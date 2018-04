DeSUS bo na volitvah nastopil z enakim sloganom kot leta 2014

Vrnimo ljudem dostojanstvo

10. april 2018 ob 20:38

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Vodstvo in izvršni odbor DeSUS-a sta podprla listo kandidatov za volitve, ki mora sicer še skozi strankarske postopke, program pa bodo predstavili predvidoma konec aprila, je po seji organov stranke povedal predsednik Karl Erjavec.

V DeSUS-u so po Erjavčevih navedbah bolj naklonjeni izvedbi volitev 3. junija kot pa 27. maja, za kar se bodo zavzeli tudi pri predsedniku republike Borutu Pahorju. Če bi bile volitve 27. maja, bi namreč začeli volilno kampanjo ravno med prazniki, je pojasnil na novinarski konferenci.

DeSUS bo imel po Erjavčevih besedah 68 novih kandidatov. Med kandidati bodo tudi trije ministri, poleg Erjavca, ki kandidira v Tržiču, tudi minister za kulturo Anton Peršak, ki bo kandidiral v Domžalah, ter ministrica za okolje in prostor Irena Majcen, ki bo kandidatka v Slovenski Bistrici. Od enajstih strankarskih poslancev jih bo znova kandidiralo sedem.

Gantar se bo potegoval za županski stolček

Med tistimi, ki se bodo iz DZ-ja gotovo poslovili, pa je tudi podpredsednik stranke Tomaž Gantar, ki se na lokalnih volitvah po Erjavčevih navedbah namerava potegovati za župana.

Programska konferenca, na kateri bodo predstavili volilni program, bo predvidoma 26. aprila, a datum še ni dokončen. Znova pa se bodo na volitve podali s sloganom Vrnimo ljudem dostojanstvo, saj "te naloge še nismo uresničili", je dodal Erjavec.

Erjavec je povzel nekaj predvolilnih obljub stranke iz leta 2014 in presodil, da so jih praktično v celoti izpolnili. Pri tem je poudaril uresničitev obljube, da ne bo nižanja pokojnin ter da bodo vrnili regres vsem upokojencem. Zadovoljen je, da so preprečili zdravstveno reformo, ki jo je predlagala ministrica Milojka Kolar Celarc, saj da bi reforma favorizirala zasebno zdravstvo. Medtem Erjavec obžaluje, da jim ni uspelo vzpostaviti demografskega sklada.

"Če ne bi bilo DeSUS-a, bi bile pokojnine še nižje"

Odgovoril je tudi na očitke, da so pred leti v DeSUS-u obljubljali 1.000 evrov pokojnine. Kot je dejal, se ta izjava ves čas izrablja. "Sem pa prvi za to, da damo 1.000 evrov upokojencem. Če mi ves čas očitajo, si želim, da druge stranke podprejo to idejo," je dodal.

Če ne bi bilo stranke DeSUS, bi bile pokojnine po Erjavčevem prepričanju bistveno nižje. Da bi na tem področju naredili močan korak naprej, pa potrebujejo večjo podporo volivcev in koalicijskih strank, je dejal Erjavec, ki si želi ponovitve izida iz leta 2014.

Sa. J.