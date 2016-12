Robin Food, nov koncept trajnostne trgovine. Pa bo zaživel?

Prva trgovina v 2017

15. december 2016 ob 12:51,

zadnji poseg: 15. december 2016 ob 15:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Mariboru namerava ekipa zanesenjakov odpreti prvo trajnostno trgovino, ki bo svoje police napolnila s presežki hrane. Cene bodo nizke, okoli trgovine pa nameravajo razviti celosten koncept.

Projekt Robin Food je popolnoma slovenska ideja in ga ne gre enačiti s socialnimi trgovinami, kot je npr. Sotra, je za MMC v uvodu pojasnil idejni vodja projekta Dalibor Matijević. Trenutno pri projektu dejavno sodeluje 25 ljudi, ko bo stekel, pa računajo, da bo delo za polni delovni čas dobilo pet ljudi.

V osnovi koncept deluje tako, da bodo presežke hrane za trgovino bodisi kupili bodisi jim bodo podarjeni, te pa bodo nato ponudili po ceni, ki bo od 50 do 80 odstotkov nižja kot v običajni trgovini, odvisno od tega, kako blizu izteka roka uporabe bo izdelek. Prvo tovrstno trgovino načrtujejo v letu 2017, stala pa bo v Mariboru.

"Sama trgovina bo izdelana iz recikliranih, skorajda odpadnih materialov. Palete bodo služile kot police, sodelujoče partnerske institucije bodo predelale odpadno blago v vrečke za ponovno uporabo, prek njih bomo dobili tudi ostale podobne izdelke (les, kovina, steklo ipd.), ki jim bodo dali novo življenje. Skratka, čim več bomo skušali pridobiti s sodelovanjem in znova uporabiti. Poleg trgovine pa bo restavracija, v kateri bo del presežkov občasno uporabljen kot del zgodbe na krožniku. Kot primer, presežek pridelkov na kmetijskih površinah je ena izmed rešitev, ki jo bomo vključevali. Poleg tega pa bomo lokalno hrano tudi fermentirali in jo uporabljali tako za prodajo izdelkov v naši trgovini kot za uporabo na menijih restavracije. Ključno je to, da bomo imeli procese zelo optimizirane. Jedi bodo statične, vendar hitro pripravljive in zdrave. Načrtujemo tudi "drive-in" in dostavo na dom z električnimi avtomobili, a sprva samo lokalno. V ta namen bomo vzpostavili tudi spletno trgovino z možnostjo naročila košarice. Poleg tega nameravamo ljudi tudi ozaveščati in izobraževati, npr., kako porabiti vso zelenjavo, da se ne meče stran …," je nanizal načrte.



Poligon za krožno gospodarstvo

Ker bo njihova dobičkovna marža pri hrani dokaj majhna, nameravajo denar služiti, poleg restavracije, še z organizacijo dogodkov znotraj prostorov. Trgovino so namreč zasnovali tako, da bo hitro prilagodljiva za raznovrstne dogodke, delavnice, izobraževanja ipd.



A njihove ideje se ne ustavijo tukaj. V načrtu že imajo, da bi v sklopu koncepta trgovine in restavracije na bližnji kmetijski površini postavili tudi trajnostne vrtove, kjer bi recimo sadili začimbe in zelenjavo. Na teh se bo v prihodnje izvajalo širše vključevanje družbe v koncept. Študentje bi tam lahko imeli prakso, ali pa bi lahko izvajali karierno rehabilitacijo, našteje Matijević. Koncept Robin Food tako vidi kot "največji poligon v EU-ju na področju krožnega gospodarstva".

Povezovanje s partnerji ključnega pomena

Odločilno vlogo bodo pri vsem tem imeli partnerji, ki so že tako ali drugače vpeti v takšen način delovanja. Ena večjih težav, ki jih je pri tem treba razrešiti, je logistika. Zato se opirajo na partnerje, ki te zmožnosti že imajo (sodelujejo z BTC-jevim logističnim centrom, povezujejo pa se tudi s TimoComom, spletno platformo, ki povezuje tovor in prevoznike).

Na mednarodni ravni se tako vključujejo v verige, ki presežke prodajajo in lahko spotoma brez dodatnih stroškov poberejo še njihov tovor. Na lokalni ravni pa računajo predvsem na prostovoljce, ki lahko pomagajo pri prevozu, pomagajo v skladišču, trgovini ali pri pobiranju presežkov na kmetijskih površinah, in tudi donatorje.

Denar za projekt bo v prvi fazi prišel izključno iz zasebnih žepov, saj ne želijo vpletanja politike in lobijev, je Matijević odgovoril na vprašanje, kdo bo ta projekt financiral. Imen podjetij, s katerimi se pogovarjajo, ni želel navajati. Dodal je, da jih bodo razkrili v drugi polovici januarja, ko bodo dogovori sklenjeni. "Gre za podjetja, ki vidijo in prepoznajo vrednost tega koncepta," je pojasnil. Tudi grobo finančno konstrukcijo imajo narejeno, celotna zadeva pa je ocenjena na med 350.000 in 500.000 evri. Računajo, da bodo lahko kandidirali tudi za evropski denar, stavbo za trgovino, veliko 5.000 kvadratnih metrov z okoli 3.000 kvadratnih metrov parkirišč že imajo v lasti, pa bodo v kratkem začeli prenavljati.

Andrej Čebokli