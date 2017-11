9. november: Holyfield po nokavtu Tysona - Samo moj bog je pravi bog

Na današnji dan

9. november 2017 ob 00:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1996 je v boksarskem dvoboju za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji Evander Holyfield z nokavtom v 11. rundi premagal Mika Tysona.

S tem je bil Holyfield prvi boksar po Muhammadu Aliju, ki je trikrat postal svetovni prvak v težki kategoriji. Tysonu je odvzel naslov po verziji WBA. ''Samo moj bog je pravi bog,'' je po veliki zmagi v Las Vegasu dejal Hollyfield, s čimer je ciljal na Tysona, ki je muslimanske vere.

Leta 694 je špansko-vizigotski kralj Egica obtožil Jude, da pomagajo muslimanom, in jih obsodil na suženjstvo.

Leta 959 je umrl bizantinski vladar Konstantin VII.

Leta 1282 je papež Martin IV. izobčil aragonskega kralja Petra III.

Leta 1414 se je rodil brandenburški mejni grof Albert III.

Leta 1456 je bil v Beogradu ubit zadnji celjski grof Ulrik II. Bil je državni knez, kraljevi namestnik na Češkem in Ogrskem. Celjski grofje so pod njegovim vodstvom dosegli vrhunec.

Leta 1492 je bil podpisan sporazum med kraljema Henryjem VII. in Karlom VIII.

Leta 1494 je družina de Medici zavladala Firencam.

Leta 1520 je švedski kralj Christian II. umoril 600 plemičev.

Leta 1541 so kraljico Catherine Howard zaprli v londonski Tower.

Leta 1729 so Španija, Francija in Anglija podpisale seviljski sporazum.

Leta 1799 je Napoleon Bonaparte strmoglavil direktorij in postal prvi konzul Francije.

Leta 1818 se je rodil ruski pripovednik Ivan Sergejevič Turgenjev, eden najpomembnejših predstavnikov ruskega realizma. Zaslovel je z zbirko Lovčevi zapiski o socialnih problemih ruskega kmeta.

Leta 1835 se je v Dvorjah pri Cerkljah rodil slovenski skladatelj in organizator glasbenega življenja Davorin Jenko. Napisal je 31 spevoiger in 200 samospevov, najbolj pa je znan po nekdanji slovenski himni Naprej, zastave Slave.

Leta 1841 se je rodil britanski kralj Edvard VII.

Leta 1848 so na Dunaju umorili nemškega revolucionarja Roberta Bluma.

Leta 1887 so ZDA dobile pravice do havajskega zaliva Pearl Harbor.

Leta 1888 je Jack Razparač ubil svojo zadnjo žrtev Mary Jane Kelly.

Leta 1906 je začelo delovati telovadno društvo Orel.

Leta 1918 je umrl francoski pesnik poljsko-italijanskega rodu Wilhelm Albert Vladimir Apollinaris de Kostrowitzky, znan kot Guillaume Apollinaire. Z opuščanjem ločil, svobodno igro prispodob in domislic iz podzavesti je v književnost uvedel kubizem.

Leta 1918 je cesar Wilhelm II. zbežal na Nizozemsko. Oblast je prevzel vodja socialdemokratov Friderich Ebert, ki se je takoj lotil likvidacije proletarske revolucije. Nemška monarhija je padla. Leta 1919 je bil izvoljen za prvega predsednika weimarske republike.

Leta 1918 je Kurt Eisner razglasil Bavarsko za republiko.

Leta 1928 se je rodil pisatelj Lojze Kovačič, čigar dela predstavljajo enega od vrhov slovenske povojne proze.

Leta 1929 se je rodil madžarski pisatelj in Nobelov nagrajenec Imre Kertesz.

Leta 1932 je v Švici zaradi nemirov med konservativci in socialisti umrlo 12 ljudi, 60 pa jih je bilo ranjenih.

Leta 1937 je japonska vojska zavzela kitajsko mesto Šanghaj.

Leta 1938 se je v noči na 10. november zgodila "kristalna noč". To je pomenilo začetek največjega pogroma Judov v zgodovini in hkrati skrbno načrtovanega genocida, ki so ga pozneje začeli izvajati na zasedenih ozemljih.

Leta 1940 je umrl britanski premier Neville Chamberlain.

Leta 1953 je Kambodža postala neodvisna.

Leta 1953 je umrl valižanski pesnik Dylan Thomas.

Leta 1960 se je rodil nekdanji nemški nogometaš Andreas Brehme.

Leta 1961 je Neil A. Armstrong postavil hitrostni svetovni rekord v letenju z letalom. Z X-15 je letel 6.587 kilometrov na uro.

Leta 1967 je Nasa iz Cape Kennedyja izstrelila raketo Apollo 4, ki je bila brez človeške posadke.

Leta 1970 je v mestu Colombey-les-deux-Eglises umrl general Charles Andre Joseph Marie de Gaulle.

Leta 1974 se je rodil italijanski nogometaš Alessandro Del Piero.

Leta 1974 se je rodil nemški skakalec Sven Hannawald.

Leta 1980 je umrl slovenski elektroinženir in šahist Milan Vidmar mlajši.

Leta 1982 je legendarni boksar Sugar Ray Leonard sporočil, da končuje kariero.

Leta 1985 je Gari Kasparov postal najmlajši šahovski svetovni prvak v zgodovini. V Moskvi je ugnal Anatolija Karpova, star je bil 22 let in 210 dni.

Leta 1986 je umrl argentinski pisatelj Jorge Luis Borges.

Leta 1989 so v Vzhodni Nemčiji odprli prehode v berlinskem zidu, skozi katere so državljani lahko potovali v Zahodno Nemčijo.

Leta 1993 se je mostarski stari most, ki je bil zgrajen leta 1566, po nekajdnevnem bombardiranju sesul.

Leta 1997 je v 81. letu starosti v Benetkah umrl argentinski nogometni trener Helenio Herrera. Nogometaše Interja je popeljal do dveh naslovov evropskega prvaka. Njegov sistem 5-3-2 je temeljil na odlični obrambi, ki je omogočala protinapade. Herrera velja za očeta ''catenaccia''.

Leta 2003 je med muslimanskim svetim mesecem ramazanom samomorilec v Riadu v Savdski Arabiji ubil 17 ljudi.

Leta 2003 je umrl angleški slikar Gordon Onslow Ford.

Leta 2005 je umrl 10. indijski predsednik, na oblasti je bil med 25. julijem 1997 in 25. julijem 2002, Kočeril Raman Narajanan.

Leta 2008 je v bolnišnici v bližini Neaplja umrla pevka Miriam Makeba, imenovana tudi Mama Afrika. Južnoafriška pevka je leta 1966 s Henryjem Belafontejem prejela nagrado grammy za najboljšo folkploščo.

D. S.