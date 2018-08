Foto: V Avstraliji zaradi suše sredi zime divjajo gozdni požari

Razmere še slabša močan veter

16. avgust 2018 ob 13:42

Sydney - MMC RTV SLO

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales se je, čeprav so tam sredi zime, razdivjalo okoli 80 požarov, s katerimi se bori več kot 800 gasilcev.

Najmanj 30 požarov še vedno ni pod nadzorom. Ogenj je do zdaj uničil več kot 1.000 hektarjev gozda in okoli dvajset gospodarskih poslopij, življenja pa za zdaj niso ogrožena.

Preteklo noč so bili poškodovani štirje gasilci, ki so med gašenjem doživeli nesrečo s svojim tovornjakom.

Požari so avgusta, ko je Avstralija sredi zime, precej neobičajni, a država se že nekaj časa bori s hudo sušo. Poleg tega so napovedani še močnejši vetrovi, ki že zdaj presegajo 100 kilometrov na uro. Oblasti so izdale tudi prepoved kurjenja v naravi, kar se avgusta ni zgodilo že več kot desetletje. Temperature so sicer prav prijetne, okoli 23 stopinj Celzija. "Če dodate 15 ali 20 stopinj, veste, kakšna tempirana bomba bo to območje poleti," je opozoril vodja gasilcev Shane Fitzsimmons.

Prejšnji teden so v celotnem Novem Južnem Walesu razglasili sušo.

V Avstraliji običajno nevarnost za izbruh požarov naraste oktobra, ko se na južni polobli začne pomlad, in traja do marca.

A. P. J.