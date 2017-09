Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Minister Karl Erjavec je prepričan, da bo oster klic v Zagreb s strani Evropske komisije dovolj, da se Hrvati premislijo. Foto: Aljoša Masten Ministra za zunanje zadeve je v TV Dnevniku gostila Mojca Širok. Foto: MMC RTV SLO

Erjavec: "Treba je nadaljevati s pritiskom na Hrvaško"

"Zadostoval bo kakšen oster klic v Zagreb"

23. september 2017 ob 19:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

"Evropska komisija bi hrvaški lahko zamrznila evropska sredstva, a mislim, da bo zadostoval kakšen oster klic v Zagreb," je v intervjuju za TV dnevnik dejal zunanji minister Karl Erjavec.

Zunanji minister Karl Erjavec, ki se je pravkar vrnil z zasedanja generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN) iz New Yorka, je na vprašanje Mojce Širok, zakaj ga na Hrvaškem vidijo kot "nediplomatskega grobijana", odvrnil, da je to znak, da nasprotna stran nima prav nobenih argumentov in razpravo seli na osebno raven.

Trije meseci so minili od arbitražne razsodbe, še trije pa manjkajo do izteka roka za implementacijo. Kaj se bo zgodilo, če Hrvaška ostane pri svojem odklonilnem stališču? Ali lahko Slovenija karkoli v obdobju implementacije sploh stori sama, mar nista za risanje meje potrebna dva?

Za dokončno implementacijo arbitražne razsodbe potrebujemo obe strani. Res pa je, da Slovenija lahko določene stvari sama implementira, saj lahko sprejme vse potrebne zakone v skladu z arbitražno odločbo. Pokazalo se je, in to že trikrat, da s strani hrvaškega predsednika vlade, da on ne misli implementirati arbitražne razsodbe. Prvič je prišel to povedat v Ljubljano, drugič je to povedal v Savudriji in tretjič svetovni javnosti na generalni skupščini OZN. Jaz mislim, da je enostavno treba nadaljevati s pritiskom na Hrvaško preko Evropske komisije (EK). Tudi Slovenija ima svoje instrumente, kot je na primer članstvo v organizaciji OECD. Hrvaška ne izpolnjuje pogojev za vstop, ker ne spoštuje mednarodnega prava in mednarodnih sodb.

Rekli ste, da bodo naslednji koraki pogovori na ravni Evropske komisije. Na kakšen način se Bruselj sploh lahko vključi v ta spor?

Arbitražni sporazum je bil podpisan po okriljem Evropske unije in podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je ponudil pomoč komisije, če ne bo prišlo do dogovora na kakšen način implementirati arbitražno odločbo. Mislim, da bo naslednji korak to, da ga bomo obvestili, kaj se je zgodilo. Diplomatski mreži sem hkrati naročil, naj obiščejo vsa ministrstva za zunanje zadeve, da razložijo, kaj je razlog odstopa našega predsednika vlade od obiska Zagreba. Hrvati namreč že širijo govorice, da Slovenija ni za dialog.

Kaj lahko stori Evropska komisija?

EK ima vrsto instrumentov, vemo, kaj počne vis a vis Poljske zaradi njihove pravosodne reforme. Lahko zamrzne evropska sredstva, ampak jaz mislim, da bo zadostoval kakšen oster klic v Zagreb.

Na Hrvaškem so vas oklicali za nediplomatskega grobijana, a zdaj se zdi, da se obe strani enako vročekrvno lotevata besednih dvobojev. Je mogoče to prekiniti?

Ko zmanjka pravih argumentov, se razprava vedno seli na osebno raven. Zato ne čudijo izrazi, da sem agresiven, da nisem za dialog. Mislim, da vsak Slovenec danes ve, da dialog s Hrvaško ni mogoč, glede na to kaj se je zgodilo pred kratkim na generalni skupščini OZN-ja.

Gospod minister, hvala za vaša pojasnila.

Hvala za povabilo.

