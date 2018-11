Krater na Grenlandiji je ustvaril kilometrski meteorit

Premer kraterja je 31 kilometrov

15. november 2018 ob 12:26

Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Pod ledeno površino Grenlandije so odkrili ogromen krater, ki ga je za seboj pustil udarec meteorita pred več kot 12.000 leti. Skrit je skoraj kilometer globoko pod ledeno skorjo.

S premerom 31 kilometrov je večji od francoske prestolnice Pariz in se je tako uvrstil med 25 največjih udarnih kraterjev na Zemlji, je razvidno iz v sredo objavljene raziskave v znanstveni reviji Science Advances.

Znanstveniki domnevajo, da je krater, ki je skoraj kilometer pod ledeno skorjo, ustvaril meteorit s premerom enega kilometra.

Prvič so ga odkrili julija leta 2015, ko so znanstveniki preiskovali nov topografski zemljevid pod ledenim površjem otoka. "Krater je izredno dobro ohranjen, in to je presenetljivo, ker so ledeniki običajno zelo učinkoviti v eroziji in bi lahko hitro uničili sledi trka," je ocenil danski profesor Kurt H. Kjaer.

Točne starosti kraterja še niso določili. Verjetno je nastal pred manj kot tremi milijoni let, toda zagotovo je starejši od 12.000 let. Nastal naj bi nekje ob koncu ledene dobe.

To je prvi krater takšne vrste, ki so ga odkrili na Grenlandiji ali pod katero koli od ledenih površin na Zemlji. Zaradi velikosti in moči udarca domnevajo, da je imel trk širši vpliv v regiji in morda celo po vsem svetu.

G. C.