leta 1958 se je rodil igralec in pevec Prince Rogers Nelson, bolj znan kot Prince. Leta 1984 je posnel album Purple Rain, ki je postal eden izmed največjih uspešnic osemdesetih let prejšnjega stoletja. Leta 1985 sta pesem Purple Rain in sam album osvojila tri nagrade grammy.

Leta 1965 je vrhovno zvezno sodišče ZDA v zadevi Griswold proti Connecticutu razsodilo, da so vsi zakoni, ki preprečujejo kontracepcijo, neustavni, saj kršijo pravico do zasebnosti.

Leta 1969 je umrl slovenski pisatelj Josip Ribičič.

Leta 1974 se je rodil indijski teniški igralec Maheš Bhupathi, ki velja za enega najboljših igralcev igre dvojic na svetu. Med moškimi pari je z rojakom Leandrom Paesom dobil tri turnirje za grand slam (OP Francije 1999 in 2001, Wimbledon 1999). Pri mešanih parih ima kar 6 naslovov za grand slam, vsakič z drugo partnerico.

Leta 1974 se je rodil Bear Grylls, mojster za preživetje v divjini in zvezdnik resničnostnih oddaj Survivor: Neverjetno preživetje (Man vs. Wild).

Leta 1975 so Združene države Amerike opustile še zadnje letalsko oporišče, ki so ga imele na Tajvanu.

Leta 1975 se je rodil ameriški košarkar Allen Iverson. Leta 1996 so ga na naboru Lige NBA izbrali Philadelphia 76-ersi. Že v svoji prvi sezoni je imel povprečje kar 23,5 točke na tekmo, postal je novinec leta. Štirikrat je bil najboljši strelec lige (1999, 2001, 2002 in 2005). Z izjemnimi igrami je leta 2001 popeljal Philadelphio vse do finala.

Leta 1980 je umrl ameriški pisatelj Henry Miller, ki je pisal romane predvsem v naturalistični tehniki z močno poudarjeno spolnostjo. V svojih delih je neprikrito prikazoval tabuirana področja življenja kot protest zoper okorelost in konvencije. Njegova najpomembnejša dela so Rakov povratnik, Kozorogov povratnik, Sexsus, Pleksus in Neksus. Rodil se je 26. decembra 1891 v New Yorku.

Leta 1981 so izraelska letala uničila iraški jedrski reaktor Osirak.

Leta 1981 se je rodila ruska teniška igralka Ana Kurnikova. Precej bolj kot po svojih teniških dosežkih je znana po manekenski karieri in pojavljanju v rumenih medijih.

Leta 1982 je Priscilla Presley vrata posestva Graceland odprla za turiste; pred njihovimi očmi pa je vseeno ostala skrita kopalnica, kjer je pet let prej Elvis Presley umrl.

Leta 1983 se je rodil ameriški igralec Michael Cera, ki je zaslovel s serijo Arrested Development (Odbita rodbina), nastopil pa tudi v filmih Juno, Superbad, Scott Pilgrim vs. the World ...

Leta 1992 je bil v Jurovskem Dolu pri Lenartu v še vedno neraziskanem atentatu umorjen Ivan Kramberger, posebnež in dobrotnik iz Negove.

Leta 1993 so v Clevelandu, Ohio, postavili temelje za gradnjo dvorane Rock'n'Roll Hall of Fame.

Leta 1993 je v prometni nesreči na avtocesti blizu Ingolstadta umrl eden najboljših evropskih košarkarjev vseh časov Dražen Petrović. Več o njem lahko preberete tukaj.

Leta 1998 je Marco Pantani dobil 81. kolesarsko Dirko po Italiji. Italijan je imel minuto in 33 sekund prednosti pred Rusom Pavlom Tonkovom, tretje mesto pa je zasedel še en Italijan Giuseppe Guerini, ki je zaostal šest minut in 51 sekund. Pantani si je edino zmago na Giru zagotovil v treh gorskih etapah v Dolomitih, kjer je "deklasiral" tekmece. Presenetljivo dobro se je odrezal tudi v predzadnji etapi, ko je v kronometru odbil napad Tonkova.

Leta 1998 so rokometaši Švedske v finalu evropskega prvenstva v Bolzanu premagali Španijo s 25:23 (15:9). Z ostro obrambo in učinkovitim napadom, blestel je Ljubomir Vranjes (6 golov), so si Švedi že v prvem polčasu nabrali šest zadetkov prednosti, ki so jo znali zadržati in se še drugič veselili naslova najboljše ekipe na stari celini.

Leta 2003 se je slovenska nogometna reprezentanca v kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu leta 2004 v Antalyii z Izraelom razšla brez zadetkov. Varovanci selektorja Bojana Prašnikarja so na gostovanju v Antalyii v Turčiji, kjer so jih zaradi napetih političnih razmer morali gostiti Izraelci, osvojili pomembno točko v boju za 2. mesto v skupini, a so z igro razočarali. Izpeljali niso niti ene nevarne akcije in naredili veliko napak.

Leta 2012 je za posledicami strelne rane, ki si jo je povzročil sam, umrl 65-letni Bob Welch, kitarist zasedbe Fleetwood Mac in pozneje tudi uspešen samostojni izvajalec. S člani svoje nekdanje skupine je bil sprt in leta 1994 jih je tožil zaradi neplačanih avtorskih pravic; vse skupaj je šlo tako daleč, da leta 1998 ni bil navzoč na slovesnosti ob sprejemu skupine v rokenrolsko Dvorano slavnih.

Leta 2012 so arheologi pod pubom v londonski četrti Shoreditch naleteli na ostanke gledališča, starejšega od legendarnega Globa, v katerem je skupina Williama Shakespearja prvič uprizorila Romea in Julijo ter Henrika V.

Leta 2013 se je Bankog povzpel na vrh seznama najbolj obiskanih mest na svetu.

Leta 2013 je ruski predsednik Vladimir Putin na državni televiziji oznanil, da se ločuje od svoje žene Ljudmile.

Leta 2013 je bil temen dan za avtobusni promet: v Šiamenu na kitajskem je zagorel avtobus, pri čemer je 42 ljudi umrlo in 30 drugih utrpelo poškodbe, v Indiji je drug avtobus zgrmel z gorske ceste, pri čemer je umrlo 18 potnikov, pri Nha Trangu v Vietnamu pa se je avtobus zaletel v pobočje gore; umrlo je devet ljudi, veliko je bilo tudi ranjenih.

Leta 2014 je umrl Jurij Gustinčič, ikona slovenskega novinarstva, ki je bil najbolj znan po svojem poznavanju zunanje politike in analitičnih kolumnah. Star je bil 92 let. Gustinčič velja za sinonim političnega komentatorstva v slovenskem medijskem prostoru. Bil je novinar od petdesetih let prejšnjega stoletja, večino časa pa je preživel zunaj Slovenije, deloval je na vseh delih sveta. Leta 2012 ga je predsednik Danilo Tuerk odlikoval z redom za zasluge, ki si ga je prislužil za "novinarski prispevek k odprtemu, strpnemu in kulturnemu javnemu dialogu".