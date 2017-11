Gasilci in vlada našli rešitev, plačno spremembo mora potrditi še javni sektor

O gasilcih tudi v DZ-ju

21. november 2017 ob 07:39

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na parlamentarnem odboru za obrambo bodo govorili o problematiki plač gasilcev, ta pa bi se lahko kmalu razrešila. Vlada in sindikati so namreč v ponedeljek dosegli dogovor, ki pa ga morajo zdaj potrditi še v vseh posaleznih sindikatih.

Pogajalci so sklenili spremeniti kolektivno pogodbo za javni sektor in z manjšim popravkom za en plačni razred izboljšuje uvrstitev delovnega mesta vodje gasilske izmene I v 33. plačni razred. S tem naj ne bi porušili razmerij znotraj gasilske organizacije, niti v primerjavi z ostalimi uniformiranimi poklici javnega sektorja.

A ker gre za krovno kolektivno pogodbo za javni sektor, je za vsako spremembo potrebno soglasje vsaj polovice sindikatov javnega sektorja. Predstavniki vlade in obeh pogajalskih skupin sindikatov so že parafirali besedilo, za uveljavitev pa ga mora torej podpisati vsaj 22 reprezentativnih sindikatov.

Na dosedanje ponudbe vlade, ki je pristajala na zvišanje plač v manjšem obsegu od tistega, za katerega so se zavzeli sami, gasilci doslej niso pristali. Pred vladnim poslopjem so v začetku oktobra pripravili protestni shod. Na sestanku pri premierju Miru Cerarju prejšnji teden pa so vendarle zbližali stališča.

