Poudarki Konec tedna naslednji vročinski val Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.6 od 32 glasov Ocenite to novico! Neurja so v nedeljo ruvala drevesa in odkrivala strehe. Fotografija je nastala v Seničici, glede na napoved Arsa pa se utegne prizor marsikje ponoviti tudi danes, v ponedeljek. Foto: BoBo/Srdjan Živulović Radarska slika padavin malo pred deseto uro. Najtoplejše barve nakazujejo tudi verjetnost pojavljanja toče. Foto: Arso Deževno bo do četrtka, v petek pa prihaja četrti vročinski val. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Po prvih neurjih že zalivalo kleti, popoldne pride nova nevihtna fronta

Možna je tudi toča

24. julij 2017 ob 08:18,

zadnji poseg: 24. julij 2017 ob 13:49

Ljubljana - MMC RTV SLO

Sicer deževen dan ponekod spremljajo nevihte, pa tudi neurja z nalivi in močnejšimi sunki vetra. Dopoldanska so ponekod zalivala kleti, strela pa je zanetila en požar.

V Radljah ob Dravi je zaradi zamašenih odvodnih kanalov voda zalila hišo. Prav tako je voda zalila nepremičnino v Mengšu, šlo naj bi za proizvodne prostore. O podobnih dogodkih uprava za zaščito in reševanje poroča še iz Komende, Kranja (prostori avtobusne postaje), Ajdovščine in Škofje Loke. Gasilci so vodo iz zalitih pisarniških prostorov črpali na Jesenicah ter v naselju Gozd Martuljek pri Kranjski Gori (gre za stanovanjski objekt). V Seničici je veter odkril streho hiše (naslovna fotografija). V Hruševem je strela povzročila požar na hiši.

Popoldne bo državo ponovno zajel dež, pri čemer možnost toče ni izključena, napovedujejo na agenciji za okolje (Arso).

Do jutra bo dež v večjem delu Slovenije ponehal, po nekaterih nižinah bo nastala megla.



V torek bo dopoldne povečini sončno, popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju 18, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, še napovedujejo na Arsu.

V četrtek bo znova povečini sončno, več oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Konec tedna predvidoma prihaja že četrti vročinski val to poletje.

V nedeljo toča in ruvanje dreves.

V nedeljo so neurja s točo prizadela Koroško in del Štajerske. Posledice vetroloma, ki je spremljal nedeljsko neurje na območju Črne na Koroškem, zdaj pregledujejo predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS). Podrtih je nekaj dreves v državnem in v zasebnem gozdu, je povedal Hinko Andrejc iz slovenjgraške enote ZGS-ja.



"Ni šlo za plaz, temveč za vetrolom," je pojasnil Andrejc. Nekaj dreves je padlo na občinsko cesto Bistra - Najevska lipa, kjer danes poteka sanacija, še več dreves pa je podrtih višje na pobočju, prav tako deloma v državnem in deloma v zasebnem gozdu. Po besedah Andrejca natančen obseg vetroloma še ni znan, naj pa ne bi bil večjega obsega. So pa o dogajanju že obvestili lastnike oz. upravljavca državnega gozda, družbo Slovenski državni gozdovi.

Teren si je ogledala tudi županja Občine Črna na Koroškem Romana Lesjak, ki ocenjuje, da je podrtih najmanj 30 dreves. Med njimi tudi nekaj zelo velikih. Glede zaprte ceste Bistra - Najevska lipa pa županja pravi, da je obvoz možen po drugih okoliških cestah. Obvoz je po njenih besedah ustrezno označen, je povedala.

Al. Ma.