Vrhnika bo za nakup gasilske opreme dala 150.000 evrov

Razprava prihodnji teden

19. maj 2017 ob 07:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

V požaru tovarne Kemis je na opremi gasilcev nastalo za več kot 200.000 evrov škode. Na vrhniški občini o celotni problematiki Kemisa niso razpravljali, so pa odobrili nekaj denarja za gasilce.

Občinski svetniki na Vrhniki nocoj kljub zahtevam posameznih svetnikov niso razpravljali o okoljski problematiki, povezani s podjetjem za predelavo kemičnih odpadkov Kemis, kjer je v ponedeljek zvečer izbruhnil velik požar. "Nekateri svetniki so sicer pričakovali, da bo na seji govora o celotni problematiki Kemisa, a je župan dejal, da bo o tem govora podrobneje na seji čez sedem do 10 dni," so sporočili z občine Vrhnika.

So pa svetniki soglasno potrdili predlog, da občina nameni 150.000 evrov za nabavo nove opreme za gasilce ter za kritje morebitnih stroškov zdravstvenih ukrepov, če bi bili potrebni, so zapisali na občini.

Uničena četrtina opreme

Vodja civilne zaščite na Vrhniki Viktor Razdrh je pojasnil, da je ocena stanja opreme gasilcev po intervenciji v Kemisu pokazala, da je na ravni celotne zveze gasilskih društev na Vrhniki uničenih 25 odstotkov opreme. Uničena je tudi oprema gasilskih društev iz drugih občin, ki so prihitela na pomoč.

Na opremi gasilcev, ki so sodelovali v intervenciji ob ponedeljkovem požaru, je po besedah Razdrha nastalo za 226.000 evrov škode. V to ni všteta škoda na opremi treh poklicnih gasilskih enot iz Ljubljane, Kranja in Loža, ki so tudi pomagale pri gašenju. Samo na opremi gasilcev vrhniške gasilske zveze je škode za 154.000 evrov.

V soboto protest na Vrhniki ...

Del Vrhničanov, zaskrbljenih zaradi pomanjkanja informacij o dejanskem stanju onesnaženosti v kraju po požaru, za soboto organizira protest. Zahtevajo odstop župana Stojana Jakina, zaprtje Kemisa na obstoječi lokaciji, zaprtje čistilne naprave na lokaciji nekdanjega IUV-ja ter zaprtje Saubermacherja na Vrhniki.

... in zbor v Sinji Gorici

V soboto bo potekal tudi zbor občanov v Sinji Gorici, ki je eno Kemisu najbližjih naselij. Na zbor sta povabljena tudi župan Jakin ter direktor Kemisa Emil Nanut. Na spletu pa kroži tudi peticija, v kateri pobudniki zahtevajo, da se objekt Kemisa ne obnovi, temveč preseli "nekam daleč stran od Vrhnike, na neko nenaseljeno področje", saj da nihče ne more izključiti, da se podobna tragedija ne bo ponovila.

Požar v podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis je izbruhnil v ponedeljek zvečer. Gašenje je trajalo vse do torka dopoldne. Ob gašenju so odpadne vode, pomešane s kemikalijami, delno odtekale tudi v bližnji potok Tojnica. Čiščenje objekta in potoka se je začelo v sredo.

AAG zahteva tuje analize

Glede okoljskih tveganj, ki naj bi jih predstavljala taka dejavnost v bližini naselja, vodnih zajetij in na robu Nature 2000, so se danes oglasili tudi v organizaciji Alpe Adria Green (AAG).

Med drugim zahtevajo, da neodvisni tuji referenčni laboratoriji opravijo vzorčenje z analizami celotne okolice požara skupaj z oceno tveganja za otroke, nosečnice, občutljive in odrasle. Kot navajajo, so imeli v preteklosti slabe izkušnje z neverodostojnimi meritvami na območju Celjske kotline in v drugih primerih. Od pristojnih služb pa zahtevajo, da Kemisu takoj odvzamejo obratovalno dovoljenje in da se proizvodnja na tej lokaciji takoj zapre.

V nevladni organizaciji ob tem navajajo, da so se po njihovih predvidevanjih v Kemisovem obratu na Vrhniki poleg znanih predelovali tudi odpadki iz farmacevtske industrije, bolnišnični odpadki in kemijske tekočine, ki jih po specifikaciji niso zasledili.

"Prav ti odpadki lahko povzročijo biološko onesnaženost, ki pa je uradne institucije niso kontrolirale. Poznano nam je, da so odpadki vsebovali tudi kadmij, živo srebro in druge težke kovine, za katere po naši oceni ni bilo izvedenih meritev v tleh," izpostavljajo v AAG.

Opozarjajo, da če so tovrstne težke kovine dejansko prisotne, bo to neposredno ogrozilo zdravje ljudi. Izpostavili so tudi nevarnost finih delcev v zraku, ki se usedajo na vrtnine, polja, strehe, okenske police, predvsem pa jih otroci in odrasli lahko dolgo vdihavajo, saj jih lahko veter vedno znova dviga.

Na Vrhniki so sicer uredili tudi posebne kontejnerje, v katere lahko občani odložijo morebitne izgorele odpadke, ki so posledica požara v Kemisu.

Al. Ma.