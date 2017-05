Vrhničani teden po požaru še čakajo na popolne rezultate meritev

Na agenciji za okolje pričakujejo, da bodo znani kmalu

22. maj 2017 ob 19:45

Vrhnika - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Teden dni po požaru v podjetju Kemis na Vrhniki, kjer naj bi skladiščili okoli tisoč 500 ton nevarnih odpadkov, še vedno niso znani podatki preiskave onesnaženja zemlje in vrtnin. Te naj bi predstavili v torek. Lastnik podjetja, Gorenje, pa molči.

Pristojnim službam je uspelo očistiti gladino potoka Tojnica, a obrežje in rastlinje ostajata močno onesnaženi. Kako hudo je onesnaženo okolje, bodo pokazale šele dodatne preiskave. V ponedeljek so spet jemali vzorce zemlje in vode. Ker so v vodi prejšnji teden našli herbicid atrazin, sicer hormonski motilec, ki je v Sloveniji že 15 let prepovedan, zdaj dodatno preiskujejo še to.

Naprava za merjenje delcev PM10 v zraku pa kar stalno stoji sredi naselja Sinja Gorica. Ali so onesnaženi vzorci zemlje in vrtnin, ki so jih vzeli prejšnji teden, pa še vedno ne vemo. Prebivalci čakajo in zelenjave z domačih vrtov ne jedo.

Arso: Vzorce pripravljamo tako, kot je potrebno

Vzorce zemlje in vrtnin proučuje Nacionalni laboratorij. "Želimo, da se vzorci pripravijo tako, kot je treba, pred začetkom analize je treba vzorce posušiti. Če jih sušimo pri visoki temperaturi, bomo vse organske spojine odstranili in bi bili lahko rezultati zavajajoči," pojasnjuje Janja Turšič z agencije za okolje.

Bernarda Kropf, ki živi v hiši najbližje podjetju Kemis, je v četrtek zjutraj poiskala pomoč na urgenci zaradi močnega glavobola. V ponedeljek bi jo morali obvestiti, ali so v njeni krvi našli sledove živega srebra, a rezultatov ni od nikoder. In tudi nam iz kliničnega centra niso nič odgovorili. "Bilo je mnenje, da sem bila zastrupljena, ker sem bila na območju tega požara, zato so me napotili, da opravim tudi krvni test na vsebnost živega srebra v krvi," pojasnjuje.

Tudi policisti po tednu dni še vedno niso podali nobenih izsledkov. Zaradi zahtevnosti in obsežnosti primera pravijo, težko napovedo, kdaj bo preiskava končana.

VIDEO Še vedno brez analiz po požaru

Erika Pečnik Ladika, TV Slovenija