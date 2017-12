Močen veter odkril številne strehe, še bo pihalo in deževalo

Popoldne se bo veter okrepil

11. december 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Dež in močen veter, ki sta v nedeljo zvečer dosegla Slovenijo, sta ponekod povzročila precej težav. Narasle vode so zalile številne objekte, veter je odkrival strehe. Čez dan se bo veter še okrepil.

Narasle vode so težave povzročale predvsem na Obali. Na cesto Belvedere–Strunjan v občini Izola se je vsul plaz. Še dva zemeljska plazova sta se sprožila na cesto med Lucijo in Kortami v občini Piran. Več plazov se je sprožilo tudi na cesti med Šmarjami in Dragonjo.

Meteorne vode zaradi močnega dežja so ponoči zalivale hiše v Parecagu, Piranu, na Zgornjih Škofijah (kjer so za poplavo kriva slabo izvedena dela na gradbišču kanalizacijskega omrežja, poroča Radio Slovenija) in v Kortah nad Izolo. Objekte je zalivala tudi reka Dragonja, kažejo podatki uprave za zaščito in reševanje.

Odkrivalo strehe

Na Notranjskem in Kočevskem pa je številne nevšečnosti povzročal veter. V Logatcu so podrta drevesa zaprla cesto Laze–Logatec. Močen veter je povzročal težave v cestnem prometu tudi na območju Občine Kočevje. Delavci komunalnega in cestnega podjetja so odstranili več podrtih dreves na relaciji Mlaka pri Kočevju–Kočevska Reka in v Kočevski Reki. V Kočevju je veter odkril streho stanovanjske hiše.

Nevšečnosti je veter povzročil tudi v Loški dolini. V podjetju Kovinoplastika Lož je odkrilo streho skladišča gotovih izdelkov. Podatkov o škodi za zdaj še ni. Na Rakeku je voda zalivala klet, v Loški dolini pa je odkrilo streho garaže.

Veter se bo okrepil

Po napovedih vremenoslovcev bo danes oblačno, popoldne se bo ponekod oblačnost trgala. V severovzhodnih krajih bo večinoma suho, drugje bodo še padavine, ki pa bodo popoldne slabele in marsikje prehodno ponehale. Meja sneženja bo večinoma nad okoli 1.800 metrov nad morjem. Pihal bo zmeren, ponekod tudi močen južni do jugozahodni veter, ki se bo čez dan še nekoliko okrepil. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno. Padavine se bodo zjutraj krepile in čez dan znova zajele vso Slovenijo, zvečer bodo začele slabeti. V vzhodnih krajih jih bo malo. V 24 urah lahko pade od 50 do 80, krajevno nad 100 litrov dežja na kvadratni meter.

Meja sneženja bo sprva visoko, proti večeru se bo spustila do nadmorske višine okoli 1.100 metrov. Jugozahodni veter bo slabel. Temperature bodo večinoma od 6 do 14 stopinj Celzija.

Na agenciji za okolje (Arso) opozarjajo, da bo jugozahodnik v višjih legah presegal hitrost 100 kilometrov na uro, ponekod po nižinah pa 70 kilometrov na uro. Veter bo začel slabeti v noči na torek.

Al. Ma.