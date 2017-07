101. obletnica Ruske kapelice: "Iz nečloveškega trpljenja ujetnikov se je razvila vez med narodoma"

Slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem

30. julij 2017 ob 13:29

Kranjska Gora - MMC RTV SLO/STA

"Želim si, da bi bilo osrednje sporočilo letošnjih spominskih slovesnosti pri Ruski kapelici pod Vršičem: da sodelovanju, in ne izključevanju," je na slovesnosti ob 101. obletnici postavitve Ruske kapelice pod Vršičem dejal zunanji minister Karl Erjavec.

Na slovesnosti, ki se je je udeležilo okoli 700 ljudi, je bil poleg Erjavca osrednji govornik ruski minister za telekomunikacije in množične medije Nikolaj Nikiforov, ki v Ruski kapelici vidi kraj za ohranjanje miru in sodelovanja med narodoma, državama in ljudmi.

"Kapelica je tudi opomin za tiste, ki imajo preveč lahkoten odnos do problemov vojne in miru, za tiste, ki bi radi rušili že zgrajene prijateljske vezi in sodelovanje. Za Slovenijo in Rusijo je postala simbol poglobljenega zaupanja in prijateljstva med našima narodoma in državama," je dejal Nikiforov.

Erjavec: Sodelovanje namesto izključevanja

Erjavec pa je poudaril, da se je "iz nečloveškega trpljenja vojnih ujetnikov razvila vez med slovenskim in ruskim narodom, razvili sta se medsebojno spoštovanje in prijateljstvo, ki se ne pusti takšnim in drugačnim mednarodnim okoliščinam". Izrazil je tudi prepričanje, da se mednarodne krize lahko razrešijo le s sodelovanjem, in sicer predvsem sodelovanjem velesil, in ne z medsebojnim izključevanjem.

Poleg slovesnosti tudi kulturne prireditve

Slovesnosti so se udeležili tudi predsednik republike Borut Pahor, predsednik državnega sveta Mitja Bervar in podpredsednik državnega zbora Matjaž Nemec. Prišli pa so tudi minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Na slovesnosti so bili tudi predstavniki ruskega parlamenta, različnih društev in nevladnih organizacij.

Ves teden so sicer v Ljubljani in Kranjski Gori potekali različni koncerti in druge prireditve. V soboto so tako v Kranjski Gori pripravili koncert moskovskega in domačega zbora, nato pa je sledila še katoliška maša, ki jo je vodil celjski škof Stanislav Lipovšek. Maše se je udeležil tudi metropolit Pavel skupaj z drugimi predstavniki Ruske pravoslavne cerkve.

L. L.