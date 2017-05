Po požaru v Kemisu: na Vrhniki protest, v Sinji Gorici zbor krajanov

Zelenjava nevarna, voda varna

20. maj 2017 ob 10:38,

zadnji poseg: 20. maj 2017 ob 10:54

Vrhnika, Sinja Gorica - MMC RTV SLO/STA

Peti dan po požaru v podjetju Kemis na Vrhniki s protestom zahtevajo zaprtje podjetja in podobnih obratov v bližini, v Sinji Gorici pa zbor krajanov terja pojasnila.



Predstavniki pristojnih služb so v petek v Sinji Gorici predstavili podatke o onesnaženosti v okolici Kemisa po požaru. Po besedah Janje Turšič z agencije za okolje (Arso) naj bi bile vrednosti PM10 delcev v zraku pod mejnimi, prav tako koncentracija živega srebra.

So pa potrdili, da je bližnji potok Tojnica močno onesnažen, kar potrjuje besede lokalnih ribičev, da je vodotok "praktično mrtev". Onesnaženje v potoku so na Arsu ocenili kot katastrofalno, saj so v njem našli presežene vrednosti veliko nevarnih snovi, med drugim niklja, kobalta in formaldehida, zelo povišane so bile vrednosti še nekaterih drugih spojin, tudi mineralnih olj in cianidov.

S pojasnili niso bili zadovoljni v vrhniškem občinskem svetu. Svetnik Igor Sladic je denimo dejal, da niso dobili dovolj novih podatkov, "le še nekaj dodatnih zavajanj". Že v četrtek so želeli na svetu o Kemisu razpravljati, a je župan razpravo preložil na prihodnji teden.

Protest na Vrhniki

Del Vrhničanov, nezadovoljnih s tem, da je Kemis sploh postavljen na Vrhniki, kljub delno optimističnim meritvam vztraja s svojimi zahtevami. V kraju poteka miren protestni shod. Na njem zahtevajo odstop župana Stojana Jakina, zaprtje Kemisa na zdajšnji lokaciji, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV-ja in zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

Zbor krajanov Sinje Gorice

Poleg protesta potekal tudi zbor krajanov v Sinji Gorici, kjer župan in direktor Kemisa Emil Nanut nagovarjata prav tiste, ki živijo najbližje Kemisu. Nanut je že v petek dejal, da se zavedajo, da je prišlo do onesnaženja zraka in vod, in dodal, "zato bomo izvajali vse potrebne sanacijske ukrepe, da bodo posledice čim manjše".

Zelenjava nevarna, voda varna

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) lokalnim prebivalcem odsvetuje uživanje vrtnin, ki so bile ob požaru izpostavljene dimu. Pozivajo tudi k previdnosti pri stiku z zemljinami in predmeti, onesnaženimi s sajami. Voda iz vrhniškega vodovoda je varna za pitje, sporoča Arso.

Ministrica za okolje Irena Majcen je v sinočnjih Odmevih na Televiziji Slovenija dopustila možnost preučitve okoljevarstvenega dovoljenja za Kemis. Povedala je tudi, da si je v četrtek ogledala tamkajšnje pogorišče.

Al. Ma., Foto: BoBo/Srdjan Živlulović