Zagotovila Arsa o uspešni sanaciji Tojnice niso pomirila krajanov

Agencija RS za okolje (Arso) je na podlagi prejetih rezultatov izsledkov Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano ugotovila, da je bila sanacija okoljske škode po požaru v Kemisu učinkovita. Vendar pa krajanov tudi štiri mesece po požaru s tem niso pomirili.

Agencija je podatke o okoljski škodi in njenem obsegu ugotavljala večkrat po požaru, ki je v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov izbruhnil 15. maja. Vzorčenje usedlin na treh lokacijah v Tojnici in na eni lokaciji v Ljubljanici so prvič izvedli 22. maja, en teden po požaru. Kot so navedli, so sanacijski ukrepi tudi preprečili širjenje onesnažene usedline dolvodno po Tojnici in v Ljubljanico.

Izsledki tega vzorčenja so v usedlini pri Kemisu pokazali izredno povečanje vsebnosti težkih kovin (nikelj, cink in krom), aromatskih spojin (benzen, toluen, ksilen, stiren in etilbenzen), kloriranih alifatskih ogljikovodikov (diklorometan, triklorometan in tetrakloroeten), policikličnih aromatskih ogljikovodikov in atrazina. Izjemno onesnaženje je bilo ugotovljeno le na omejenem območju Tojnice, Ljubljanice pa onesnažena usedlina ni dosegla, povzemajo na Arsu.



Kot pojasnjujejo, so prav zaradi tega Kemisu z delno odločbo naložili odstranitev usedline na odseku potoka Tojnica od prelitja onesnažene požarne vode v potok do cestnega mostu, ki povezuje Sinjo Gorico in Vrhniko. Povzročitelj okoljske škode je moral pri tem zagotoviti, da se onesnaževala v usedlini ne bi prenesla po strugi dolvodno.

Po očiščenju struge Tojnice na tem odseku, kar je predvidevala prva stopnja sanacije, je podjetje 17. avgusta naročilo vzorčenje in analize usedline. Vzorčenje in analize je izvedel Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, ki je opravljal že prejšnja vzorčenja po požaru. Arso je izsledke analize prejel v torek, danes pa je z njimi seznanil javnost.

Arso na podlagi prejetih izsledkov analiz ugotavlja, da je bila sanacija učinkovita. Izsledki analiz sedimentov, opravljeni na petih mestih v Tojnici in na enem merilnem mestu v Ljubljanici, so pokazali, da so ukrepi uspešno preprečili širjenje onesnažene usedline dolvodno po Tojnici in v Ljubljanico.

Še vedno pa čakajo na dokončne izsledke analiz aromatskih spojin in kloriranih alifatskih ogljikovodikov. Kot so pojasnili na Arsu, teh izsledkov od laboratorija niso prejeli v taki obliki, da bi jih bilo mogoče vrednotiti glede na mejne vrednosti.

Kljub nekaterim analizam, ki za zdaj ne kažejo na dolgoročno okoljsko škodo majskega požara v Kemisu, so bili Vrhničani na današnjem zboru občanov kritični do ravnanja podjetja in do odziva pristojnih institucij. Opozarjali so na znižanje vrednosti nepremičnin zaradi požara, pozivali k odvzemu okoljevarstvenega soglasja in zahtevali zaprtje obrata. Vrhničani po požaru v Kemisu kritično do institucij

Kljub nekaterim analizam, ki za zdaj ne kažejo na dolgoročno okoljsko škodo majskega požara v Kemisu, so bili Vrhničani na današnjem zboru občanov kritični do ravnanja podjetja in do odziva pristojnih institucij. Opozarjali so na znižanje vrednosti nepremičnin zaradi požara, hkrati pa so izražali zaskrbljenost nad tem, da bi se okoljska katastrofa ponovila. Krajani ne verjamejo zagotovilom, da za prebivalstvo in okolje požar ne pomeni dolgotrajnih posledic. Ponovno so pozvali k odvzemu okoljevarstvenega soglasja Kemisu in zahtevali zaprtje obrata.

