DZ: Zadnji dan septembrske seje, premier Cerar bo odgovarjal na poslanska vprašanja

Večji del seje bo namenjen predlogu za vzpostavitev nadzora na meji z Italijo

26. september 2017 ob 07:39,

zadnji poseg: 26. september 2017 ob 07:42

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Premier Miro Cerar bo ob zaključku septembrske seje DZ-ja odgovarjal na poslanska vprašanja glede pokojnin, zdravstva, šolstva in domnevnega pranja iranskega denarja v NLB-ju.

Vprašanje glede iranskega denarja bo Cerarju zastavil poslanec SDS-a Danijel Krivec. Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Bojana Dobovška bo zastavil vprašanje, iz katerih postavk proračuna bo vlada zagotovila 136 milijonov evrov za pokrivanje izgub javnih zdravstvenih zavodov.

Poslanca DeSUS-a Franca Juršo zanima, kdaj bodo ukinjeni varčevalni ukrepi in kdaj bo, če bo, upokojencem kdaj povrnjena razlika neizvedenih uskladitev pokojnin. Juršo tudi sprašuje, kaj bo Cerar kot predsednik vlade naredil za to, da bodo plače in pokojnine dostojnejše.

Vprašanje Mihe Kordiša iz Levice pa bo povezano s stroški, ki jih za družine predstavlja nakup učbenikov, delovnih zvezkov in ostalih šolskih potrebščin za obvezno in srednješolsko izobraževanje.

Večina seje bo sicer namenjena tudi predlogu priporočila v zvezi z migrantsko krizo, ki so ga pripravili v poslanski skupini SDS-a. Z njim naj bi DZ vladi priporočil, naj pripravi vse potrebno za vzpostavitev nadzora na meji z Italijo in okrepi aktivnosti za preprečitev velikega povečanja ilegalnih migrantov. DZ o priporočilu ne bo glasoval, ker ga je matični odbor za notranje zadeve že zavrnil.

G. C.