DZ: Soočenje Pahor - Golobič pred parlamentarnimi preiskovalci Teš 6

Nekdanji premier in predsednik republike Borut Pahor in nekdanji minister Gregor Golobič se bosta, zaradi nasprotujočih pričanj, soočila pred parlamentarnimi preiskovalci investicije v Teš 6.

Pahor, ki je bil premier v obdobju 2008—2011, in Golobič, ki je bil v Pahorjevi vladi visokošolski minister do izstopa Zaresa iz koalicije poleti 2011, sta pred preiskovalno komisijo DZ-ja za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri naložbi v Teš 6 pričala že marca, njuni pričanji pa sta bili precej nasprotujoči si.

Pahor je dejal, da njegova vlada projekta ni niti začela niti končala in tudi ni sprejela odločitve o državnem poroštvu. Vlada je po njegovih besedah marca 2010 po proučitvi vseh informacij sprejela odločitev, da se strinja z naložbo. Do takrat so po njegovem mnenju sprejeli vse potrebne odločitve, ki so pripomogle k večji preglednosti, čim nižji ceni naložbe ...

Golobič na svojem pričanju zanikal, da bi vlada marca 2010 sprejela sklep, da podpira projekt. "Ni res, takšnega sklepa vlade ni," je dejal. Golobič je menil, da šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) ni bil toliko energetski projekt, ampak imenitna priložnost za krajo, v tem smislu je postal sežigalnica evrov.

Predsednik komisije Matjaž Hanžek je pojasnil, da je namen tovrstnih sej soočiti tiste, ki so v ključnih stvareh izrazili različna mnenja. S tem jim po njegovih besedah dajo možnost, "da se spomnijo, če so kaj pozabili".

