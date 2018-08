Boj za gospodarsko in ogibanje zdravstvenemu ministrstvu

Bratuškova bo prevzela infrastrukturno ministrstvo

14. avgust 2018 ob 20:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Predsednica SAB-a Alenka Bratušek je potrdila, da naj bi po delitvi ministrstev v prvem krogu dogovarjanj prevzela ministrstvo za infrastrukturo, čeprav je prvotno želela koordinirati resorje financ, zdravstva in sociale.

Generalni sekretarji petih strank nastajajoče koalicije so nadaljevali usklajevanje kadrovskega razreza nove vlade. Po podatkih Televizije Slovenija se zatika predvsem pri prevzemu gospodarskega ministrstva. Ta resor si želijo tako v SD-ju kot tudi v SMC-ju. Še vedno pa ni znano, iz katere stranke bo minister za zdravje, po nekaterih virih bi ga lahko prevzel SD.

Kot je na novinarski konferenci pojasnila Alenka Bratušek, so bili v stranki pripravljeni "prevzeti veliko odgovornost, to je odgovornost za zdravstvo, socialo in finance, skratka koordinacijo nad temi tremi ministrstvi". Prepričana je namreč, da bi s svojim dobrim poznavanjem javnih financ, problemov v zdravstvu in rešitev, ki so jih predlagali za upokojence, kot ministrica, ki bi te resorje koordinirala, "velik del problemov te vlade vzela na svoj hrbet in jih tudi rešila". "Ampak so se pač fantje odločili drugače," je dejala edina predsednica med voditelji strank bodoče koalicije.

Na vprašanje, ali ji je kdo očital, da ni izbrala področja zdravstva ali sociale, ki ju je želela koordinirati, je odgovorila, da se to ni zgodilo, saj da po njenem mnenju "vsi razumejo, da če želiš reševati probleme v zdravstvu, moraš imeti vpliv tudi na ministrstvo za finance".

Finance LMŠ-ju, SD-ju gospodarstvo, kultura in pravosodje?

Med drugim naj bi se za zdaj dogovorili o tem, katere resorje bodo prevzeli prvaki strank, prav tako pa, da bo finančno ministrstvo pripadlo LMŠ, kot kandidat se največkrat omenja Vojmir Urlep. Predsednik SD Dejan Židan bo po predlogu peterice strank vodil državni zbor.

Prvak SMC Miro Cerar naj bi prevzel vodenje ministrstva za zunanje zadeve, predsednik DeSUS Karl Erjavec pa bo najverjetneje znova kandidiral za obrambnega ministra. Stranki DeSUS se sicer po dosedanjih dogovorih obeta še kmetijski resor.

V SD se je kot ministrski kandidat najpogosteje omenjal Jernej Pikalo na čelu izobraževalnega resorja, po nekaterih informacijah pa bi SD utegnila dobiti gospodarsko, pravosodno in kulturno ministrstvo, izobraževalni resor pa bi pripadel SMC.

"Dokler v križanki niso izpolnjeni vsi kvadratki, ni rešena in tudi v naši koalicijski križanki vsi kvadratki še niso polni," je sicer še dodala Bratuškova.

VIDEO Boj za gospodarsko in izogibanje ministrstvu za zdravje

La. Da.