Dogovor o dodatnem nadzoru drugega tira

Ministrstvo in del civilne družbe sklenila dogovor

14. september 2017 ob 16:47

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki ministrstva, skupine Sinteza in koordinacijskega odbora sveta za civilni nadzor drugega tira so se uskladili o dodatni vključitvi predstavnikov civilnega gibanja v nadzor projekta. Kot je napovedal državni sekretar Jure Leben, bodo že v petek v proceduro vložili vladno gradivo.



Srečanja na ministrstvu za infrastrukturo so se udeležili Emil Milan Pintar, Marko Pavliha in Jože Mencinger. Kot je pojasnil Pintar, so v civilni družbi s projektom seznanjeni že več let, v zadnjih dveh pa so naleteli na konstruktiven dialog z vlado.

Leben je dejal, da so imeli na trenutke trd, a dobronameren boj. Po njegovih besedah so veliko časa namenili dodatni vključitvi predstavnikov civilnega gibanja v nadzor projekta. "Iz zgodovine vemo, da pri večjih infrastrukturnih projektih takšnega nadzora ni bilo in prepričani smo, da moramo obrniti nov list, da bomo sodelovali s civilnim gibanjem," je dodal.

Državni sekretar je napovedal, da bodo že v petek v proceduro vložili vladno gradivo, na podlagi katerega bodo oblikovali devetčlanski projektni svet. Po sprejetju sklepa bodo objavili še javni poziv za predstavnike civilne družbe.

Pintar je pojasnil, da je bil za Sintezo projekt, na katerega je naletela ta vlada, nesprejemljiv, med drugim ni bilo predvidene nobene garancije, da se bo kakovostno spremljalo, izvajalo in nadzorovalo projekt, na kar so vlado tudi opozorili. "Po dveh letih trdih pogajanj imamo projekt, ki je povsem drugačen, kot je bil leta 2013," je poudaril.

Poudaril je, da cena ni več določena na 1,4 milijarde evrov, ampak na 961 milijonov evrov. Projekt definira dvotirno gradnjo, vlada pa je odstopila tudi od javno-zasebnega partnerstva, je dodal. Pintar je še dodal, da bo imel svet, sestavljen iz civilne družbe, dostop do vseh informacij in bo imel dolžnost javnosti predstavljati, kako poteka projekt.

Pintar, Mencinger in Pavliha so se strinjali, da je treba vladni projekt podpreti, referendum pa je po njihovi presoji nesmiseln. Leben je ob tem pozval k udeležbi na referendumu in podpori zakonu.

Sa. J.