Rezultati meritev: Tojnica onesnažena z najmanj osmimi pesticidi

Agencija za okolje objavila rezultate meritev

23. maj 2017 ob 16:15,

zadnji poseg: 23. maj 2017 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Dober teden dni po požaru v Kemisu je agencija za okolje objavila rezultate analiz vzorcev: bližnji potok Tojnica je izjemno onesnažen s pesticidi. Presežne vrednosti nekaterih pesticidov pa so namerili tudi v Ljubljanici. Prizorišče požara si je ogledal tudi predsednik vlade Miro Cerar.

V potoku Tojnica so na merilni točki pri Kemisovem obratu tako namerili 87 mikrogramov atrazina na liter in 31 mikrogramov flufenaceta na liter. Na naslednjem vzorčnem mestu "Pot na Tojnice" so bile koncentracije še nekajkrat višje. Tako so namerili 350 mikrogramov atrazina na liter in 110 mikrogramov flufenaceta na liter.

"Največja dovoljena koncentracija atrazina v površinski vodi je 2 mikrograma na liter in je bila presežena tudi na merilnem mestu Ljubljanica, približno 200 m dolvodno od izliva Tojnice," so še sporočili z agencije za okolje.

Sicer pa so v vzorcih Tojnice poleg atrazina in flufenaceta zaznali še druge pesticide: propazin, simazin, desetilatrazin, dimetenamid, N,N-dietil-metatoluamid in terbutilazin. V Ljubljanici so bili ugotovljeni atrazin, flufenacet, propazin in simazin.

Cerar si je ogledal prizorišče

Prizorišče požara si je danes ogledal tudi predsednik vlade Miro Cerar, ki je na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je prisluhnil ljudem v lokalnem okolju, ob tem pa izrekel spoštovanje vsem ki so v požaru hitro ukrepali.

Prebivalci Vrhnike in Sinje Gorice so vedno bolj zaskrbljeni zaradi posledic, ki bi jih požar lahko imel za okolje in njihovo zdravje. Zahtevajo odgovore, katere snovi so zgorele v požaru in kaj vse je bilo sploh skladiščeno. Že minuli teden so s protestom in peticijo zahtevali zaprtje Kemisa na sedanji lokaciji.

Kritični tudi na inštitutu za medicino dela

Gasilci, ki so gasili požar v Kemisu, so stopili v stik z inštitutom za medicino dela pri UKC Ljubljana, kjer želijo gasilcem omogočiti pripravo protokola za preglede o morebitnih posledicah nevarnih snovi v Kemisu.

Pri tem je predstojnica inštituta Metoda Dodič Fikfak kritična do dosedanjih postopkov, saj brez podatkov o tem, katere nevarne snovi so bile v Kemisu prisotne, ne morejo opravljati ustreznih preventivnih pregledov, s katerimi bi iskali posledice. "Pričakovala bi, da se bo že takrat, ko še gori, sestala skupina strokovnjakov, ki bo natančno vedela, katerim snovem so ljudje izpostavljeni in kaj torej iskati v zraku, ki so ga izdihali. Na osnovi tega bi lahko znali oceniti, kaj bo," je poudarila.

Direktor Kemisa Emil Nanut je pred dnevi zatrdil, da je računalnik, na katerem so bili podatki o skladiščenih snoveh, zgorel v požaru, zato podatkov o tem, kaj točno je bilo v skladišču in kje, ni več. Glede tega Dodič Fikfakova pravi, da jim, če bo to obveljalo, ne preostane drugega kot slepo spremljanje vseh gasilcev,ki so sodelovali v požaru, naslednjih 20 ali 30 let in čakati, ali bodo morda zboleli.

L. L.