Cerar diplomate opozoril, da je Slovenija pri migracijah med posebej izpostavljenimi državami

Terotistični napadi so zamajali občutek varnosti

4. januar 2017 ob 12:01

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO/STA

Premier Miro Cerar je v nagovoru diplomatom poudaril, da se svet sooča z zaostrenimi varnostnimi razmerami, med ključnimi izzivi pa je izpostavil migracije.

Na Brdu pri Kranju se danes nadaljuje 21. letni posvet slovenske diplomacije. Udeležence sta drugi dan posveta nagovorila slovenski premier in predsednik malteške vlade Joseph Muscat, čigar država je 1. januarja prevzela polletno predsedovanje EU-ja.

Kot je dejal Cerar, številni teroristični napadi, ki so zamajali občutek varnosti, terjajo odločen in učinkovit odziv mednarodne skupnosti s ciljem zaščite temeljnih civilizacijskih vrednost, človekovih pravic in svoboščin.

To zahteva posebno budnost pristojnih služb in terja njihovo intenzivnejše sodelovanje. "Tu je in mora biti še naprej aktivna tudi Slovenija," je poudaril.

Potrebni so celoviti pristopi

Množične iregularne migracije po Cerarjevih besedah še naprej ostajajo velik izziv za celotno mednarodno skupnost. "Slovenija je pri tem med posebej izpostavljenimi državami, zato smo na ta pojav še posebej pozorni," je dejal.

Glede na obseg in kompleksnost izzivov se je zavzel za iskanje celovitih pristopov, saj je le na ta način možno priti do trajnih rešitev. EU mora še naprej izkazovati, solidarnost, odgovornost in človečnost pri obravnavanju vprašanja migracij, hkrati pa upoštevati svoje integracijske sposobnosti ter uveljaviti nadzorovan in varen vstop tistim migrantom, ki izpolnjujejo jasno določene pogoje, je poudaril predsednik vlade.

Optimističen glede gospodarstva

V nagovoru se je dotaknil tudi stanja slovenskega gospodarstva. Kot je dejal, smo lahko upravičeno optimistični, saj so vsi glavni kazalniki gospodarskega stanja pozitivni. Gospodarska rast je stabilna in nad evropskim povprečjem, na kar pomembno vpliva tudi okrepljen izvoz.

Slovensko gospodarstvo je med najhitreje rastočimi v evroobmočju, število brezposelnih je po šestih letih prvič padlo pod 100.000, posebej spodbudno pa je, da se zaposluje vse več mladih, je navedel.

T. H.