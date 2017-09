Cerar: Če je prihajalo do pranja denarja v NLB-ju, je to treba tudi sankcionirati

Večji del seje bo namenjen predlogu za vzpostavitev nadzora na meji z Italijo

26. september 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 10:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar je ob koncu septembrske seje DZ-ja odgovarjal na poslanska vprašanja glede pokojnin, zdravstva, šolstva in domnevnega pranja iranskega denarja v NLB-ju. Poudaril je, da bo spremljal razvoj dogodkov glede domnevnega pranja denarja v NLB-ju, a dodal, da se politika ne more vmešavati v postopke.

Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojan Dobovšek je zastavil vprašanje, iz katerih postavk proračuna bo vlada zagotovila 136 milijonov evrov za pokrivanje izgub javnih zdravstvenih zavodov. Cerar je ob tem dejal, da je bil proračun sprejet novembra 2016, ko vlada še ni imela informacij o stanju v zdravstvenih zavodih. "Za sanacijo dolga je predviden enkratni finančni transfer v višini 136 milijonov evrov." Ta po napovedih Cerarja ne bo imel posledic na samo stanje proračuna in javnofinančne cilje, saj so bili ti stroški že predvideni ob sprejemanju proračuna. Sicer pa je poudaril, da je tudi sam presenečen, koliko slabega se je nakopičilo v javnem zdravstvu.

Vprašanje o iranskem denarju

Vprašanje glede iranskega denarja je Cerarju zastavil poslanec SDS-a Branko Grims. Opozoril je, da se je prek banke NLB, ki je v državni lasti, oprala milijarda evrov denarja, ki je prihajal iz države pod embargom. Zanimalo ga je, kaj bo Cerar naredil, da bo v zadevi stekla preiskava.

"Vlada, ki jo vodim, se zelo zaveda odgovornosti glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, zato smo že izvedli več dejavnosti," je poudaril Cerar in dodal, da so leta 2015 z novim zakonom odpravili določena tveganja glede pranja denarja in financiranja terorizma. "Kot predsednik vlade bom skrbno spremljal ugotovitve vseh treh komisij, ki opravljajo delo na tem področju in prek katerih bodo organi pregona tudi lahko dobili informacije za ukrepanje.

Cerar: Zlorabe bo treba sankcionirati

"Če je prihajalo do pranja denarja ali podobnih zlorab bančnega sistema, bo to treba odkriti in tudi sankcionirati," je dejal Cerar in dodal, da zdaj čaka na ugotovitve pristojnega tožilstva. Grims je ob tem dejal, da sta dve komisiji že opravili svoje delo in obvestili pristojne organe. Predlagal je, da Cerar pozove vse vpletene, naj odstopijo iz svojih funkcij in omogočijo neodvisno preiskavo.

"Strinjam se s tem, da mora biti preiskava ali kateri koli drug postopek izveden korektno. Naj poudarim, da je državno tožilstvo avtonomen organ pregona. Pričakujem, da bo v teh postopkih, ki bodo tekli v tej zadevi, upošteval zakon, in politika se v to ne more vmešavati. Če zakon ne bo spoštovan, bomo pač ukrepali, a to je največ kar lahko naredimo," je sklenil Cerar.

Levica o dragih brezplačnih šolah

Poslanec Levice Miha Kordiš je izpostavil, da stroški izobraževanja naraščajo hitreje kot drugi življenjski stroški. V Sloveniji obsegajo stroški izobraževanja 12 odstotkov družinskega proračuna, kar je trikrat več kot v Italiji in štirikrat več kot v Avstriji. "Nedopustno je, da humanitarne organizacije opravljajo nalogo socialne države," je poudaril Kordiš in dodal, da je neumestno, da SMC "v prostem času 'fehta' za svinčnike, namesto da bi v službenem času skrbel za zmanjševanje revščine".

Cerar je poudaril, da je učbenik edino gradivo, ki ga zakon predvideva, in ti skladi so se v preteklosti in uspešno obnavljali skozi prispevek za izposojevalnino, kar pa se je v času varčevanja ustavilo. "Vlada je letos maja predstavila nov model upravljanja učbenikov. Tako letos šole prvič samostojno razpolagajao z učbeniki iz sklada, izposoja pa za učence ostaja brezplačna," je dejal Cerar in dodal, da bo vlada to še naprej spremljala. "Menim pa da je tudi dobro, da SMC opravlja humanitarno dejavnost. Vlada dela svoje in smo že dosegli določen napredek in moramo opravljati svoje delo v korist družin."

Kordiš je ob tem poudaril, da je za letos namenjenih 3 milijone evrov učbeniškim skladom, kar je za dva milijona manj od leta 2008 in 2009. Cerar pa mu je odgovoril, da na področju šolstva delujejo v smeri, ki bo šlo v dobro staršev in otrok, a stanja iz preteklosti ni mogoče vzpostaviti čez noč.

DeSUS o ukinitvi varčevalnih ukrepov

Poslanca DeSUS-a Franca Juršo je zanimalo, kdaj bodo ukinjeni varčevalni ukrepi in kdaj bo, če bo, upokojencem povrnjena razlika neizvedenih uskladitev pokojnin. Jurša tudi sprašuje, kaj bo Cerar kot predsednik vlade naredil za to, da bodo plače in pokojnine dostojnejše. Cerar je dejal, da varčevalne ukrepe sproščajo, "vendar je to treba delati počasi in skupaj z določenimi sistemskimi ukrepi". Cerar je poudaril, da bodo vsi varčevalni ukrepi na področju pokojnin prihodnje leto odpravljeni, koalicija pa se je odločila tudi za izredno uskladitev pokojnin.

Cerar je še dejal, da smo v obdobju, ko imamo drugo najvišjo stopnjo gospodarske rasti v EU-ju, a bomo "morali še počakati na to, da bo naš BDP enakega obsega kot v obdobju pred krizo". Prav zato, tako Cerar, ni mogoče vseh varčevanih ukrepov sprostiti takoj. Ob tem je dejal, da mora vlada imeti posluh za ranljivi del prebivalstva, a dokler ne dvignemo kazalnikov še višje, jim bolj ne moremo pomagati, je sklenil Cerar.

Razprava o nadzoru meje z Italijo

Večina seje bo sicer namenjena tudi predlogu priporočila v zvezi z migrantsko krizo, ki so ga pripravili v poslanski skupini SDS-a. Z njim naj bi DZ vladi priporočil, naj pripravi vse potrebno za vzpostavitev nadzora na meji z Italijo in okrepi dejavnosti za preprečitev velikega povečanja ilegalnih migrantov. DZ o priporočilu ne bo glasoval, ker ga je matični odbor za notranje zadeve že zavrnil.

