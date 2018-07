Občinski svet: Kemis mora zapustiti Vrhniko

Kemis pravi, da v javnosti krožijo številne dezinformacije

6. julij 2018 ob 12:00

Vrhnika - MMC RTV SLO, STA

Prokurist podjetja Kemis Emil Nanut je vrhniškemu občinskemu svetu, ki želi izseliti Kemis iz Vrhnike, predstavil dejavnosti dobro leto po požaru, ki je precej uničil obrat za predelavo kemičnih odpadkov.

Nanut je pojasnil, da so se želeli srečati z občinskimi svetniki, saj si želijo več neposredne komunikacije z lokalno skupnostjo. Na Vrhniki so morda še bolj nastrojeni proti Kemisu tudi zaradi prihajajočih lokalnih volitev, se je strinjal Nanut in dodal, da se z lokalno skupnostjo želijo pogovarjati, zato ne taktizira in ne čaka na čas po volitvah.

Kemis je po njegovih besedah deležen napadov z dezinformacijami in do zdaj še niso bili uspešni v svoji pobudi po oblikovanju delovne skupine predstavnikov Kemisa in občine, na kateri bi se pogovarjali na osnovi argumentov. "Treba se bo usesti za mizo in najti rešitev, ki bo sprejemljiva za obe strani," je dejal Nanut.

Med dezinformacijami, ki se širijo po občini, je med drugim ta, da je Kemis z odškodninami po požaru zaslužil. Po navedbah Kemisa so od zavarovalnice za sanacijo objekta po požaru prejeli 5,3 milijona evrov, k temu so dodali še milijon evrov lastnih sredstev za nadgradnjo požarnovarnostnih ukrepov. Več kot 100.000 evrov so doslej namenili za povrnitev škode občanom na osnovi zahtevkov.

Med občinskimi svetniki je slišati tudi trditve, da je Slovenija zadnje leto ravno tako dobro shajala tudi brez Kemisa. Nanut pa je opozoril, da je veliko odpadkov še vedno pri njihovih poslovnih partnerjih, ki čakajo, da bo Kemis začel spet polno delovati.

"V Sloveniji delujemo od dve do tri podjetja, ki lahko oskrbujemo večje industrijske obrate. Če še eno neha delovati, bi slovensko industrijo to lahko ustavilo," je opozoril Nanut, ki meni, da vrhniških občinskih svetnikov težave industrije ne zanimajo.

Kemis mora z Vrhnike

Občinski svetniki in civilna iniciativa Eko Vrh vztrajajo pri stališču, da Kemis mora z Vrhnike. To sta za Radio Slovenija ponovila tudi občinska svetnika Andrej Podbregar (SDS) in Viktor Sladič (Lista za razvoj vrhniškega podeželja). Predstavnik civilne iniciative Eko Vrh Andrej Markovič pa je spomnil na 2.600 podpisov pod peticijo proti obstoju Kemisa na Vrhniki.

Občina Vrhnika vodi različne pravne postopke, s katerimi skuša doseči izselitev Kemisa. Vrhniški župan Stojan Jakin, ki se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za nov mandat, saj odhaja v pokoj, je pojasnil, da so do zdaj za odvetniške stroške porabili že okoli 30.000 evrov, v občinskem proračunu pa je za ta namen predvidenih 50.000 evrov.

Priznal je, da pravega učinka od njihovih naporov še ni bilo. Tudi sodba upravnega sodišča, ki je odpravilo odločbo ministrstva za okolje in prostor, da vrhniška občina v postopku gradbene inšpekcije proti Kemisu ni stranka v postopku, se po besedah Jakina v nadaljevanju še lahko izkaže za Pirovo zmago, če bo v ponovljenem postopku inšpekcija izdala enako odločbo, le z drugo utemeljitvijo.

