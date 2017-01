Zrak znova močno onesnažen, priporočena zmanjšana dejavnost na prostem

Arso izdal opozorilo

25. januar 2017 ob 12:41

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zrak v nižinah celinske Slovenije je te dni znova zelo onesnažen z delci PM10. Arso zato odsvetuje kurjenje lesa, priporočajo pa uporabo javnega prevoza in zmanjšano telesno dejavnost na prostem.

Na pojav visoke onesnaženosti zraka z delci PM10 vpliva več dejavnikov. Poleg povišanih izpustov zaradi ogrevanja tudi neugodne meteorološke razmere, ki onemogočajo zmanjševanje koncentracij. Svoje doda še sneg, zaradi katerega lahko v dolinah in kotlinah pride do še izrazitejše tvorbe temperaturne inverzije, je pojasnila Janja Turšič z Agencije RS za okolje (Arso).

Najslabše v Mariboru

Medtem ko je predpisana dnevna mejna vrednost koncentracije delcev PM10 50 mikrogramov na kubični meter zraka, je bila v ponedeljek po podatkih Arsa najvišja vrednost izmerjena v Mariboru, kjer je bila povprečna dnevna koncentracija kar 167 mikrogramov na kubični meter.

Meja 100 mikrogramov na kubični meter zraka, kar je določeno kot meja med visoko in zelo visoko stopnjo onesnaženosti z delci PM 10, je bila v ponedeljek poleg Maribora presežena v Celju, Murski Soboti, Trbovljah in Zagorju. Sicer pa merilne postaje največkrat povišane koncentracije izmerijo v Zagorju in Celju.

Povišane vrednosti še nekaj dni

Kot je še povedala Turšičeva, glede na razmere predvidevajo, da bodo koncentracije delcev PM10 v zraku v celinskem delu Slovenije povišane še nekaj dni. Mejna vrednost 50 mikrogramov je sicer lahko presežena 35-krat v koledarskem letu. Medtem je na Primorskem onesnaženost nizka.

Kaj (ne) storiti

Na Arsu priporočajo občanom in pravnim osebam, naj ne kurijo lesa v pečeh in kaminih, če imajo druge možnosti ogrevanja. Prav tako svetujejo, naj zmanjšajo ogrevanje stanovanjskih in poslovnih prostorov, kjer se kot energent uporabljajo tekoča ali trdna goriva. Ljudem pa priporočajo, naj uporabljajo javni prevoz namesto osebnih vozil in naj ne kurijo na prostem.

V teh dneh ljudem priporočajo zmanjšano telesno dejavnost na prostem v nižinah celinske Slovenije. Še posebej to velja za odrasle in otroke z boleznimi pljuč ter odrasle z boleznimi srca. Pri astmatikih se v teh dneh pričakuje pogostejša raba inhalatorjev z delci PM10 po nižinah celinske Slovenije.

Škodljive, zastarele kurilne naprave

Delež malih kurilnih naprav v skupnih emisijah delcev PM10 v Sloveniji je kar dve tretjini. Najbolj onesnažujejo zastarele kurilne naprave na les, še posebej, če se v njih kurijo premalo suha drva. Z upoštevanjem navodil za pravilno kurjenje prihranimo gorivo in zmanjšamo onesnaževanje zraka, navajajo na Arsu.

Občasne meritve so pokazale, da se prekoračitve mejne vrednosti za delce pojavljajo tudi v krajih zunaj območij, za katere so izdane napovedi, predvsem v dolinah in kotlinah v notranjosti države, kjer se za ogrevanje kot gorivo pretežno uporablja les. Zato je zaradi varovanja zdravja tudi na teh območjih smiselno upoštevati priporočila.

Neugodno tudi drugje po Evropi

Tudi drugje po Evropi imajo v teh dneh hudo onesnažen zrak. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so bili tako marsikje prisiljeni sprejeti izredne ukrepe za zmanjšanje onesnaženja. O težavah s smogom poročajo iz Velike Britanije, Francije in belgijske prestolnice Bruselj, pa tudi iz Španije in srednje Evrope, med drugim Madžarske, Bolgarije in Poljske.

Al. Ma.