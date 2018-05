Bojan Požar: LNBP gre na volitve kot edina državljanska lista

"Za zmanjšanje javnega sektorja in ustanovitev finančne policije"

8. maj 2018 ob 15:45

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Kandidatke in kandidate za državnozborske volitve 2018 je v Ljubljani predstavila tudi Lista novinarja Bojana Požarja, ki je dejal, da gre za edino državljansko listo. Kandidirajo namreč ljudje, ki še niso bili v politiki.

Na listi urednika in lastnika portala Požareport Bojana Požarja je 60 kandidatov in kandidatk, od katerih jih slaba polovica kandidira v dveh volilnih okrajih. Lista ima tako svoje kandidate v vseh 88 volilnih okrajih. Na njej je 26 žensk, kar je več kot 35 odstotkov, kolikor jih zahteva zakon. Poleg Požarja med kandidati najdemo še nekatera druga bolj znana imena, in sicer pobudnika referenduma o zakonu o drugem tiru Vilija Kovačiča, nekdanjega predsednika Združenja novinarjev in publicistov Tina Mamića ter novinarko in plesno kritičarko Barbro Drnač.

Glavno merilo za uvrstitev kandidatov in kandidatk na listo je bilo po besedah Požarja to, da se predtem niso politično udejstvovali in da se tako niso umazali z aktualno politiko. Gre pa za ljudi, ki so se dokazali vsak na svojem področju, zato Požar, kot pravi, vanje verjame.

Program liste obsega 33 točk, od katerih je po besedah njenega ustanovitelja nekaj edinstvenih, a hkrati tudi "zelo človeških". Med drugim se na primer zavzemajo za javno objavo imen obsojenih pedofilov in za to, da bi morali obsojeni zaradi gospodarskega kriminala vse stroške zapora kriti sami. Zavzemajo se za ustanovitev finančne policije, ki bi preiskovala najhujše oblike gospodarskega kriminala (tudi za nazaj) in za dvig praga za normirano obdavčitev samostojnih podjetnikov.

Če bodo dobili mandat, Požar napoveduje, da bo Slovenija čez štiri leta videti bistveno drugačna, kot je zdaj.

V katero smer bo šla država?

Vse volivce Požar poziva, naj se volitev udeležijo. "Gre za pomembne volitve. Na njih se ne bo odločalo zgolj o tem, kdo bo predsednik vlade, ampak tudi o tem, kam bo šla v prihodnjih štirih letih država. Če bo na volitvah zmagala trenutna opcija, potem bomo imeli v prihodnjih letih referendume o tem, ali izstopimo iz Nata, ali izstopimo iz EU-ja in ali se bomo priključili Rusiji," napoveduje Požar.

Prepričan je, da lahko na volitvah zmagajo, kar je tudi njihov cilj. Glede morebitnih koalicij pa pravi, da ne bodo šli v koalicijo z nekom, ki se ne zavzema za enake možnosti žensk in moških, ki je proti ustanovitvi finančne policije ali ni za zaostritev kazni za tiste, ki ubijajo živali.

Zavzemajo se tudi za zaostritev politike na meji, ker so prepričani, da se tujci ne morejo sprehajati čez mejo kar tako. Glede drugega tira pa pravijo, da niso proti njegovi graditvi, so pa proti zakonu o drugem tiru, ker da je drugi tir mogoče zgraditi za polovico predvidene cene. Požar napoveduje še, da bo njihova predvolilna kampanja finančno skromna: "Porabili bomo malo oziroma točno toliko denarja, kolikor ga bomo zbrali."

G. K.